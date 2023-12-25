"Дерево памяти" в Нью-Йорке никого не оставляет равнодушным

Каждый, кто гуляет по Центральному парку в Нью-Йорке и видит это дерево, не остаётся равнодушным. Это — дерево памяти домашних животных. Хозяева ушедших из жизни питомцев оставляют на нём фотографии, игрушки и другие украшения в память о своих любимцах. На такое невозможно смотреть без эмоций.
Это памятное дерево в глубине "Рамбл", одного из трёх лесных массивов Центрального парка в Нью-Йорке, наряжают перед Новым годом. На нём хозяева оставляют игрушки и фотографии в память о своих любимых животных. Эта традиция существует уже несколько десятилетий, но рассказывать о ней начали лишь недавно — до этого дерево было секретным, и о нём знали немногие. По данным "Таймс", история дерева началась ещё в 1986 году.
Тогда, в 86-м, кастинг-директор Джейсон Реддок наткнулся на несколько игрушек для собак, висевших на дереве. На следующий день он вернулся туда с возлюбленной, и они оставили фото своих умерших и живых собак. Другие прохожие последовали их примеру — и так родилась традиция. Много лет пара возвращалась к ёлке, когда заканчивался праздничный сезон: они собирали украшения, хранили, а через год вновь вешали на ёлку. Затем этой традицией занялась знакомая Реддока, Марианна Ларсен.
До 2022 года Ларсен вывешивала украшения в одиночку. Женщина даже купила ламинатор, чтобы сохранять фотографии питомцев как можно дольше. Однажды несколько человек увидели её за работой и предложили помощь — так традиция стала коллективной. Теперь ёлку украшает целая команда, а количество украшений растёт с каждым годом. В 2020 году было добавлено 200 фотографий, в 2021-м - еще 200, а в 2022-м - ещё 200 игрушек. По оценкам Марианны, сейчас "дерево памяти" украшают фотографии более 750 питомцев.
Точное месторасположение дерева остаётся скрытым, чтобы туда не приходило слишком много людей — поэтому его не так просто найти. Его нет на картах, и к нему нет указателей — есть только описания маршрутов на форумах. Мимо этого дерево, несомненно, невозможно пройти просто так. Оно вызывает неподдельные эмоции, ведь хранит столько тёплых воспоминаний. По словам Марианны, люди, которые когда-то оставили на дереве памятные украшения, иногда приезжают из других городов, чтобы почтить память своих любимых животных.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- И такое возможно: крыса и кошка стали неразлучными друзьями
- Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают
- 30 особенных животных, которым подарили вторую жизнь
- 30 трогательных фото с животными, которые греют душу
- 20+ душевных кадров с нашими любимыми животными