В России владельцев кошек почти в два раза больше, чем владельцев собак

Согласно статистике, численность домашних животных в РФ за 3 года выросла на 11%.
Представители Центра питания и благополучия животных на конференции сообщили о данных статистики за 3 года. Результаты передаёт ТАСС.
Всего в России 74,8 млн, что на 11% больше, чем в 2020 году. Кошек в России 49,2 млн, собак - 25,5 млн, что почти в два раза меньше. Чаще всего животных заводят жители городов с населением менее 500 тыс. жителей. В таких городах кошку или собаку дома содержат 57% семей, а в больших городах - 46% жителей.
Чаще всего россияне подбирают кошек на улицах, забирают из приютов и берут на сайтах бесплатных объявлений “в добрые руки”. Реже животные рождаются дома, а ещё реже - покупаются у заводчика. Собак же наоборот чаще всего покупают у заводчиков. Реже собак подбирают на улицах.
"Россия остается "кошачьей" страной, кошек вдвое больше, чем собак. Продолжается тенденция увеличения числа семей, имеющих более одной кошки. При этом две трети домашних кошек живут в городах, остальные - в сельской местности. Их содержат 30,5 млн семей. Среди всех домашних кошек 51% - самочки. Породистые питомцы занимают 29% от общего количества кошек (3 года назад - 26%). Самыми популярными породами кошек в нашей стране являются британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская”, - рассказали специалисты Центра.
Самые популярные клички в России для кошек: Мурка, Буся, Васька, Барсик, по мнению статистов, а для собак: Найда, Жужа, Арчи, Рекс, Шарик.
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Какое-то существо среднего рода, ни он- (Арч), ни она- (Арча). Что за кличка, какие-то хачи кавказские
хотя бы затем, чтобы не быть ленивой жопой
-ТС, тут вы не правы. Кто кого заводит, эт ее надо разобраться.