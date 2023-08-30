Поклонник Counter-Strike получил от главы студии Valve подарок за письмо с благодарностью 

Генеральный директор компании Valve (серии игр Half-Life, Portal, Team Fortress и другие) Гейб Ньюэлл имеет привычку отвечать фанатам на письма, которые те присылают ему на электронную почту. Происходит подобное не всегда, однако герою данного поста повезло.
Генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл известен тем, что время от времени отвечает на письма, которые приходят на его личную почту gaben@valvesoftware.com. Пользователь Reddit под ником wutang_72 рассказал, что не так давно тоже решил написать руководителю компании, чтобы просто выразить благодарность за создание CS:GO.
Я слышал, что он отвечает на электронную почту, поэтому я отправил ему огромное письмо. В нём я поблагодарил его, всю компанию и сотрудников за то, что они создали потрясающую игру, в которую я играю уже девять лет, и которая позволила мне завести множество друзей и получить массу воспоминаний.
Я также отправил ему видео со своего YouTube-канала. Он ответил, что ролик ему понравился. Он также написал, что посмотрел ещё несколько из них, прислав мне ссылки на них. Ещё он отправил копию письма руководителю разработки CS:GO Идо Магалу, после чего они вместе попросили меня поделиться своими впечатлениями от Counter-Strike 2.
По словам wutang_72, в ходе разговора Ньюэлл и Магал расстроились, что не смогли провести для фаната CS:GO экскурсию по студии, поэтому они пообещали прислать игроку «нечто особенное». Спустя некоторое время ютубер получил в подарок штаны с логотипом CS:GO, коврик для мыши с автографами разработчиков и послание от создателей онлайн-шутера. Стоит отметить, что у wutang_72 довольно небольшой YouTube-канал, у которого меньше 500 подписчиков.
Иногда Гейб Ньюэлл отвечает и на шуточные письма от поклонников. Так, летом 2022 года глава Valve оценил фотографию кота, которую ему прислали по почте.
Автор попросил у руководителя Valve оценить своего кота по шкале от 1 до 10. Ньюэлл ответил на письмо, назвав питомца «миленьким». По словам довольного пользователя, теперь он хозяин первого в мире кота, которого официально «сертифицировал» лично Гейб Ньюэлл.
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