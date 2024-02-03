В США легкомоторный самолёт рухнул на парк трейлеров

Среди погибших оказались и пилот самолёта, и люди, находившиеся в трейлере.
Во Флориде одномоторный самолёт упал на парк трейлеров, в которых находились люди. Инцидент произошёл в ночь на минувшую пятницу в городке Клируотер.
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Непосредственно перед падением пилот Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя, а затем судно пропало с радаров. Самолёт не дотянул лишь несколько километров до аэропорта.
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После крушения один из передвижных домов был полностью разрушен, в нескольких других начался пожар.
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Сообщается о трёх погибших: один из них - пилот самолёта. Двое других - жители трейлерного городка. Один из владельцев трейлера, припаркованного в месте крушения, говорит, что жертв могло бы быть больше. Просто люди сразу сориентировались и успели покинуть загоревшиеся дома на колёсах.
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