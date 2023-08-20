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В Великобритании зафиксировано рекордное падение рождаемости

В Великобритании зафиксировано рекордное падение рождаемости

Автор:
20 августа 2023 11:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   дети   падение   рождаемость   статитстика   чиновники   
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Британские эксперты утверждают, что "для планеты это благо". Да кто мы такие, чтобы с ними спорить!

В четверг Управление национальной статистики ONS опубликовало данные о колоссальном спаде рождаемости, в прошлом году он опустился на самую низкую отметку за последние два десятилетия.


В 2022 году в Англии и Уэльсе родилось 605 479 детей, но есть еще к чему стремится, в 2002 году на свет появилось 596 122 малышей. Всплеск был в 1920 году - тогда родилось 957 782 граждан Великобритании. Но теперь все наладилось, и осознанный отказ от продолжения своего рода точно спасет планету от европейцев.


Почти треть всех этих рождений была у женщин, родившихся не в Великобритании. Это самая высокая доля живорождений у женщин, родившихся за пределами Великобритании, с момента начала наших записей, при этом Индия в настоящее время является наиболее распространенной страной рождения родителей, родившихся за пределами Великобритании ”, - сказал Джеймс Такер, глава отдела анализа состояния здоровья в ONS.


Афганистан оказался на седьмом месте по распространенности среди женщин, родившихся не в Великобритании; впервые с начала составления отчетности в 2003 году он вошел в Топ-10. Это внезапно совпало с увеличением числа афганцев, прибывающих в Великобританию по правительственным программам переселения.


В общем, беженцы всю статистику портят своими родами и совсем не хотят спасать планету от перенаселенности. Ну а чиновники только ратуют, за падение рождаемости.

"Хотите решить проблему падения рождаемости? Просто помните, что воспитание детей обходится дорого", - прямая цитата из познавательной статьи от издательства The Guardian.


Но не все согласны с такой политикой. Энтони Трэверс, профессор Лондонской школы экономики предсказывает увеличение налогов к тем, кто останется, ведь работоспособное население также стремительно сокращается.


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Метки: Великобритания   дети   падение   рождаемость   статитстика   чиновники   
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3  комментария
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Странно, ведь у питаров и всяких говногендеров, также должно быть все в порядке с рождаемостью.
Или чё
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4k
Lexx 8 минут назад
С хохлов что ли взяли моду, всякую хреноту объявлять "перемогой".
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11k
Copycat Полчаса назад
Да много где падение рождаемости идет, я например тоже чет не хочу пока детей заводить, заведу когда время будет поспокойней, а то просто хрен его знает что завтра будет
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