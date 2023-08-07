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Мужчина оказался в больнице из-за упавших на него журналов для взрослых

Мужчина оказался в больнице из-за упавших на него журналов для взрослых

Автор:
07 августа 2023 07:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Травма   журналы   лондон   падение   порножурнал   строитель   
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В Лондоне спрятанная кем-то коллекция порножурналов упала на голову строителя. Мужчина попал в больницу.

Строитель попал в больницу после того, как ему на голову упал мешок с коллекцией порножурналов, который был спрятан в кровле здания. Об этом сообщил пользователь сети Бен Холл.

Холл рассказал, что работает в строительной бригаде, которая занималась заменой потолков и кровли в старинном доме. Один из коллег мужчины начал снимать кровлю, и ему на голову неожиданно упал спрятанный в перекрытиях мешок с журналами.

В результате падения журналов британец получил травмы и был отправлен в больницу. В мешке оказалось большое количество порножурналов, некоторые из которых являются коллекционными экземплярами. Впоследствии выяснилось, что некоторые из журналов были проданы на eBay за 40 фунтов стерлингов (4,9 тысячи рублей).

Кроме потайной коллекции, бригада нашла «набор для массажа для взрослых» и носок, наполненный женским бельем.

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Метки: Англия   Великобритания   Травма   журналы   лондон   падение   порножурнал   строитель   
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4  комментария
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260
Человече Z Час назад
Риторические вопросы...
- А он таки был в каске?
- А каска выдержала?
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8k
soar Час назад
Гадалка ему нагадала, что он от голых баб пострадает, поэтому он всю жизнь ни ни. А тут вот как оно вышло.
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34k
АнтонПолднев Час назад
Хорошо, что хозяин не марки коллекционировал. Убило бы нахрен.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Упорно трудился на объекте
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