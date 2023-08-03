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Полицейский порадовал подростка, искавшего подработку, чтобы купить игровую консоль

Полицейский порадовал подростка, искавшего подработку, чтобы купить игровую консоль

Автор:
03 августа 2023 07:33
Сообщество : Игромир
Метки: США   геймер   подарок   подросток   полицейский   полиция   приставка   
1876
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В Хейпвилле сотрудник полиции подарил игровую консоль Sony PlayStation 5 подростку, который обращался к горожанам с просьбой взять его на подработку.

В населённом пункте недалеко от Атланты, штат Джорджия, США, подросток захотел купить PS5. Он начал обращаться к жителям района с предложением выполнить работу по двору вроде избавления от сорняков, кошения травы и стрижки живых изгородей. Некоторым жителям, однако, это не понравилось. Они обратились в правоохранительные органы, чтобы те заставили юношу покинуть окрестность.

На вызов приехал офицер Коллеран, с которым мальчик поделился своей историей. Страж порядка оказался заядлым геймером — спустя некоторое время он при поддержке своих друзей купил подростку консоль, а также подписку на каталог PS Plus, чтобы тот смог играть в онлайне.

Сотрудники полицейского департамента Хейпвилла сообщили, что подросток и офицер Коллеран стали друзьями и планируют вместе проводить время в многопользовательских тайтлах.

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Метки: США   геймер   подарок   подросток   полицейский   полиция   приставка   
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13  комментариев
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4k
Serj81 Час назад
Какой то неправильный ниггер... искал подработку.
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7k
Maximvs 7 минут назад
сломали жизнь парню. Был шанс не вырасти ниггером. Но полицейский этот шанс убил.
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2k
abusafam Полчаса назад
только не начинай воровать, пацан.
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144
Виктория Полчаса назад
Хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь - научи его рыбачить. (Конфуций)
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 42 минуты назад
Ничего, скоро вырастет и будет сам "зарабатывать".)
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173
Alexander 2 часа назад
Парень хотел стабильную работу с заработком а не просто консоль. В следующий раз он просто будет просить принесите мне домой машину ,работу не предлагать.
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2k
Garbiy 2 часа назад
У мародера отнял, подрастающему подарил.
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15k
Мистер Фикс 2 часа назад
Вот так и приучают негров получать все на халяву.
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5k
MPEG-8 2 часа назад
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