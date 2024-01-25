Экипаж Ил-76, рухнувшего под Белгородом, могут посмертно представить к государственным наградам

Также известен состав экипажа Ил-76, который полностью погиб при крушении борта. В самолёте были пилоты, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Они смогли увести падающий борт в поле, поэтому село рядом с местом трагедии не пострадало.

— командир корабля Беззубкин;

— помощник командира корабля Чмирёв;

— штурман Высокин;

— бортинженер Пилуев;

— борттехник Житенев;

— бортрадист Саблинский.





Известно, что командир сбитого самолёта Станислав Беззубкин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ). Лётчик служил в Сирии, тушил пожары в Турции - за свою работу он был представлен к нескольким государственным наградам. У пилота остались маленькая дочь и жена.



