Голуби почти месяц жили в пустом доме в Лондоне

Сотрудники службы по борьбе с вредителями, войдя в этот дом в Лондоне (Англия), заявили, что комнаты представляли собой «зрелище, достойное восхищения». Впрочем, подобные чувства могли возникнуть лишь у видавших виды профессионалов, да и то заявление было сделано с иронией.