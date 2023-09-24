Членовредительство: мужчина пытался увеличить свой пенис и попал в больницу

Житель Омска чуть не лишился своего полового органа, пытаясь его увеличить в домашних условиях. Спасать мужчину с его "базукой" пришлось врачам.
Мужчина из Омска четыре года "накачивал" пенис вазелиновым маслом для увеличения. В результате орган чуть не отрезали.
Как вы понимаете, все задумывалось ради дамы сердца. И поначалу все действительно шло хорошо, способ оказался действенным, пенис увеличился, покраснел и отек... Вазелин вступил в реакцию с тканями, началась аллергия, потом воспаление и загноение.
Дальше 32-летний экспериментатор опомнился и показал, что натворил врачам. Случай оказался настолько серьезным, что в больнице хотели ампутировать орган. Но так как пациент прилежно выполнял все предписания врачей, ему смогли сделать операцию по реконструкции члена. Сейчас с ним все хорошо, репродуктивная функция восстановилась через месяц.
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Вазелин туда внедрил,
И подруге я своей засадил!
Ох, тащилася она,
Думал, ей придёт хана.
К счастью, не случилось с нею ни хрена!
У меня он стал здоровый, как у мерина, большой.
Меня девки полюбили, хоть я страшный и смурной.
Тут я понял: девки любят не за белое лицо,
А за длинный хер горбатый и за правое яйцо!
(С) Сектор Газа.
по-моему, вполне убедительно.
Жена мужу-займи у соседки, муж да ну ее, она злая и жадная, да отношения у нас вроде никакие...
Жена-да хер с ней, уж поклонись, зато будем гонять на новой машинке....
Ну мужик пошел... Соседка выслушала и говорит, ладно дам денег, но при условии, трахнешь меня с пчёлкой...
Мужик-а как это???
Ну та пчелу ловит, сажает ему на конец, пчела жалит, у мужика хер опухает, и понеслось шпили-вили...
Он приходит домой с деньгами, жена в [мат], все таки дала денег!! ! А сама на измене, с чего бы в друг?? ? Давай мужика пытать, ну тот все таки признался в итоге... Жена кричит я тоже хочу!! ! Ловят пчелу, та же процедура.... Жена на первом же оргазме орет-ДОРОГОЙ, НАХРЕН НАМ ЭТА МАШИНА???! ДАВАЙ КУПИМ ПАСЕКУ!!!!
Ох, и зря спасали.
Нельзя таким размножаться.