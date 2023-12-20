То, что неизвестный покупатель - шпион, доказывают два факта - из лондонских окон новоприобретенной недвижимости открывается чудесный вид на штаб-квартиру MI6 на берегу Темзы,

а в Москве этот же миллиардер владеет зданием, которое находится всего в 300 метрах от НИИ органической химии и технологии, производящей «Новичок», - взволнованно сообщает британский DailyMail со ссылкой на коллег из The Times.