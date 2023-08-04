30 трогательных фото животных, которых спасли с улиц или приютов

773
31
Даже несмотря на то, что в мире много зла и боли, находятся люди, которые вносят добро и позитив — и мир становится не таким уж плохим. Многие животные, например, оказываются на улице, или их бросают в приютах. К сожалению, это частая история. Но некоторые из них обретают любящие дома и начинают новую жизнь, полную заботы и любви. Взглянем на такие случаи!
1. "Заметила бездомного кроху с балкона. Его гоняли местные бродячие кошки, а я решила его взять к себе"
×
×
2. Это - Клаус. У него один глаз, обмёрзшие уши, частично нет хвоста, но он прекрасный кот. С этим согласны и его хозяева, которые подарили ему новую жизнь!
4. "Мы взяли его из приюта только вчера. Он уснул между диваном и стеной, и кажется, счастлив. Уже безмерно его любим"
7. "Наш новый котёнок. Нашли на парковке рядом с мамой-кошкой, которая, к сожалению, была мертва. Спустя пару недель заботы, малыш выглядит счастливым"
13. "Эту собаку бросили хозяева прямо возле моего дома. Теперь эта прелесть живёт у меня. Их большая потеря!"
23. "Всегда любила собак. Но сегодня этот джентльмен украл моё сердечко. Забрала его с собой"
29. "Забрали этого красавца из местного приюта. Сотрудники даже не знают, какой он породы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Метки: Питомцы бездомныеживотные домашние животные животные кошки мило подборка собаки трогательно фото
Новости партнёров
реклама