30 трогательных фото животных, которых спасли с улиц или приютов

Даже несмотря на то, что в мире много зла и боли, находятся люди, которые вносят добро и позитив — и мир становится не таким уж плохим. Многие животные, например, оказываются на улице, или их бросают в приютах. К сожалению, это частая история. Но некоторые из них обретают любящие дома и начинают новую жизнь, полную заботы и любви. Взглянем на такие случаи!