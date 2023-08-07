Мужчина оказался в больнице из-за упавших на него журналов для взрослых

Строитель попал в больницу после того, как ему на голову упал мешок с коллекцией порножурналов, который был спрятан в кровле здания. Об этом сообщил пользователь сети Бен Холл.

Холл рассказал, что работает в строительной бригаде, которая занималась заменой потолков и кровли в старинном доме. Один из коллег мужчины начал снимать кровлю, и ему на голову неожиданно упал спрятанный в перекрытиях мешок с журналами.