«Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки помогла полиции поймать извращенца

Хотя тот стал сразу изображать из себя невменяемого.
Вот как женщина описала эту ситуацию:
Примерно в 21:40 пришла моя дочка с прогулки, ей 14 лет и говорит, что на лавочке около ТЦ «Океан» сидит нерусской национальности молодой мужчина и у него спущены штаны, голый торс и он онанирует. Вокруг ходят люди, дети, потому как нет и 10 вечера.
Я быстро одеваюсь и иду к ТЦ, вижу молодого человека, звоню 112, примерно минут через 40 приезжает полиция. Он, завидя полицейскую машину, бросается бежать, полицейские его догнали, скрутили и тут самое интересное. Парень представлялся им разными именами, путал возраст, говорил что онанировать ему говорили голоса в голове, ок вызвали скорую. Приехала скорая, врачи осмотрели его, однозначно врет, никакой не больной.
По поводу его задержания, мать девочки сняла видео с весьма эмоциональными комментариями:
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И написала заявление в полицию.
Позже выяснилось, что это не мигрант, а гражданин России. Как указала женщина - парень «выражал явное неуважение к обществу и окружающим».
Теперь «хитрым и изворотливым» парнем занимаются силовики.
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