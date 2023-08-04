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«Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки помогла полиции поймать извращенца

«Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки помогла полиции поймать извращенца

Автор:
04 августа 2023 17:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   девочка   заявление   мать   подросток   полиция   
897
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Хотя тот стал сразу изображать из себя невменяемого.

Вот как женщина описала эту ситуацию:

Примерно в 21:40 пришла моя дочка с прогулки, ей 14 лет и говорит, что на лавочке около ТЦ «Океан» сидит нерусской национальности молодой мужчина и у него спущены штаны, голый торс и он онанирует. Вокруг ходят люди, дети, потому как нет и 10 вечера.

Я быстро одеваюсь и иду к ТЦ, вижу молодого человека, звоню 112, примерно минут через 40 приезжает полиция. Он, завидя полицейскую машину, бросается бежать, полицейские его догнали, скрутили и тут самое интересное. Парень представлялся им разными именами, путал возраст, говорил что онанировать ему говорили голоса в голове, ок вызвали скорую. Приехала скорая, врачи осмотрели его, однозначно врет, никакой не больной.

По поводу его задержания, мать девочки сняла видео с весьма эмоциональными комментариями:

И написала заявление в полицию.

Позже выяснилось, что это не мигрант, а гражданин России. Как указала женщина - парень «выражал явное неуважение к обществу и окружающим».

Теперь «хитрым и изворотливым» парнем занимаются силовики.


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Метки: Видео   девочка   заявление   мать   подросток   полиция   
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4  комментария
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16k
Shtoppi 51 минуту назад
пуля в башку должна очень быстро избавить это примата от всех навязчивых голосов.
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878
grigorenko vladislav Минуту назад
"...это не мигрант, а гражданин России." - он рюськиэ! мамой клянуса! драчил мал-мал! нацыаналный абичий такой! отпусти, нащальникэ!
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4k
Alex Полчаса назад
Больше черножопых пускайте в страну. Это еще цветочки, скоро ягодки будут.
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956
ruslan d 54 минуты назад
Да по любому он слышал голоса , как по другому то ?
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