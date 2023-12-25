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"Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным

"Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным

Автор:
25 декабря 2023 21:58
Сообщество : Истории
Метки: Нью-Йорк   Питомцы   Разное   США   грустно   домашние животные   животные   мило   трогательно   фото   
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Каждый, кто гуляет по Центральному парку в Нью-Йорке и видит это дерево, не остаётся равнодушным. Это — дерево памяти домашних животных. Хозяева ушедших из жизни питомцев оставляют на нём фотографии, игрушки и другие украшения в память о своих любимцах. На такое невозможно смотреть без эмоций.

Это памятное дерево в глубине "Рамбл", одного из трёх лесных массивов Центрального парка в Нью-Йорке, наряжают перед Новым годом. На нём хозяева оставляют игрушки и фотографии в память о своих любимых животных. Эта традиция существует уже несколько десятилетий, но рассказывать о ней начали лишь недавно — до этого дерево было секретным, и о нём знали немногие. По данным "Таймс", история дерева началась ещё в 1986 году.

Тогда, в 86-м, кастинг-директор Джейсон Реддок наткнулся на несколько игрушек для собак, висевших на дереве. На следующий день он вернулся туда с возлюбленной, и они оставили фото своих умерших и живых собак. Другие прохожие последовали их примеру — и так родилась традиция. Много лет пара возвращалась к ёлке, когда заканчивался праздничный сезон: они собирали украшения, хранили, а через год вновь вешали на ёлку. Затем этой традицией занялась знакомая Реддока, Марианна Ларсен.

До 2022 года Ларсен вывешивала украшения в одиночку. Женщина даже купила ламинатор, чтобы сохранять фотографии питомцев как можно дольше. Однажды несколько человек увидели её за работой и предложили помощь — так традиция стала коллективной. Теперь ёлку украшает целая команда, а количество украшений растёт с каждым годом. В 2020 году было добавлено 200 фотографий, в 2021-м - еще 200, а в 2022-м - ещё 200 игрушек. По оценкам Марианны, сейчас "дерево памяти" украшают фотографии более 750 питомцев.

Точное месторасположение дерева остаётся скрытым, чтобы туда не приходило слишком много людей — поэтому его не так просто найти. Его нет на картах, и к нему нет указателей — есть только описания маршрутов на форумах. Мимо этого дерево, несомненно, невозможно пройти просто так. Оно вызывает неподдельные эмоции, ведь хранит столько тёплых воспоминаний. По словам Марианны, люди, которые когда-то оставили на дереве памятные украшения, иногда приезжают из других городов, чтобы почтить память своих любимых животных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Йорк   Питомцы   Разное   США   грустно   домашние животные   животные   мило   трогательно   фото   
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3  комментария
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
питомцы становятся частью семьи и даже самые мелкие прикипают к душе так что расставание с ними становится тяжелым бременем.
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59k
Похабыч 50 минут назад
Они для нас - страница в жизни, а мы для них - и есть вся жизнь.
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13k
Владимир Час назад
Больные дебилы.
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