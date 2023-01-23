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Пьяная посетительница зоопарка в Уссурийске влезла в вольер со львом. Он сделал "кусь"

Пьяная посетительница зоопарка в Уссурийске влезла в вольер со львом. Он сделал "кусь"

Автор:
23 января 2023 17:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   Уссурийск   видео   госпитализация   зоопарк Чудесный   лев   лев Аристо   пьяные   укусил   
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Жительница Приморья бродила меж вольер в зоопарке. Увидев льва, она вдруг ощутила неимоверное желание приласкать пушистого кота. Сказано - сделано.

Остановить женщину, которая задумала получить немного нежности, практически невозможно. Особенно, если она пьяна и готова к подвигам. Подвыпившая мадам в Уссурийске, не долго думая, перелезла через ограждение в зоопарке "Чудесный" в Приморье и оказалась нос к носу со львом Аристо.


Большая киса посетительницу игнорировать не стала и вцепилась ей в руку.

Два сотрудника зоопарка пришли на помощь "героине" и отвоевали её у льва. С травмой руки женщину госпитализировали в больницу.


В зоопарке очень переживают за свою посетительницу, но настоятельно просят гостей "Чудесного" воздержаться от походов к животным в состоянии алкогольного опьянения. На всех героев львов не напасешься.


Источник:

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Метки: Приморье   Уссурийск   видео   госпитализация   зоопарк Чудесный   лев   лев Аристо   пьяные   укусил   
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37  комментариев
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Чё прикольно! Пару лет назад, синяк с Мишей решил пообщаться, по похожему сценарию.....
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148
Николай Пауков 18 секунд назад
Надо было чтоб лев ей ещё и по щщам надавал...
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5k
Алексей Куликов 10 минут назад
Пьяным вообще к зверям не рекомендуют лезть, даже к своей собаке, а тут...
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8k
Vалѣнтиныч 18 минут назад
С травмой руки госпитализировали в больницу... психиатрическую.
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5k
мемфрид 22 минуты назад
И чему льва учили... Кусать таких надо за голову!!!
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102
antoshka77 Полчаса назад
синяя птица..
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9k
Света Полчаса назад
Жалко только сотрудников зоопарка. Сейчас мозг ложечкой выедать будут и нервы мотать. А всё из-за дуры синей. Льву хоть зубы почистили, а то вдруг заразила чем?
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3k
Я дам вам парабеллум 37 минут назад
Главный вопрос к руководству зоопарка:
-В вольере со львом метровое ограждение,вы там с какого дуба рухнули??
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2k
s59469 41 минуту назад
Побрезговал синькой.
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5k
fin4all 47 минут назад
"Вывожу из запоя. быстро, недорого, возможно навсегда. Обращаться: зоопарк "Чудесный", вольер льва Аристо. Входить можно без стука"
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13k
Kucher 49 минут назад
Небось лев её просто за руку из вольера вывести пытался, а она упиралась, уходить не хотела.
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2k
Ertin 52 минуты назад
Повезло льву, вовремя бабу от него оттащили...
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3k
Leonid 57 минут назад
Хоть бы лев выжил...
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1k
Евгений Час назад
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Так а с премией Дарвина то что выдали ?
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1k
Кожар Час назад
Лев в порядке?
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Андрей Час назад
Своего льва один хрен найдёт скоро, если бухать не завяжет!
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10k
vvv Час назад
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37k
Александр 2 часа назад
Жаль что левик не сделал кусь шеи этой несчастной женщине....
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Естественный отбор не сработал, дальше все будет по сценарию фильма "Пункт назначения".
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rutt 2 часа назад
Опять вмешиваются в эволюционные процессы. Не мешайте естественному отбору!
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