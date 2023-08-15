Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она рассказывает правду

До наводнения Ирина Тиньгаева вела блог о здоровом образе жизни и похудании. Однако, когда в Уссурийске началось наводнение, Ирина не смогла молчать. Женщина начала публиковать на своей странице ролики, в которых критикует местную власть, что не смогла подготовить город к стихии.

Ирина опубликовала несколько роликов, в том числе и тот, где жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи.