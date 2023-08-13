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В Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры

В Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры

Автор:
13 августа 2023 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   животные   люди   наводнение   тигр   
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На фоне паводка в регионе из лесов вышли тигры. Очевидцы все чаще сообщают о таких случаях.

Хищников встречали уже в Надежденском и Уссурийском районах. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине.

В Приморье из-за сильных дождей пострадали 16 муниципалитетов. По информации МЧС России, подтопленными остаются 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог.


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Метки: Видео   Приморье   животные   люди   наводнение   тигр   
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1  комментарий
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Дмитрий 40 минут назад
Сказали: "Да ну вас на....й!" И снова ушли.
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