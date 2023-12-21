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Жительница Лондона прогулялась по улицам с верблюдом

Жительница Лондона прогулялась по улицам с верблюдом

Автор:
21 декабря 2023 12:21
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   верблюд   лондон   прогулка   процессия   рождество   
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На видео, опубликованном в социальных сетях, женщина ведёт верблюда по тихой жилой улице в Чингфорде, на севере Лондона. Местные жители в недоумении наблюдали за происходящим.

Оказалось, это подготовка к рождественской процессии, верблюда обычно сопровождают три мудреца.

В Великобритании содержание верблюдов в качестве домашних питомцев не запрещено, но владельцам требуется получить лицензию.

На видео слышно, как автор говорит:"Сегодня я вижу слишком много странных вещей. Что происходит? Что происходит? Послушайте, эта девочка сказала мне, что на улице верблюд. Я подумала, что она врёт. Я вообще подумала, что она обманывает".

Уморительное видео было опубликовано 18 декабря и уже набрало более 378000 просмотров.

Зрители поспешили поделиться своими шутками, почему животное разгуливает по Лондону.

"Кто-то вывел школьный рождественский спектакль на совершенно новый уровень".

"Отличный способ обойти плату за ULEZ".

"Это новое транспортное средство Uber, очень популярное в Лондоне, теперь пробки не страшны".

"У него есть горб с ULEZ".

ULEZ (Ultra Low Emission Zone, зона сверхнизких выбросов) — это территория, охватывающая центральную часть Лондона, при въезде в которую владельцам некоторых транспортных средств приходится платить сбор.

В прошлом году рождественское шествие баптистской церкви True Life подверглось критике за то, что в нём были живые верблюд и осёл. Защитники прав животных призвали запретить процессию и устроили акцию протеста.

Ник Гибб, помогавший организовать мероприятие, сказал: "Шествие длится 45 минут, и люди, которые едут на животных, должны быть определённого веса. Животных выбирают специально, о них хорошо заботятся. Людям нравится это событие, и всё дело в том, что это настоящий смысл Рождества, который нужно донести до общества. Мы тоже, как и активисты, любим животных. Мы сотрудничаем только с ответственными заводчиками, и именно эти животные были в истории Рождества".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   верблюд   лондон   прогулка   процессия   рождество   
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1  комментарий
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vasilykopkov Минуту назад
Норм.
Скоро там и овец пасти будут...
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