Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она рассказывает правду

Город Уссурийск продолжает переживать последствия сильнейшего наводнения за последние десять лет. Мэр города уже заявил, что федеральным властям
насрать плевать на него и всех жителей города. Теперь к делу подключилась его жена, которая написывает девушкам в запрещённой сети.
До наводнения Ирина Тиньгаева вела блог о здоровом образе жизни и похудании. Однако, когда в Уссурийске началось наводнение, Ирина не смогла молчать. Женщина начала публиковать на своей странице ролики, в которых критикует местную власть, что не смогла подготовить город к стихии.
Ирина опубликовала несколько роликов, в том числе и тот, где жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи.
На одну из публикаций отреагировала жена мэра Алёна Корж, которая по совместительству является советницей главы города. Женщина написала Ирине и обвинила девушку в попытке “подзаработать на репортаже”. Ирина в ответ написала, что она является пострадавшей и молчать не собирается.
Интересно, что после этого разговор прекратился.
Источник:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Фторид_калияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Фторид_калия
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