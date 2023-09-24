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Членовредительство: мужчина пытался увеличить свой пенис и попал в больницу

Членовредительство: мужчина пытался увеличить свой пенис и попал в больницу

Автор:
24 сентября 2023 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   люди   медицина   омск   пенис   увеличение   член   
1226
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Житель Омска чуть не лишился своего полового органа, пытаясь его увеличить в домашних условиях. Спасать мужчину с его "базукой" пришлось врачам.

Мужчина из Омска четыре года "накачивал" пенис вазелиновым маслом для увеличения. В результате орган чуть не отрезали.

Как вы понимаете, все задумывалось ради дамы сердца. И поначалу все действительно шло хорошо, способ оказался действенным, пенис увеличился, покраснел и отек... Вазелин вступил в реакцию с тканями, началась аллергия, потом воспаление и загноение.

Дальше 32-летний экспериментатор опомнился и показал, что натворил врачам. Случай оказался настолько серьезным, что в больнице хотели ампутировать орган. Но так как пациент прилежно выполнял все предписания врачей, ему смогли сделать операцию по реконструкции члена. Сейчас с ним все хорошо, репродуктивная функция восстановилась через месяц.

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Метки: Россия   люди   медицина   омск   пенис   увеличение   член   
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21  комментарий
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3k
Andy Birkin Час назад
Репродуктивную функцию зря осстановили - таким людям размножаться не стоит. Пи сать можно, а размножаться - нет.
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6k
V2.Smirnov 7 минут назад
А как вообще вазелин смог вступить в реакцию с тканями?
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16k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Я шары себе вкатил,
Вазелин туда внедрил,
И подруге я своей засадил!
Ох, тащилася она,
Думал, ей придёт хана.
К счастью, не случилось с нею ни хрена!

У меня он стал здоровый, как у мерина, большой.
Меня девки полюбили, хоть я страшный и смурной.
Тут я понял: девки любят не за белое лицо,
А за длинный хер горбатый и за правое яйцо!
(С) Сектор Газа.
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9k
Гомерчик 24 минуты назад
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9k
Бритва 36 минут назад
"рекомендуем прилежно выполнять все предписания врачей, иначе ампутируем орган".
по-моему, вполне убедительно.
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51k
turyst 40 минут назад
Жена с мужем копили деньги на машину, назанимали у кого только можно, все равно не хватает децил....
Жена мужу-займи у соседки, муж да ну ее, она злая и жадная, да отношения у нас вроде никакие...
Жена-да хер с ней, уж поклонись, зато будем гонять на новой машинке....
Ну мужик пошел... Соседка выслушала и говорит, ладно дам денег, но при условии, трахнешь меня с пчёлкой...
Мужик-а как это???
Ну та пчелу ловит, сажает ему на конец, пчела жалит, у мужика хер опухает, и понеслось шпили-вили...
Он приходит домой с деньгами, жена в [мат], все таки дала денег!! ! А сама на измене, с чего бы в друг?? ? Давай мужика пытать, ну тот все таки признался в итоге... Жена кричит я тоже хочу!! ! Ловят пчелу, та же процедура.... Жена на первом же оргазме орет-ДОРОГОЙ, НАХРЕН НАМ ЭТА МАШИНА???! ДАВАЙ КУПИМ ПАСЕКУ!!!!
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2k
Vergüenza Ajena 58 минут назад
Зря...
Ох, и зря спасали.
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27k
AzuveR Час назад
Каким же нужно быть дебилом, что бы самостоятельно себя уродовать.
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8k
rutt Час назад
Золотой генофонд спасли
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13k
Cornho Час назад
Весьма странный способ покорить сердце девушки.
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
За фото автору отдельное пять
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15k
Kucher 2 часа назад
Доктор, моего мужа укусила пчела за член. Вы пожалуйста боль ему уберите, а размер оставьте.
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1k
Николай 2 часа назад
ахаха, бля, простите
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Вот! Все проблемы в мире из-за баб!)
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
К успеху шел!
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