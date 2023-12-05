Турецкий уборщик выдал себя за стоматолога и удалил мужчине несколько зубов

После быстрого осмотра Шенаслан заявил, что пациенту необходимо удалить четыре передних зуба. Когда Йылдирим засомневался в необходимости столь радикального лечения, уборщик рассердился и попросил не учить его работать. Он также отметил, что преподает в стоматологическом университете.

Уборщик убедил пациента удалить зубы, утверждая, что на их месте ему позже установят импланты, и приступил к хирургической операции. За болезненную процедуру Шенаслан потребовал заплатить ему тысячу турецких лир (три тысячи рублей). После этого уборщик выписал Йылдириму лекарства по рецепту и отправил в аптеку. Когда пациент передал рецепт фармацевту, тот заявил, что он не был заверен печатью.