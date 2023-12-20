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В Лондоне неизвестный москвич купил квартиру с видом на штаб-квартиру британских спецслужб

В Лондоне неизвестный москвич купил квартиру с видом на штаб-квартиру британских спецслужб

Автор:
20 декабря 2023 22:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Джеймс Бонд   лондон   ми6   пентхаус   русские   спецслужбы   шпионы   
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Скандал, сенсация и шпионская история в одном флаконе. В Лондоне неизвестный молодой русский миллиардер за баснословные 40 млн фунтов стерлингов купил пентхаус в здании бывшего военного ведомства в Уайтхолле, чем весьма подпортил настроение британским спецслужбам.

То, что неизвестный покупатель - шпион, доказывают два факта - из лондонских окон новоприобретенной недвижимости открывается чудесный вид на штаб-квартиру MI6 на берегу Темзы,

а в Москве этот же миллиардер владеет зданием, которое находится всего в 300 метрах от НИИ органической химии и технологии, производящей «Новичок», - взволнованно сообщает британский DailyMail со ссылкой на коллег из The Times.

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Самое обидное, что у жильцов законноприобретенного пентхауса отныне есть прекрасная возможность не только наблюдать за перемещениями агентов британских спецслужб прямо за утренним кофе, но и их идентифицировать.

Если забыть на минуту об обидах и озабоченностях MI6, то стоит отметить, что вкус у новых пентхаусовладельцев не дурен.

Приобретенная ими недвижимость находится в 7-этажном здании, построенном из 25 миллионов кирпичей и 30 000 тонн портландского и йоркского камня. В нем две с половиной мили коридоров, ширина многих из которых достигает десяти футов.

В октябре 1940 года в дом попали четыре бомбы, которые нанесли поверхностные повреждения и убили одного человека. Во время войны в него попало еще семь бомб, но ущерб зданию остался минимальным.

Здание часто посещали сотрудники секретных служб, а один из неприметных входов до сих пор носит прозвище "Вход для шпионов" , а в трех фильмах про агента 007 Джеймса Бонда дом фигурировал, как штаб-квартира МИ-6.

В 1983 году, когда здание еще принадлежало Министерству обороны, оно появивилось сначала в фильме "Осьминожка", а затем в фильмах "Вид на убийство" и "Лицензия на убийство".

Здание также было видно на заднем плане, когда последняя звезда Бонда Дэниел Крейг стоял на крыше соседнего здания в фильме 2012 года "Скайфолл".

Также в этом доме, 1906 года постройки, располагался кабинет Уинстона Черчилля. Будучи военным министром Великобритании, он работал в помещении с 1919 по 1921 год.

Будучи ключевым объектом во время обеих мировых войн, дом служил базой для других политиков, включая лорда Холдейна, лорда Китченера и Дэвида Ллойд Джорджа, а скандально известный Джон Профьюмо использовал свой кабинет в здании во время пребывания на посту военного министра, чтобы развлекать Кристин Килер, - пишет издание.

В 2014 году МО выставило здание на продажу. Ожидалось, что за него можно будет выручить около 100 миллионов фунтов стерлингов, однако, его выкупили миллиардеры британско-индийского происхождения братья Хиндуджа. В партнерстве с OHL Desarrollos они заплатили за объект площадью 580 000 квадратных футов в три раза больше - 350 млн. фунтов стерлингов. А затем превратили его в мегакомплекс с отелем на 120 номеров, 11 ресторанами и 85 частными квартирами. Это была одна из самых дорогих следок с недвижимостью в Лондоне.

Узнать кем же является неизвестный покупатель пентхауса журналистам не удалось. И Чарли Уолш (Charlie Walsh), глава отдела продаж жилых помещений в здании, и Дженни Нейлор (Jennie Naylor), консультант по маркетингу, отказались раскрывать его личность.

Неугомонным журналистам The Times удалось лишь установить, что хайли-лайкли фирма-владелец недвижимости зарегистрирована в Москве, в 300 метрах от фабрики по производству высокотоксичного «Новичка», в унылой многоквартирной «сталинке». Право собственности на лондонский пентхаус было скрыто офшорными схемами. Три высокопоставленных источника в британской разведке сообщили изданию, что близость завода к московскому адресу «не совпадение».

Теперь агенты британских спецслужб требуют провести срочное расследование, так как обнаружение в собственности России роскошной квартиры с прекрасным видом на штаб-квартиру MI6 вызывает опасения по поводу национальной безопасности.

Источник:

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Метки: Великобритания   Джеймс Бонд   лондон   ми6   пентхаус   русские   спецслужбы   шпионы   
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6k
Старичок Час назад
что за бред на ночь глядя?
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11k
Dabus 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
K_II_T 20 минут назад
В статье ненавязчиво похвалили владельца.

И красивая история про портландцемент и йоркский камень.
Который, видимо, укладывали девственницы.

добавлю:
Агентство Global Property Guide опубликовало рейтинг по изменению цен на жилье в 62 странах за II квартал 2023 года
Турция +41% за год с учетом инфляции
Россия -2.43%
Британия -11%

https://t.me/Apartamen/11854https://t.me/Apartamen/11854
Прямая ссылка на документ:
https://gpg-production-cdn.s3.eu-west-2.amazonaws.com/downloads/property_reports/Global Residential Real Estate Market Analysis Q2 2023_v2.pdfhttps://gpg-production-cdn.s3.eu-west-2.amazonaws.com/downloads/property_reports/Global Residential Real Estate Market Analysis Q2 2023_v2.pdf
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11k
kaboza Полчаса назад
DailyMail со ссылкой на коллег из The Times.
Это как нтв на рен-тв?
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11k
kaboza Полчаса назад
ну таймсу до этих еще далеко))) подача скучная...
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38k
russger 38 минут назад
Захотели бы, конфисковали. Или изначально препятствовали купле/продаже. Херня короче.
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Bill 44 минуты назад
DailyMail - это что-то вроде Панорамы, так что всё в порядке.
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11k
Sasa 57 минут назад
Это так подготавливают нас, что отпущенному Навальному Ходорковский купил квартиру для переезда после выборов Путина на новый срок. Оба сидели. Ттеперь, голубки, будут вместе под одеялом, бороться против Путина. Заграница им поможет...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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