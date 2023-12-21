Жительница Лондона прогулялась по улицам с верблюдом

Ник Гибб, помогавший организовать мероприятие, сказал: "Шествие длится 45 минут, и люди, которые едут на животных, должны быть определённого веса. Животных выбирают специально, о них хорошо заботятся. Людям нравится это событие, и всё дело в том, что это настоящий смысл Рождества, который нужно донести до общества. Мы тоже, как и активисты, любим животных. Мы сотрудничаем только с ответственными заводчиками, и именно эти животные были в истории Рождества".