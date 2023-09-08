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Почему власти Индии хотят переименовать страну в “Бхарат”

Почему власти Индии хотят переименовать страну в “Бхарат”

Автор:
08 сентября 2023 01:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Бхарат   Великобритания   Индия   название   парламент   
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Это название имеет древние корни.

На днях сообщили, что индийский парламент хочет переименовать Индию. Новое название государства - “Бхарат”.

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Зачем?

Индийцы стремятся избавятся от колониального прошлого. Когда-то “жемчужина в короне британской империи” здорово натерпелась от англичан. Взять хотя бы восстание сипаев.

С 1858 года Индия официально находилась под британским колониальным управлением. В это же время вспыхнуло восстание, которое англичане подавили:

Группы туземцев предавали суду Военного Комиссариата или специальных комиссаров, каждый из которых был наделен исключительным правом миловать и казнить от имени правительства. Судьи эти были совершенно не склонны к проявлению милосердия. Почти все представшие перед судом были признаны виновными, и почти все, кого признали виновными, были приговорены к смертной казни. На видном месте в городе установили виселицу площадью четыре квадратных фута, и каждый день на ней вешали по пять-шесть обвиняемых. Вокруг сидели британские офицеры и, попыхивая сигарами, наблюдали за конвульсиями жертв.

А лидеров восстания привязали к пушкам и выстрелили.

Индия получила независимость лишь в 1947 году. Так что у страны непростая история. И сейчас её власти хотят изменить название государства. По словам исследователей, “Бхарат” уходит корнями в древность. На санскрите это “держава”, “владение” или “империя”. Оно фигурировало ещё 5900 лет назад. Считается, что племя бхаратов завоевало территорию Индии и Пакистана и переименовало их.

Так что страна возвращается к “своим корням”. На саммите G20, который пройдет в Нью-Дели, она уже значится как Бхарат.

Источник:

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Метки: Англия   Бхарат   Великобритания   Индия   название   парламент   
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4  комментария
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11k
Sasa Час назад
Не спроста это "ж-ж-ж"! Англасаксов тыкнули рыжей наглой мордочкой в какашку.
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6k
Ыукп 6 минут назад
Самое интересное, куда она пытается лизать. "Независимость" - это громкое слово.
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1k
Damvrot Hohlam 13 минут назад
Называйте как хотите , только в печь не суйте.
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1k
Николай 40 минут назад
Да пофигу вообще.
Гаагу знаете? В Нидерландах, которые Голландия? Вот тамошние дикари ее называют Den haag.
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