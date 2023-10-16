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Кошачий паб: самое хитовое заведение в Бристоле

Кошачий паб: самое хитовое заведение в Бристоле

Автор:
16 октября 2023 21:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Англия   Бристоль   Великобритания   животные   коты   кошки   мило   паб   пабы   фото   
1760
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Паб с котиками — что может быть прекраснее? В британском городе Бристоль есть как раз такой. Когда местный житель по имени Люк Дэниелс открыл обычный паб, он и не подозревал, что вскоре его заведение станет первым кошачьим пабом в стране.

Паб под названием Bag of Nails находится в сердце британского города Бристоль. Но это не обычный британский паб — помимо того, что там можно расслабиться, выпить по пинте с друзьями и поиграть в настолки, там ещё и есть котики. Здесь их много, и они буквально везде: на барной стойке, стульях и рядом с посетителями. Все они ухоженные, откормленные и окружённые заботой — здесь их любят.


Всё началось с того, что местный житель Люк Дэниелс открыл этот паб в 2011 году. Сначала котов тут не было, и хозяин спокойно всё обустраивал, приглашал знакомых, а те наслаждались времяпровождением в пабе. Но паб понравился не только посетителям. Однажды, в том же году, в заведение забрёл маленький бездомный котёнок. Владелец сжалился и решил позаботиться о нём, оставив жить прямо в пабе.

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Вскоре к котёнку, получившему кличку Малкольм, присоединилась другая бездомная кошка, которая тоже пришла к дверям паба. Спустя месяцы у пары родились котята. Так заведение всё больше становилось "кошачьим", и владелец был не против — помимо того, это стало фишкой паба. Позже местные уличные кошки будто прознали про это место, и начали частенько приходить и просить вкусняшек. Так в пабе сформировалась своя кошачья тусовка. Все коты абсолютно свободны в передвижениях, и всегда могут пойти гулять сами по себе — но все они всегда возвращаются в паб.


"Мы не можем гарантировать, что когда вы придёте в паб, кошки непременно будут на месте. Но если вы планируете отдыхать долго или заходите к нам часто, вы непременно их встретите," - рассказал владелец в интервью.

По словам Дэниелса, все пушистики разные — и у каждого свой уникальный характер и даже особенные предпочтения в еде. Также для всех кошек, которые обитают в пабе, всегда подыскивают хозяев, и для некоторых из них уже нашли дома. Сам "кошачий паб" за годы своего существования стал хитовым заведением в Бристоле, и привлекает посетителей со всего мира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Бристоль   Великобритания   животные   коты   кошки   мило   паб   пабы   фото   
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15  комментариев
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25k
Павел Плеханов Час назад
Только вот они не просто откормленные. Многие из них откровенно перекормленные и с ожирением, а это не есть хорошо.
Но я бы обязательно туда зашёл :)
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11k
Летучий Мыш 8 минут назад
Во, паб это замечательно. А то у меня поблизости кафе с котиками, но веганское, с заоблачными ценами. Года два собираюсь, но всё не дойду, как начну меню листать, всю охоту отбивает(
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7k
perekrestok 9 минут назад
Молодец хозяин! Приютил котеек! Но странно что многие с избыточном весом. У моей кошки всегда есть еда но она почему то ест умеренно. Наверное всем дают корм для котят, а он очень калорийный. Понятно что когда кошек много и они разного возраста то трудно дать им корм по возрасту. Но все равно хозяин молодец!
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11k
Света 16 минут назад
У одного котика там явно худощавость повышенная. ))))
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17k
Колька Валеркин сын 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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76
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Очень люблю животных, думаю, прекрасное заведение для кошатников:-)
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17k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Это не ожирение, коты и кошки стерилизованные и их, к сожалению, не правильно кормят.
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2k
Rom 45 минут назад
В Риге одно время работало кафе с котами. Но закрыли. Вроде как много хлопот доставляло согласовать всё с проверяющими, итд. По санитарным нормам на какие то там квадратные метры можно столько то котов...и выходило, что в кафе не так то их и много. И еще что то там нельзя было с санитарной точки зрения, так как коты ходили по столам, и прочее. Не помню уже точно...что то такое рассказывали. Трудно совместить кафе и требования.
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30k
Юрьевич 47 минут назад
Жаль котиков... у многих ожирение. Скорее всего, их постоянно кормят посетители. Многие кошки жрут пока в них лезет. Я очень мало видел умеренных в еде кошек.
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76
Ксения Лукашенкова-Денисова Юрьевич Полчаса назад
Мне кажется, что многие из них много-много кушают, потому что они всегда были голодными и их попросту не кормили
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76
Ксения Лукашенкова-Денисова Юрьевич 17 минут назад
Я прекрасно знаю про кошек, просто в посте ограниченная информация. Стериьизованные ои или просто толстые,они приходят сами или их подкармливают)
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2k
Fara Zolkin Час назад
Хозяин молодец!! Уважение! Хочется посетить сей паб.
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