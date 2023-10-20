Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках

Девушка начала частенько гулять с новым питомцем по разным туристическим тропам, и вскоре решила, что такие прогулки придутся по душе многим собакам. В 2017 году Алисса запустила собственную программу выгула собак - и начала водить в "походы" целые группы собачек. При этом её Кернел был главным заводилой в каждой группе, которую выгуливала хозяйка. Неудивительно, что такой хороший мальчик привлекал внимание других людей - в том числе одной пожилой пары, которая очаровалась Кернелом и познакомилась с Алиссой. После этого они не раз виделись на прогулках.