Кошачий паб: самое хитовое заведение в Бристоле

Паб под названием Bag of Nails находится в сердце британского города Бристоль. Но это не обычный британский паб — помимо того, что там можно расслабиться, выпить по пинте с друзьями и поиграть в настолки, там ещё и есть котики. Здесь их много, и они буквально везде: на барной стойке, стульях и рядом с посетителями. Все они ухоженные, откормленные и окружённые заботой — здесь их любят.

Всё началось с того, что местный житель Люк Дэниелс открыл этот паб в 2011 году. Сначала котов тут не было, и хозяин спокойно всё обустраивал, приглашал знакомых, а те наслаждались времяпровождением в пабе. Но паб понравился не только посетителям. Однажды, в том же году, в заведение забрёл маленький бездомный котёнок. Владелец сжалился и решил позаботиться о нём, оставив жить прямо в пабе.