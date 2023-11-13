Перед приездом Си Цзиньпина улицы Са-Франциско зачистили от бомжей и наркоманов: как в США готовились к саммиту АТЭС

Город снова оккупируют бездомные и наркоманы- только в сентябре в Сан-Франциско от передозировок умерло 54 человека.

Форум продлится до 17 ноября. В США надеются, что личная встреча лидеров США и Китая, которая состоится 15 ноября, поможет ослабить напряженность в отношениях стран. Последний раз масштабный политический саммит в Сан-Франциско проходил в 1945 года — тогда там подписывали хартию об учреждении ООН.

Российскую Федерацию на саммите представит вице-премьер Алексей Оверчук.