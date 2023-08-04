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В Алтайском крае ураган снёс домики на базе отдыха вместе с людьми внутри

В Алтайском крае ураган снёс домики на базе отдыха вместе с людьми внутри

Автор:
04 августа 2023 09:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Алтайском крае   Видео   база отжыха   ветер   люди   ураган   
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Избушки перевернуло вверх ногами и протащило несколько метров. Каким-то чудом никто из людей, находившихся внутри, не пострадал.


Когда уж было собрался в страну Оз, но ты невыездной)


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Метки: В Алтайском крае   Видео   база отжыха   ветер   люди   ураган   
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1  комментарий
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Alex 46 минут назад
Тем временем, чуваки в домике, отдыхают и бухают:- Ничоси, вертолёты уже пошли!!! :- А я говорил не надо вином разбавленное водкой пиво запивать!!!
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