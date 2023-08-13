В Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры

725
1
3
На фоне паводка в регионе из лесов вышли тигры. Очевидцы все чаще сообщают о таких случаях.
Хищников встречали уже в Надежденском и Уссурийском районах. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине.
В Приморье из-за сильных дождей пострадали 16 муниципалитетов. По информации МЧС России, подтопленными остаются 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог.
Источник:
Ссылки по теме:
- Черный медведь несколько часов терроризировал жителей Вашингтона
- Новосибирские спасатели разобрали стену, чтобы спасти кошку
- Бык опозорил экстремала перед толпой
- Кобра укусила заклинателя змей, пытавшегося её поцеловать
- 3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве
Новости партнёров
реклама