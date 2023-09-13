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Голуби почти месяц жили в пустом доме в Лондоне

Голуби почти месяц жили в пустом доме в Лондоне

Автор:
13 сентября 2023 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   бспорядок   в мире   голуби   квартира   лондон   
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В Лондоне голуби пробрались в дом через открытую дверь и устроили хаос. Пернатые забрызгали фекалиями и забросали перьями все комнаты.

Сотрудники службы по борьбе с вредителями, войдя в этот дом в Лондоне (Англия), заявили, что комнаты представляли собой «зрелище, достойное восхищения». Впрочем, подобные чувства могли возникнуть лишь у видавших виды профессионалов, да и то заявление было сделано с иронией.

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Обычный человек, походя по несчастному дому, мог прийти лишь в ужас, увидев везде настоящее месиво из перьев и птичьих экскрементов.

Пострадавший домовладелец рассказал, что несчастье произошло из-за того, что съехавший арендатор забыл закрыть заднюю дверь, и через эту «брешь в безопасности» в жилище просочились голуби.

Птицам потребовалось четыре недели (именно столько дом стоял без присмотра), чтобы завалить всё продуктами своей жизнедеятельности. Конечно, беда эта является поправимой, но дорогостоящей — владельца дома предупредили, что уборка, косметический ремонт и покупка новой мебели обойдутся примерно в 15000 фунтов (почти 1,8 миллиона рублей).

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Метки: Англия   бспорядок   в мире   голуби   квартира   лондон   
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14  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
да это буквально крысы с крыльями
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7k
vasilykopkov 10 минут назад
Насчет 4-х недель - явный звездёж, там похоже пару лет они гнездились...
Всегда раздражают имбецилы , которые их прикармливают, у подъездов особенно - не пройдёшь, не испачкав обувь и вонища постоянная...
Голуби являются переносчиком почти 90 заболеваний, из них более 10-ти передаются человеку, в том числе сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псевдотуберкулез , педикулёз и другие...
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9k
Trenzel2003 17 минут назад
Из всех птиц живущих рядом с нами в городе, больше всех не люблю именно голубей. Самая тупая, самая грязная, самая зараженная паразитами птица.
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1k
Игорь Меншиков 18 минут назад
Это что? Был какой то экперимент на экскримент??
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14k
Ivan 21 минуту назад
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667
partners74 Полчаса назад
арендатор-то тоже, тот еще голубь. продуктов жизнедеятельности не меньше
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29k
Alex Полчаса назад
Прям как чОрные, где живут-там и срут
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5k
Евгений Д 39 минут назад
Судя по посуде в раковине, вещам и мусору на полу- арендатор тоже свиньей был
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17k
Shtoppi Час назад
а точно это были голуби, а то оч похоже на антураж что после каклов остается, когда их пожить к себе кто-нить пускает из глупости и по доброте душевной?
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14k
котегRUS Час назад
странный дом...
словно люди резко ушли из него, или умер кто то, а дверь оставили открытой для проветривания..
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979
vadimbar Час назад
"Лучше бы укроинским бешенцам отдали!" Хотя результат был бы тот же ))
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1k
Uganda 2 часа назад
скорее несколько месяцев
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