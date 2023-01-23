Пьяная посетительница зоопарка в Уссурийске влезла в вольер со львом. Он сделал "кусь"

Остановить женщину, которая задумала получить немного нежности, практически невозможно. Особенно, если она пьяна и готова к подвигам. Подвыпившая мадам в Уссурийске, не долго думая, перелезла через ограждение в зоопарке "Чудесный" в Приморье и оказалась нос к носу со львом Аристо.