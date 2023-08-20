В Великобритании зафиксировано рекордное падение рождаемости

В четверг Управление национальной статистики ONS опубликовало данные о колоссальном спаде рождаемости, в прошлом году он опустился на самую низкую отметку за последние два десятилетия.





В 2022 году в Англии и Уэльсе родилось 605 479 детей, но есть еще к чему стремится, в 2002 году на свет появилось 596 122 малышей. Всплеск был в 1920 году - тогда родилось 957 782 граждан Великобритании. Но теперь все наладилось, и осознанный отказ от продолжения своего рода точно спасет планету от европейцев.



