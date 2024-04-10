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В России владельцев кошек почти в два раза больше, чем владельцев собак

В России владельцев кошек почти в два раза больше, чем владельцев собак

Автор:
10 апреля 2024 18:43
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   интересное   кошки   собаки   статистика   фото   
815
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Согласно статистике, численность домашних животных в РФ за 3 года выросла на 11%.

Представители Центра питания и благополучия животных на конференции сообщили о данных статистики за 3 года. Результаты передаёт ТАСС.

Всего в России 74,8 млн, что на 11% больше, чем в 2020 году. Кошек в России 49,2 млн, собак - 25,5 млн, что почти в два раза меньше. Чаще всего животных заводят жители городов с населением менее 500 тыс. жителей. В таких городах кошку или собаку дома содержат 57% семей, а в больших городах - 46% жителей.

Чаще всего россияне подбирают кошек на улицах, забирают из приютов и берут на сайтах бесплатных объявлений “в добрые руки”. Реже животные рождаются дома, а ещё реже - покупаются у заводчика. Собак же наоборот чаще всего покупают у заводчиков. Реже собак подбирают на улицах.

"Россия остается "кошачьей" страной, кошек вдвое больше, чем собак. Продолжается тенденция увеличения числа семей, имеющих более одной кошки. При этом две трети домашних кошек живут в городах, остальные - в сельской местности. Их содержат 30,5 млн семей. Среди всех домашних кошек 51% - самочки. Породистые питомцы занимают 29% от общего количества кошек (3 года назад - 26%). Самыми популярными породами кошек в нашей стране являются британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская”, - рассказали специалисты Центра.

Самые популярные клички в России для кошек: Мурка, Буся, Васька, Барсик, по мнению статистов, а для собак: Найда, Жужа, Арчи, Рекс, Шарик.

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Метки: домашние животные   животные   интересное   кошки   собаки   статистика   фото   
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17  комментариев
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17k
Алексей Час назад
без кота и жизнь не та.... У меня двое..
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23
lushnyck 4 минуты назад
А говна на улицах, в 200 раз больше, чем от котов.. Но, это больше к тупым владельцам говносерь..
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30k
Aqueronte 4 минуты назад
Собачников стало слишком много, по весне это особенно заметно
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114
Vincent Phillip 11 минут назад
котики - это святое.
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5k
Искандер 21 минуту назад
Популярная кличка для собак- "Арчи"
Какое-то существо среднего рода, ни он- (Арч), ни она- (Арча). Что за кличка, какие-то хачи кавказские
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9k
Гвоздь Полчаса назад
мою кошку никто не считал
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
С собаками понятно, а сколько кошек согласны с утверждением, что ими кто то владеет??? ))
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23k
sos1960sos 43 минуты назад
Прислуги у кошек в два раза больше, чем друзей у собак...
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35k
Teodor 56 минут назад
Люди ленивы, а кошку содержать на порядок проще. Это я как бывший собачатник, а ныне кошатник говорю...
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613
Olldd Час назад
>>Чаще всего животных заводят жители
-ТС, тут вы не правы. Кто кого заводит, эт ее надо разобраться.
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7k
Lexx 2 часа назад
С кошкой гулять не надо.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4914 постов (4700 в горячем)
Pika-Pika?
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