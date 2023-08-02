В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми

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Авиакатастрофа случилась около 11 часов, когда самолёт взлетал из акватории реки в районе промзоны Лесобиржа.
В МЧС сообщили, что гидросамолёт упал на берег реки Дудинка и загорелся. На место выехали три пожарные машины и девять пожарных. Самолёт потушили. Найдены тела двух погибших.
Причина аварии устанавливается.
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