Почему власти Индии хотят переименовать страну в “Бхарат”

Это название имеет древние корни.
На днях сообщили, что индийский парламент хочет переименовать Индию. Новое название государства - “Бхарат”.
Зачем?
Индийцы стремятся избавятся от колониального прошлого. Когда-то “жемчужина в короне британской империи” здорово натерпелась от англичан. Взять хотя бы восстание сипаев.
С 1858 года Индия официально находилась под британским колониальным управлением. В это же время вспыхнуло восстание, которое англичане подавили:
Группы туземцев предавали суду Военного Комиссариата или специальных комиссаров, каждый из которых был наделен исключительным правом миловать и казнить от имени правительства. Судьи эти были совершенно не склонны к проявлению милосердия. Почти все представшие перед судом были признаны виновными, и почти все, кого признали виновными, были приговорены к смертной казни. На видном месте в городе установили виселицу площадью четыре квадратных фута, и каждый день на ней вешали по пять-шесть обвиняемых. Вокруг сидели британские офицеры и, попыхивая сигарами, наблюдали за конвульсиями жертв.
А лидеров восстания привязали к пушкам и выстрелили.
Индия получила независимость лишь в 1947 году. Так что у страны непростая история. И сейчас её власти хотят изменить название государства. По словам исследователей, “Бхарат” уходит корнями в древность. На санскрите это “держава”, “владение” или “империя”. Оно фигурировало ещё 5900 лет назад. Считается, что племя бхаратов завоевало территорию Индии и Пакистана и переименовало их.
Так что страна возвращается к “своим корням”. На саммите G20, который пройдет в Нью-Дели, она уже значится как Бхарат.
Источник:
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Гаагу знаете? В Нидерландах, которые Голландия? Вот тамошние дикари ее называют Den haag.