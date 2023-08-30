Поклонник Counter-Strike получил от главы студии Valve подарок за письмо с благодарностью 

Иногда Гейб Ньюэлл отвечает и на шуточные письма от поклонников. Так, летом 2022 года глава Valve оценил фотографию кота, которую ему прислали по почте.

Автор попросил у руководителя Valve оценить своего кота по шкале от 1 до 10. Ньюэлл ответил на письмо, назвав питомца «миленьким». По словам довольного пользователя, теперь он хозяин первого в мире кота, которого официально «сертифицировал» лично Гейб Ньюэлл.