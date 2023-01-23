Пьяная посетительница зоопарка в Уссурийске влезла в вольер со львом. Он сделал "кусь"

Жительница Приморья бродила меж вольер в зоопарке. Увидев льва, она вдруг ощутила неимоверное желание приласкать пушистого кота. Сказано - сделано.
Остановить женщину, которая задумала получить немного нежности, практически невозможно. Особенно, если она пьяна и готова к подвигам. Подвыпившая мадам в Уссурийске, не долго думая, перелезла через ограждение в зоопарке "Чудесный" в Приморье и оказалась нос к носу со львом Аристо.
Большая киса посетительницу игнорировать не стала и вцепилась ей в руку.
Два сотрудника зоопарка пришли на помощь "героине" и отвоевали её у льва. С травмой руки женщину госпитализировали в больницу.
В зоопарке очень переживают за свою посетительницу, но настоятельно просят гостей "Чудесного" воздержаться от походов к животным в состоянии алкогольного опьянения. На всех героев львов не напасешься.
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