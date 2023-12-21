Жительница Лондона прогулялась по улицам с верблюдом

На видео, опубликованном в социальных сетях, женщина ведёт верблюда по тихой жилой улице в Чингфорде, на севере Лондона. Местные жители в недоумении наблюдали за происходящим.
Оказалось, это подготовка к рождественской процессии, верблюда обычно сопровождают три мудреца.
В Великобритании содержание верблюдов в качестве домашних питомцев не запрещено, но владельцам требуется получить лицензию.
На видео слышно, как автор говорит:"Сегодня я вижу слишком много странных вещей. Что происходит? Что происходит? Послушайте, эта девочка сказала мне, что на улице верблюд. Я подумала, что она врёт. Я вообще подумала, что она обманывает".
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Уморительное видео было опубликовано 18 декабря и уже набрало более 378000 просмотров.
Зрители поспешили поделиться своими шутками, почему животное разгуливает по Лондону.
"Кто-то вывел школьный рождественский спектакль на совершенно новый уровень".
"Отличный способ обойти плату за ULEZ".
"Это новое транспортное средство Uber, очень популярное в Лондоне, теперь пробки не страшны".
"У него есть горб с ULEZ".
ULEZ (Ultra Low Emission Zone, зона сверхнизких выбросов) — это территория, охватывающая центральную часть Лондона, при въезде в которую владельцам некоторых транспортных средств приходится платить сбор.
В прошлом году рождественское шествие баптистской церкви True Life подверглось критике за то, что в нём были живые верблюд и осёл. Защитники прав животных призвали запретить процессию и устроили акцию протеста.
Ник Гибб, помогавший организовать мероприятие, сказал: "Шествие длится 45 минут, и люди, которые едут на животных, должны быть определённого веса. Животных выбирают специально, о них хорошо заботятся. Людям нравится это событие, и всё дело в том, что это настоящий смысл Рождества, который нужно донести до общества. Мы тоже, как и активисты, любим животных. Мы сотрудничаем только с ответственными заводчиками, и именно эти животные были в истории Рождества".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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