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Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках

Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках

Автор:
20 октября 2023 21:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   любимцы   мило   немецкий дог   собаки   трогательно   фото   
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Иногда отдушиной в нашей жизни могут стать самые неожиданные вещи. Бабушка из американского Бостона потеряла своего мужа, и осталась одна. Но на её пути встретилось спасение — собаки.

Эта трогательная история произошла в Бостоне, США. Молодая американка по имени Алисса Берковиц когда-то жила обычной жизнью, часами сидела в офисе, и не особо любила прогулки на свежем воздухе. Но однажды девушка решила изменить это — и завести собаку. Чтобы не только иметь верного друга, но и побольше гулять с ним на улице. Так у неё появился Кернел - огромный немецкий дог, в которого она влюбилась с первого взгляда.

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Девушка начала частенько гулять с новым питомцем по разным туристическим тропам, и вскоре решила, что такие прогулки придутся по душе многим собакам. В 2017 году Алисса запустила собственную программу выгула собак - и начала водить в "походы" целые группы собачек. При этом её Кернел был главным заводилой в каждой группе, которую выгуливала хозяйка. Неудивительно, что такой хороший мальчик привлекал внимание других людей - в том числе одной пожилой пары, которая очаровалась Кернелом и познакомилась с Алиссой. После этого они не раз виделись на прогулках.

Однако, вскоре произошло несчастье. Алисса узнала, что муж той пожилой женщины, Ванды, скончался - и старушка осталась одна. Она продолжала гулять по тем же тропам, где гуляла с мужем, чтобы справиться с горем. Однажды встретив девушку на прогулке, Ванда предложила свою помощь в выгуле собак - и Алисса согласилась, не раздумывая. Теперь бабушка ходит с ними в походы как минимум раз в неделю.

Ванда помогает Алиссе с выгулом собак, и каждый раз окружает их заботой. Особенно она влюбилась в Кернела - и это взаимно. По словам бабушки, эти прогулки с Алиссой и собаками помогают ей пережить трудные времена и справиться с потерей супруга. Ведь когда мы переживаем горе, всем нам необходима поддержка и какая-то отдушина, которая заполнит пустоту в душе после потери. Собаки, несомненно, появились в жизни этой бабушки не просто так!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   любимцы   мило   немецкий дог   собаки   трогательно   фото   
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2  комментария
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6k
HUBLOT 6 минут назад
Бабушка, это женщина имеющая внуков. А тут свихнувшаяся старуха.
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Андрей 52 минуты назад
Из серии "Не бойтесь, я его держу!"
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