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В США легкомоторный самолёт рухнул на парк трейлеров

В США легкомоторный самолёт рухнул на парк трейлеров

Автор:
03 февраля 2024 08:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Beechcraft Bonanza V35   Видео   США   Флорида   авиакатастрофа   крушение   трейлеры   
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Среди погибших оказались и пилот самолёта, и люди, находившиеся в трейлере.

Во Флориде одномоторный самолёт упал на парк трейлеров, в которых находились люди. Инцидент произошёл в ночь на минувшую пятницу в городке Клируотер.


Непосредственно перед падением пилот Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя, а затем судно пропало с радаров. Самолёт не дотянул лишь несколько километров до аэропорта.



После крушения один из передвижных домов был полностью разрушен, в нескольких других начался пожар.

Сообщается о трёх погибших: один из них - пилот самолёта. Двое других - жители трейлерного городка. Один из владельцев трейлера, припаркованного в месте крушения, говорит, что жертв могло бы быть больше. Просто люди сразу сориентировались и успели покинуть загоревшиеся дома на колёсах.


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Метки: Beechcraft Bonanza V35   Видео   США   Флорида   авиакатастрофа   крушение   трейлеры   
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