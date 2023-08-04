«Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки помогла полиции поймать извращенца

Вот как женщина описала эту ситуацию:

Примерно в 21:40 пришла моя дочка с прогулки, ей 14 лет и говорит, что на лавочке около ТЦ «Океан» сидит нерусской национальности молодой мужчина и у него спущены штаны, голый торс и он онанирует. Вокруг ходят люди, дети, потому как нет и 10 вечера.

Я быстро одеваюсь и иду к ТЦ, вижу молодого человека, звоню 112, примерно минут через 40 приезжает полиция. Он, завидя полицейскую машину, бросается бежать, полицейские его догнали, скрутили и тут самое интересное. Парень представлялся им разными именами, путал возраст, говорил что онанировать ему говорили голоса в голове, ок вызвали скорую. Приехала скорая, врачи осмотрели его, однозначно врет, никакой не больной.