"Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным

Точное месторасположение дерева остаётся скрытым, чтобы туда не приходило слишком много людей — поэтому его не так просто найти. Его нет на картах, и к нему нет указателей — есть только описания маршрутов на форумах. Мимо этого дерево, несомненно, невозможно пройти просто так. Оно вызывает неподдельные эмоции, ведь хранит столько тёплых воспоминаний. По словам Марианны, люди, которые когда-то оставили на дереве памятные украшения, иногда приезжают из других городов, чтобы почтить память своих любимых животных.