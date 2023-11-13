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Перед приездом Си Цзиньпина улицы Са-Франциско зачистили от бомжей и наркоманов: как в США готовились к саммиту АТЭС

Перед приездом Си Цзиньпина улицы Са-Франциско зачистили от бомжей и наркоманов: как в США готовились к саммиту АТЭС

Автор:
13 ноября 2023 14:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Сан-Франциско   Си Цзиньпин   бомжи   наркоманы   подготовка к саммиту   полиция   саммит АТЭС   
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Местные жители жалуются, что это временная мера, и наспех посаженные цветы после отъезда Си завянут, а наркоманы потянутся на старые, пригретые места.

В Сан-Фрасциско 11 ноября стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который решил посетить Си Цзиньпин. Принимать высокого гостя в загаженном наркоманами городе негоже, и власти расстарались.


Ради безопасности Си проезжую часть огородили железными решётками и увеличили количество полиции в городе.


А сам Фриско облагородили как могли: улицы украсили контейнерами с цветами, отловили бездомных собак и выселили на окраины наркоманов.


Палаточные поселения, где жили бомжи и прочие неприглядные люди города, ликвидировали.


Как пишут СМИ, ожидается, что город посетят около 20000 гостей, поэтому власти стараются не ударить в грязь лицом. Мусоровозы собирают пожитки бездомных, после чего улицы мыли из шлангов, зачищая от мочи и фекалий.



Город надеется получить неплохую прибыль от саммита ( в СМИ фигурирует цифра в 50 миллионов долларов), и ради этого можно постараться.


Бездомным рекомендовали как минимум неделю не появляться в центре города, а переждать это время в вытрезвителях, больницах, приютах - словом, там, куда обычно не заглядывают высокие гости. Стоить дополнительные приюты не стали - открыли временные пристанища, от которых бомжи не в восторге. Они привыкли к центру города и ворчат, что пришлось сниматься с насиженных мест.


Параллельно шла подготовка в отеле St Regis, который принимает китайскую делегацию.


Китайскую делегацию охраняют сотрудники службы безопасности Поднебесной и частная охрана.


Все эти приготовления не могут не волновать местных жителей. Одна из них встала у центра Moscone, где будет проходить саммит, с плакатом, призывающим гостей города выйти из зоны безопасности и увидеть проблему бездомных. Она устранена, но лишь временно, а спустя несколько дней всё вернётся на круги своя.


Город снова оккупируют бездомные и наркоманы- только в сентябре в Сан-Франциско от передозировок умерло 54 человека.


Форум продлится до 17 ноября. В США надеются, что личная встреча лидеров США и Китая, которая состоится 15 ноября, поможет ослабить напряженность в отношениях стран. Последний раз масштабный политический саммит в Сан-Франциско проходил в 1945 года — тогда там подписывали хартию об учреждении ООН.


Российскую Федерацию на саммите представит вице-премьер Алексей Оверчук.

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Метки: США   Сан-Франциско   Си Цзиньпин   бомжи   наркоманы   подготовка к саммиту   полиция   саммит АТЭС   
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15  комментариев
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7k
Echo 2 часа назад
Вышла с плакатом, призывающим гостей города выйти из зоны безопасности и увидеть проблему бездомных.
А зачем китайцам проблемы бездомных в сша ?
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41k
Сергей Полчаса назад
Чёт мне ихние горшки под цветы напомнили Эцих с гвоздями из «Кин-дза-дза!».
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6k
alex Час назад
Байден для Америки молодец, это как Горбачёв для СССР
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4k
dangora Час назад
А я думал, что это только в "кровавом совке" выселяли асоциальные элементы за 105-й километр. (сарказм)
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
хорад фстыле дыско
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3k
Едондер пуп Час назад
Почему "Са-Франциско", а не Си-Цзиньписько" до сих пор?
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14k
Minos Час назад
Могли бы так оставить, сказали бы, что это декорации к фильму. На самом деле это все высокооплачиваемые актеры, просто очень глубоко вошли в роль... Клоуны, еще весь ми жить учат.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
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6k
Smolny 2 часа назад
Либеродрилы западающие уже приступили к упоминанию на разные лады словосочетания "Потёмкинские деревни"?
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62k
pynh 2 часа назад
"Мусоровозы собирают пожитки бездомных"
а чо так можно было? чужие вещи в мусорку? или это другое?
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