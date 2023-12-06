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Курьер фотографируется с собаками клиентов — и покоряет сердца

Курьер фотографируется с собаками клиентов — и покоряет сердца

Автор:
06 декабря 2023 18:30
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   домашние животные   домашние питомцы   доставщик   курьеры   люди   мило   позитив   собаки   фото   
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Позитивный парень по имени Джейсон Хардести работает доставщиком в известной американской компании, и у него есть очаровательная традиция. Он фотографируется с каждой собакой, которую встречает во время работы! Сами собаки обожают этого парня, и с радостью с ним фоткаются. Взглянем на свежую порцию милейших кадров.

Американец по имени Джейсон Хардести (Jason Hardesty) живёт в Новом Орлеане, и работает курьером в известной службе доставки заказов. Парень набрал популярность в сети, публикуя фотографии с собаками своих клиентов. Он фотографируется с каждой собакой, которую встречает во время работы, и получаются очаровательные кадры. По его словам, эта идея пришла к нему случайно:


"На самом деле, это произошло случайно. Идея пришла мне в голову, когда я однажды забавы ради взял на руки собаку клиентов, чтобы сфотографироваться. Я выложил фото в соцсетях, и не ожидал, что это привлечёт внимание. Когда снимок набрал больше 100 лайков, это уже было много для меня! На удивление, я получил множество положительных комментариев," - рассказал парень.

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По словам Джейсона, у его руководства не возникло никаких вопросов по поводу его затеи. А ещё, иногда он встречает и других животных, помимо собак: например, кроликов, коз и свиней. Своими фотографиями он также надеется привлечь внимание людей к бездомным и приютским собакам, которых в мире миллионы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   домашние животные   домашние питомцы   доставщик   курьеры   люди   мило   позитив   собаки   фото   
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4  комментария
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647
Torvard Полчаса назад
чувак красава!
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6k
Duckk 17 минут назад
Негр здорового человека.
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105
agg 56 минут назад
Ничего милее сегодня я уже не увижу
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954
София Час назад
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