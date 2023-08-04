В Алтайском крае ураган снёс домики на базе отдыха вместе с людьми внутри

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Избушки перевернуло вверх ногами и протащило несколько метров. Каким-то чудом никто из людей, находившихся внутри, не пострадал.
Когда уж было собрался в страну Оз, но ты невыездной)
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Метки: В Алтайском крае Видео база отжыха ветер люди ураган
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