Кошачий паб: самое хитовое заведение в Бристоле

Паб с котиками — что может быть прекраснее? В британском городе Бристоль есть как раз такой. Когда местный житель по имени Люк Дэниелс открыл обычный паб, он и не подозревал, что вскоре его заведение станет первым кошачьим пабом в стране.
Паб под названием Bag of Nails находится в сердце британского города Бристоль. Но это не обычный британский паб — помимо того, что там можно расслабиться, выпить по пинте с друзьями и поиграть в настолки, там ещё и есть котики. Здесь их много, и они буквально везде: на барной стойке, стульях и рядом с посетителями. Все они ухоженные, откормленные и окружённые заботой — здесь их любят.
Всё началось с того, что местный житель Люк Дэниелс открыл этот паб в 2011 году. Сначала котов тут не было, и хозяин спокойно всё обустраивал, приглашал знакомых, а те наслаждались времяпровождением в пабе. Но паб понравился не только посетителям. Однажды, в том же году, в заведение забрёл маленький бездомный котёнок. Владелец сжалился и решил позаботиться о нём, оставив жить прямо в пабе.
Вскоре к котёнку, получившему кличку Малкольм, присоединилась другая бездомная кошка, которая тоже пришла к дверям паба. Спустя месяцы у пары родились котята. Так заведение всё больше становилось "кошачьим", и владелец был не против — помимо того, это стало фишкой паба. Позже местные уличные кошки будто прознали про это место, и начали частенько приходить и просить вкусняшек. Так в пабе сформировалась своя кошачья тусовка. Все коты абсолютно свободны в передвижениях, и всегда могут пойти гулять сами по себе — но все они всегда возвращаются в паб.
"Мы не можем гарантировать, что когда вы придёте в паб, кошки непременно будут на месте. Но если вы планируете отдыхать долго или заходите к нам часто, вы непременно их встретите," - рассказал владелец в интервью.
По словам Дэниелса, все пушистики разные — и у каждого свой уникальный характер и даже особенные предпочтения в еде. Также для всех кошек, которые обитают в пабе, всегда подыскивают хозяев, и для некоторых из них уже нашли дома. Сам "кошачий паб" за годы своего существования стал хитовым заведением в Бристоле, и привлекает посетителей со всего мира.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но я бы обязательно туда зашёл :)