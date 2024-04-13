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В Турции фуникулер упал вместе с пассажирами

В Турции фуникулер упал вместе с пассажирами

Автор:
13 апреля 2024 11:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   ЧП   высота   люди   смерть   фуникулер   
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В Турции, в курортной Анталье, на канатной дороге упала кабина. В результате аварии погиб один человек.

Из-за нагрузки обрушилась одна из опор канатной дороги Тюнектепе. С ней и столкнулся фуникулер — от удара кабина развалилась и упала на скалистый участок. 54-летний мужчина погиб, остальные люди, находившиеся внутри, получили ранения, в том числе пострадали дети.

Из-за инцидента на канатной дороге остановилось движение. В других кабинах застряло больше сотни людей. Для их эвакуации была вызвана авиация. На месте работали пожарные, медики и полицейские.

Причину трагедии еще предстоит выяснить.


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Метки: Турция   ЧП   высота   люди   смерть   фуникулер   
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2  комментария
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Navygator 43 минуты назад
Фуникулёр по рельсам едет. Тут канатная дорога.
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АнтонПолднев 55 минут назад
Не опять, а снова. Ну их нах...
P.S. Интересно, что там за нагрузка такая была, что рассчитанная на нагрузку опора не выдержала? Танки перевозили? Или так рассчитывали?
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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