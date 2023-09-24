Членовредительство: мужчина пытался увеличить свой пенис и попал в больницу

Мужчина из Омска четыре года "накачивал" пенис вазелиновым маслом для увеличения. В результате орган чуть не отрезали.

Как вы понимаете, все задумывалось ради дамы сердца. И поначалу все действительно шло хорошо, способ оказался действенным, пенис увеличился, покраснел и отек... Вазелин вступил в реакцию с тканями, началась аллергия, потом воспаление и загноение.