В США легкомоторный самолёт рухнул на парк трейлеров

Сообщается о трёх погибших: один из них - пилот самолёта. Двое других - жители трейлерного городка. Один из владельцев трейлера, припаркованного в месте крушения, говорит, что жертв могло бы быть больше. Просто люди сразу сориентировались и успели покинуть загоревшиеся дома на колёсах.