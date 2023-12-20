В Лондоне неизвестный москвич купил квартиру с видом на штаб-квартиру британских спецслужб

Скандал, сенсация и шпионская история в одном флаконе. В Лондоне неизвестный молодой русский миллиардер за баснословные 40 млн фунтов стерлингов купил пентхаус в здании бывшего военного ведомства в Уайтхолле, чем весьма подпортил настроение британским спецслужбам.
То, что неизвестный покупатель - шпион, доказывают два факта - из лондонских окон новоприобретенной недвижимости открывается чудесный вид на штаб-квартиру MI6 на берегу Темзы,
а в Москве этот же миллиардер владеет зданием, которое находится всего в 300 метрах от НИИ органической химии и технологии, производящей «Новичок», - взволнованно сообщает британский DailyMail со ссылкой на коллег из The Times.
Самое обидное, что у жильцов законноприобретенного пентхауса отныне есть прекрасная возможность не только наблюдать за перемещениями агентов британских спецслужб прямо за утренним кофе, но и их идентифицировать.
Если забыть на минуту об обидах и озабоченностях MI6, то стоит отметить, что вкус у новых пентхаусовладельцев не дурен.
Приобретенная ими недвижимость находится в 7-этажном здании, построенном из 25 миллионов кирпичей и 30 000 тонн портландского и йоркского камня. В нем две с половиной мили коридоров, ширина многих из которых достигает десяти футов.
В октябре 1940 года в дом попали четыре бомбы, которые нанесли поверхностные повреждения и убили одного человека. Во время войны в него попало еще семь бомб, но ущерб зданию остался минимальным.
Здание часто посещали сотрудники секретных служб, а один из неприметных входов до сих пор носит прозвище "Вход для шпионов" , а в трех фильмах про агента 007 Джеймса Бонда дом фигурировал, как штаб-квартира МИ-6.
В 1983 году, когда здание еще принадлежало Министерству обороны, оно появивилось сначала в фильме "Осьминожка", а затем в фильмах "Вид на убийство" и "Лицензия на убийство".
Здание также было видно на заднем плане, когда последняя звезда Бонда Дэниел Крейг стоял на крыше соседнего здания в фильме 2012 года "Скайфолл".
Также в этом доме, 1906 года постройки, располагался кабинет Уинстона Черчилля. Будучи военным министром Великобритании, он работал в помещении с 1919 по 1921 год.
Будучи ключевым объектом во время обеих мировых войн, дом служил базой для других политиков, включая лорда Холдейна, лорда Китченера и Дэвида Ллойд Джорджа, а скандально известный Джон Профьюмо использовал свой кабинет в здании во время пребывания на посту военного министра, чтобы развлекать Кристин Килер, - пишет издание.
В 2014 году МО выставило здание на продажу. Ожидалось, что за него можно будет выручить около 100 миллионов фунтов стерлингов, однако, его выкупили миллиардеры британско-индийского происхождения братья Хиндуджа. В партнерстве с OHL Desarrollos они заплатили за объект площадью 580 000 квадратных футов в три раза больше - 350 млн. фунтов стерлингов. А затем превратили его в мегакомплекс с отелем на 120 номеров, 11 ресторанами и 85 частными квартирами. Это была одна из самых дорогих следок с недвижимостью в Лондоне.
Узнать кем же является неизвестный покупатель пентхауса журналистам не удалось. И Чарли Уолш (Charlie Walsh), глава отдела продаж жилых помещений в здании, и Дженни Нейлор (Jennie Naylor), консультант по маркетингу, отказались раскрывать его личность.
Неугомонным журналистам The Times удалось лишь установить, что
хайли-лайкли фирма-владелец недвижимости зарегистрирована в Москве, в 300 метрах от фабрики по производству высокотоксичного «Новичка», в унылой многоквартирной «сталинке». Право собственности на лондонский пентхаус было скрыто офшорными схемами. Три высокопоставленных источника в британской разведке сообщили изданию, что близость завода к московскому адресу «не совпадение».
Теперь агенты британских спецслужб требуют провести срочное расследование, так как обнаружение в собственности России роскошной квартиры с прекрасным видом на штаб-квартиру MI6 вызывает опасения по поводу национальной безопасности.
Источник:
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И красивая история про портландцемент и йоркский камень.
Который, видимо, укладывали девственницы.
добавлю:
Агентство Global Property Guide опубликовало рейтинг по изменению цен на жилье в 62 странах за II квартал 2023 года
Турция +41% за год с учетом инфляции
Россия -2.43%
Британия -11%
https://t.me/Apartamen/11854https://t.me/Apartamen/11854
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https://gpg-production-cdn.s3.eu-west-2.amazonaws.com/downloads/property_reports/Global Residential Real Estate Market Analysis Q2 2023_v2.pdfhttps://gpg-production-cdn.s3.eu-west-2.amazonaws.com/downloads/property_reports/Global Residential Real Estate Market Analysis Q2 2023_v2.pdf
Это как нтв на рен-тв?