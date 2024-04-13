В Турции фуникулер упал вместе с пассажирами

В Турции, в курортной Анталье, на канатной дороге упала кабина. В результате аварии погиб один человек.
Из-за нагрузки обрушилась одна из опор канатной дороги Тюнектепе. С ней и столкнулся фуникулер — от удара кабина развалилась и упала на скалистый участок. 54-летний мужчина погиб, остальные люди, находившиеся внутри, получили ранения, в том числе пострадали дети.
Из-за инцидента на канатной дороге остановилось движение. В других кабинах застряло больше сотни людей. Для их эвакуации была вызвана авиация. На месте работали пожарные, медики и полицейские.
Причину трагедии еще предстоит выяснить.
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P.S. Интересно, что там за нагрузка такая была, что рассчитанная на нагрузку опора не выдержала? Танки перевозили? Или так рассчитывали?