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30 трогательных фото животных, которых спасли с улиц или приютов

30 трогательных фото животных, которых спасли с улиц или приютов

Автор:
04 августа 2023 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   бездомныеживотные   домашние животные   животные   кошки   мило   подборка   собаки   трогательно   фото   
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Даже несмотря на то, что в мире много зла и боли, находятся люди, которые вносят добро и позитив — и мир становится не таким уж плохим. Многие животные, например, оказываются на улице, или их бросают в приютах. К сожалению, это частая история. Но некоторые из них обретают любящие дома и начинают новую жизнь, полную заботы и любви. Взглянем на такие случаи!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   бездомныеживотные   домашние животные   животные   кошки   мило   подборка   собаки   трогательно   фото   
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1  комментарий
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Andrei 2 минуты назад
Спасибо ВАМ добрые Люди!!! )))
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