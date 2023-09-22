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12 заброшенных мест России, которые привлекают фотографов

12 заброшенных мест России, которые привлекают фотографов

Автор:
22 сентября 2023 07:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   в мире   заброшенное   интересно   инфраструктура   места   
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Есть особое очарование в местах, оставленных людьми. В России можно найти множество локаций, которые привлекают путешественников и фотографов своей заброшенностью и какой-то странной таинственностью, скрытой в этой разрухе. Вот лишь некоторые из них.

Инфраструктура, над которой время и природа берут власть, дома, в которых когда-то жили люди, поселки, которые были оставлены по разным причинам, иногда не зависящим от самих жильцов, — в этом есть нечто пугающее и в то же время привлекающее.


Лютеранская кирха в селе Гречихино, Волгоградская область, которую долго использовали как склад

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Здание завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге

Кладбище старых автомобилей, которые собирал Михаил Красинец, Черноусово, Тульская область

Старые портовые краны в Дудинке, Таймыр

Цех завода «Дагдизель», где в прошлом испытывали морское оружие, Каспийское море, Дагестан

Кинотеатр «Современник» в Иваново

Заброшенная усадьба Владимира Гаслера, Тверская область

Статуя на дамбе Тщикского водохранилища в Краснодарском крае

Форт «Александр I» в Финском заливе, Кронштадт

Обветшавшая скульптура в пионерском лагере «Дружба» в Рузском районе Московской области

Церковь с лесом на крыше в деревне Турны, Тверская область

Колокольня, которая возвышается над водохранилищем, Калязин, Тверская область

Эта колокольня стала символом Калязина

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Метки: Россия   в мире   заброшенное   интересно   инфраструктура   места   
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