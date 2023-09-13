Голуби почти месяц жили в пустом доме в Лондоне

В Лондоне голуби пробрались в дом через открытую дверь и устроили хаос. Пернатые забрызгали фекалиями и забросали перьями все комнаты.
Сотрудники службы по борьбе с вредителями, войдя в этот дом в Лондоне (Англия), заявили, что комнаты представляли собой «зрелище, достойное восхищения». Впрочем, подобные чувства могли возникнуть лишь у видавших виды профессионалов, да и то заявление было сделано с иронией.
Обычный человек, походя по несчастному дому, мог прийти лишь в ужас, увидев везде настоящее месиво из перьев и птичьих экскрементов.
Пострадавший домовладелец рассказал, что несчастье произошло из-за того, что съехавший арендатор забыл закрыть заднюю дверь, и через эту «брешь в безопасности» в жилище просочились голуби.
Птицам потребовалось четыре недели (именно столько дом стоял без присмотра), чтобы завалить всё продуктами своей жизнедеятельности. Конечно, беда эта является поправимой, но дорогостоящей — владельца дома предупредили, что уборка, косметический ремонт и покупка новой мебели обойдутся примерно в 15000 фунтов (почти 1,8 миллиона рублей).
Источник:
- Королевский гвардеец накричал на наглого туриста
- Мужчина оказался в больнице из-за упавших на него журналов для взрослых
- Старый бетонный бункер получил вторую жизнь
- Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии
- Бесстрашный кот прогнал медведя
Всегда раздражают имбецилы , которые их прикармливают, у подъездов особенно - не пройдёшь, не испачкав обувь и вонища постоянная...
Голуби являются переносчиком почти 90 заболеваний, из них более 10-ти передаются человеку, в том числе сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псевдотуберкулез , педикулёз и другие...
словно люди резко ушли из него, или умер кто то, а дверь оставили открытой для проветривания..