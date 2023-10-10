Полицейского заставили убрать за собой мусор

Мужчина, снимавший инцидент, спросил нарушителя: "У вас есть оправдание, почему вы остановились возле моего дома и выбросили мусор из машины?"

Полицейский сказал, что не мусорил, а всего лишь выбросил остатки хлеба.

Домовладелец добавляет: "Значит, вы считаете, что это нормально - остановиться возле чужого дома и выбросить свой обед или завтрак? Это приемлемо, не так ли? Если бы я сделал подобное на глазах у полицейского, меня бы оштрафовали, не так ли? Без сомнений. У вас нет уважения, да?"

Офицер отвечает: "Я Вас прекрасно понимаю. Приму сказанное к сведению, больше это не повторится".