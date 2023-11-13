Перед приездом Си Цзиньпина улицы Са-Франциско зачистили от бомжей и наркоманов: как в США готовились к саммиту АТЭС

Местные жители жалуются, что это временная мера, и наспех посаженные цветы после отъезда Си завянут, а наркоманы потянутся на старые, пригретые места.
В Сан-Фрасциско 11 ноября стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который решил посетить Си Цзиньпин. Принимать высокого гостя в загаженном наркоманами городе негоже, и власти расстарались.
Ради безопасности Си проезжую часть огородили железными решётками и увеличили количество полиции в городе.
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А сам Фриско облагородили как могли: улицы украсили контейнерами с цветами, отловили бездомных собак и выселили на окраины наркоманов.
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Палаточные поселения, где жили бомжи и прочие неприглядные люди города, ликвидировали.
Как пишут СМИ, ожидается, что город посетят около 20000 гостей, поэтому власти стараются не ударить в грязь лицом. Мусоровозы собирают пожитки бездомных, после чего улицы мыли из шлангов, зачищая от мочи и фекалий.
Город надеется получить неплохую прибыль от саммита ( в СМИ фигурирует цифра в 50 миллионов долларов), и ради этого можно постараться.
Бездомным рекомендовали как минимум неделю не появляться в центре города, а переждать это время в вытрезвителях, больницах, приютах - словом, там, куда обычно не заглядывают высокие гости. Стоить дополнительные приюты не стали - открыли временные пристанища, от которых бомжи не в восторге. Они привыкли к центру города и ворчат, что пришлось сниматься с насиженных мест.
Параллельно шла подготовка в отеле St Regis, который принимает китайскую делегацию.
Китайскую делегацию охраняют сотрудники службы безопасности Поднебесной и частная охрана.
Все эти приготовления не могут не волновать местных жителей. Одна из них встала у центра Moscone, где будет проходить саммит, с плакатом, призывающим гостей города выйти из зоны безопасности и увидеть проблему бездомных. Она устранена, но лишь временно, а спустя несколько дней всё вернётся на круги своя.
Город снова оккупируют бездомные и наркоманы- только в сентябре в Сан-Франциско от передозировок умерло 54 человека.
Форум продлится до 17 ноября. В США надеются, что личная встреча лидеров США и Китая, которая состоится 15 ноября, поможет ослабить напряженность в отношениях стран. Последний раз масштабный политический саммит в Сан-Франциско проходил в 1945 года — тогда там подписывали хартию об учреждении ООН.
Российскую Федерацию на саммите представит вице-премьер Алексей Оверчук.
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А зачем китайцам проблемы бездомных в сша ?
И хватит трепаться...
а чо так можно было? чужие вещи в мусорку? или это другое?