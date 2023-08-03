Полицейский порадовал подростка, искавшего подработку, чтобы купить игровую консоль

В Хейпвилле сотрудник полиции подарил игровую консоль Sony PlayStation 5 подростку, который обращался к горожанам с просьбой взять его на подработку.
В населённом пункте недалеко от Атланты, штат Джорджия, США, подросток захотел купить PS5. Он начал обращаться к жителям района с предложением выполнить работу по двору вроде избавления от сорняков, кошения травы и стрижки живых изгородей. Некоторым жителям, однако, это не понравилось. Они обратились в правоохранительные органы, чтобы те заставили юношу покинуть окрестность.
На вызов приехал офицер Коллеран, с которым мальчик поделился своей историей. Страж порядка оказался заядлым геймером — спустя некоторое время он при поддержке своих друзей купил подростку консоль, а также подписку на каталог PS Plus, чтобы тот смог играть в онлайне.
Сотрудники полицейского департамента Хейпвилла сообщили, что подросток и офицер Коллеран стали друзьями и планируют вместе проводить время в многопользовательских тайтлах.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Но получение вознаграждения лишь за намерения - очень быстро развратит.
Коп мог бы поспособствовать парню выполнить работу, успокоив жителей, или подыскать другую локацию и работу.