В России владельцев кошек почти в два раза больше, чем владельцев собак

Представители Центра питания и благополучия животных на конференции сообщили о данных статистики за 3 года. Результаты передаёт ТАСС.

Всего в России 74,8 млн, что на 11% больше, чем в 2020 году. Кошек в России 49,2 млн, собак - 25,5 млн, что почти в два раза меньше. Чаще всего животных заводят жители городов с населением менее 500 тыс. жителей. В таких городах кошку или собаку дома содержат 57% семей, а в больших городах - 46% жителей.