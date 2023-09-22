12 заброшенных мест России, которые привлекают фотографов

Инфраструктура, над которой время и природа берут власть, дома, в которых когда-то жили люди, поселки, которые были оставлены по разным причинам, иногда не зависящим от самих жильцов, — в этом есть нечто пугающее и в то же время привлекающее.

Лютеранская кирха в селе Гречихино, Волгоградская область, которую долго использовали как склад