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Полицейского заставили убрать за собой мусор

Полицейского заставили убрать за собой мусор

Автор:
10 октября 2023 11:06
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   история   мусор   нарушение   полицейский   полиция   
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Имми Халик заметил, как полицейский подъезжает к его участку и выкидывает мусор из машины. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. Домовладелец потребовал, чтобы офицер убрал за собой и напомнил, что за такое полагается штраф.

Молодой офицер, работающий в полицейском участке британского города Уитни, выкинул остатки сэндвича рядом с частным домом. Имми Халик оскорбился таким поведением стража порядка.

Мужчина, снимавший инцидент, спросил нарушителя: "У вас есть оправдание, почему вы остановились возле моего дома и выбросили мусор из машины?"

Полицейский сказал, что не мусорил, а всего лишь выбросил остатки хлеба.

Домовладелец добавляет: "Значит, вы считаете, что это нормально - остановиться возле чужого дома и выбросить свой обед или завтрак? Это приемлемо, не так ли? Если бы я сделал подобное на глазах у полицейского, меня бы оштрафовали, не так ли? Без сомнений. У вас нет уважения, да?"

Офицер отвечает: "Я Вас прекрасно понимаю. Приму сказанное к сведению, больше это не повторится".


Но Халик требует: "Поднимите чертовы корки и заберите с собой. Я не сдвинусь с места, пока Вы это не сделаете. Это мой дом, а Вы просто выбрасываете свою еду на обочину, даже не задумываясь".

Коллега офицера перебивает его и говорит, что обочина дороги не является частью собственности.

Автор видео продолжает: "Это неважно. Пусть и общественная собственность, так это же еще хуже, разве не так? Я подам на вас жалобу. Вы кем себя возомнили? Неужели вы думаете, что вам это сойдет с рук?"

"Как Вы смеете приходить в чужой дом и выбрасывать свою еду, независимо от того, частная это собственность или нет. Кем Вы себя возомнили? Поднимите. Сейчас же", - не успокаивается Халик.

Офицер говорит: "Сделаю. Перестаньте, пожалуйста, на меня кричать. Мне кажется, это не совсем уважительно".

Когда полицейский убрал корки, хозяин дома сказал: "Вы свободны. Уезжайте. Больше не выбрасывайте еду из машины".

Нарушитель получил предписание пройти "рефлексивную практику", которая будет занесена в его личное дело.Полиция Темз-Вэлли заявила, что у офицера теперь есть "возможность обдумать свои действия и извлечь из них уроки" и извинилась перед Имми.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   история   мусор   нарушение   полицейский   полиция   
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11  комментариев
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17k
Голос Вселенной 57 минут назад
Помню, лет 8 назад гулял с дочкой. Она была еще маленькая. Рядом была школа, ворота постоянно открыты. Внутри был школьный стадион и рядом горка небольшая, там мелкие катались по снегу на ватрушках. Я дочку тоже привел покататься. Подходим к месту, дети катаются, а рядом стоят две мамаши и полисмен, стоят втроем и курят. Это внутри школы. Я подхожу к ним, обращаюсь к полицейскому (капитан по-моему был, не помню), называю свою фамилию, прошу у него его документы, он спокойно показывает. Потом говорю ему - так и так, Вы же знаете, что запрещено курить даже рядом со школой? А Вы ведь стоите внутри школы, курите сами, да еще и две женщины стоят рядом с Вами и курят. То есть нарушаете Вы, нарушают рядом с Вами, и Вы ничего не делаете, чтобы пресечь? Начинаю делать вид, что переписываю его данные... А он мне спокойно так говорит "Молодой человек, может, простите на первый раз? Больше не повторится...."
У меня не было целью его как-то унизить, посмеяться над ним. Быковать не стал и ладно... Просто разошлись.
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1k
grigorenko vladislav 20 минут назад
Истинно английская манера двух джентльменов вести беседу: - Сэр мусар! Уберите мусор! А то я на вас мусаров, сэр, в мусарню настучу! - Это не мусор, сэр! Это хлеб! - Не засирайте мне мозги, сэр, убирайте!
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4k
jnkbxybr Полчаса назад
мусор - он везде мусор
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4k
Горожанин Полчаса назад
Полицейского жалко.

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2
Комнатный Полчаса назад
Писец деду, теперь будет ходить оглядываться
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2
Комнатный Полчаса назад
Мусора тоже люди, куёвые, но люди
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205
Виктория 49 минут назад
Мусор он и в Африке мусор
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1k
КолдурасЪ 55 минут назад
Полицейский сказал, что не мусорил, а всего лишь выбросил остатки хлеба.(ц) Ну и распихали бы его себе в жопы, а дома высрали! Молодец мужик , заставил "слуг закона", этот самый закон уважать!
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10k
Борис Карабанов Час назад
И что, типа, домовладельцу не пришьют какое-нибудь дельце, не задержат и не отметелят в участке? Ну, знаете ли.... За сделанное замечание многое чего полагается (избиение, перо в бок, посыл подальше в самом крайнем лёгком случае), а уж за замечание сделанное полицейскому, как известно, положено ещё больше.
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2k
Виктор Глущенко Час назад
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