FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 513 постов • 28 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми

В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми

Автор:
02 августа 2023 09:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Красноярском крае   Видео   авиакатастрофа   гидросамолёт   крушение   люди   
1140
3
1

Авиакатастрофа случилась около 11 часов, когда самолёт взлетал из акватории реки в районе промзоны Лесобиржа.

В МЧС сообщили, что гидросамолёт упал на берег реки Дудинка и загорелся. На место выехали три пожарные машины и девять пожарных. Самолёт потушили. Найдены тела двух погибших.

Причина аварии устанавливается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: В Красноярском крае   Видео   авиакатастрофа   гидросамолёт   крушение   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Kostick 44 минуты назад
потушили? да он просто сгорел напрочь. ошибка пилотирования, потеря скорости в вираже, сваливание...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
623
Алексей 17 минут назад
пилот редкостный долбо..б. Про(терял) скорость плюс боковой ветер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Прикол#позитив#ДТП#Китай#улыбнуло#факты#сарказм
#люди#автомир#автомобили#забавно#Автовсячина#авто аварии#подборка#история#Девушка#Разное
#машина#Юмор#интересно#кино#аварии#фильм#США#новости#знаменитости#Россия
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться