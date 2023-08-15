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Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она рассказывает правду

Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она рассказывает правду

Автор:
15 августа 2023 14:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Социальные сети   Уссурийск   интересное   мэр   наводнение   фото   
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Город Уссурийск продолжает переживать последствия сильнейшего наводнения за последние десять лет. Мэр города уже заявил, что федеральным властям насрать плевать на него и всех жителей города. Теперь к делу подключилась его жена, которая написывает девушкам в запрещённой сети.

До наводнения Ирина Тиньгаева вела блог о здоровом образе жизни и похудании. Однако, когда в Уссурийске началось наводнение, Ирина не смогла молчать. Женщина начала публиковать на своей странице ролики, в которых критикует местную власть, что не смогла подготовить город к стихии.

Ирина опубликовала несколько роликов, в том числе и тот, где жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи.

На одну из публикаций отреагировала жена мэра Алёна Корж, которая по совместительству является советницей главы города. Женщина написала Ирине и обвинила девушку в попытке “подзаработать на репортаже”. Ирина в ответ написала, что она является пострадавшей и молчать не собирается.

Интересно, что после этого разговор прекратился.

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Метки: Видео   Социальные сети   Уссурийск   интересное   мэр   наводнение   фото   
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19k
сеньор Леонсио 20 минут назад
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Lehoia Минуту назад
Вот забавно же. Мэр города пристроил свою шмару себе в советники, и ему это сошло с рук?
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57k
Олег 5 минут назад
с должности сразу нахер! Если соцсеть запрещена, то госслужащие должны понимать последствия.
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1k
naf-naf 11 минут назад
Что советник мера делает в инстаграм, запрещена в РФ
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988
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
Кажись, кто-то всё таки конкретно так проворовался и сейчас пытается замести следы дабы не получить люлей. Но делает это, откровенно говоря, херово и нагло.
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5k
Sanar Полчаса назад
Блохерша насосалка, три гаража, техника, типа там крутой район Уссурийска, топит с 2015 года но решила только сейчас свой членосос раскрыть. Интересно из какой деревни завезли эту хероту.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Что вы думаете об этом? Задумался о значении слова "фикалии" (с).
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