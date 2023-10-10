Полицейского заставили убрать за собой мусор

Имми Халик заметил, как полицейский подъезжает к его участку и выкидывает мусор из машины. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. Домовладелец потребовал, чтобы офицер убрал за собой и напомнил, что за такое полагается штраф.
Молодой офицер, работающий в полицейском участке британского города Уитни, выкинул остатки сэндвича рядом с частным домом. Имми Халик оскорбился таким поведением стража порядка.
Мужчина, снимавший инцидент, спросил нарушителя: "У вас есть оправдание, почему вы остановились возле моего дома и выбросили мусор из машины?"
Полицейский сказал, что не мусорил, а всего лишь выбросил остатки хлеба.
Домовладелец добавляет: "Значит, вы считаете, что это нормально - остановиться возле чужого дома и выбросить свой обед или завтрак? Это приемлемо, не так ли? Если бы я сделал подобное на глазах у полицейского, меня бы оштрафовали, не так ли? Без сомнений. У вас нет уважения, да?"
Офицер отвечает: "Я Вас прекрасно понимаю. Приму сказанное к сведению, больше это не повторится".
Но Халик требует: "Поднимите чертовы корки и заберите с собой. Я не сдвинусь с места, пока Вы это не сделаете. Это мой дом, а Вы просто выбрасываете свою еду на обочину, даже не задумываясь".
Коллега офицера перебивает его и говорит, что обочина дороги не является частью собственности.
Автор видео продолжает: "Это неважно. Пусть и общественная собственность, так это же еще хуже, разве не так? Я подам на вас жалобу. Вы кем себя возомнили? Неужели вы думаете, что вам это сойдет с рук?"
"Как Вы смеете приходить в чужой дом и выбрасывать свою еду, независимо от того, частная это собственность или нет. Кем Вы себя возомнили? Поднимите. Сейчас же", - не успокаивается Халик.
Офицер говорит: "Сделаю. Перестаньте, пожалуйста, на меня кричать. Мне кажется, это не совсем уважительно".
Когда полицейский убрал корки, хозяин дома сказал: "Вы свободны. Уезжайте. Больше не выбрасывайте еду из машины".
Нарушитель получил предписание пройти "рефлексивную практику", которая будет занесена в его личное дело.Полиция Темз-Вэлли заявила, что у офицера теперь есть "возможность обдумать свои действия и извлечь из них уроки" и извинилась перед Имми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У меня не было целью его как-то унизить, посмеяться над ним. Быковать не стал и ладно... Просто разошлись.