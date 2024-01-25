Экипаж Ил-76, рухнувшего под Белгородом, могут посмертно представить к государственным наградам

Летчикам удалось увести самолёт от падения на село Яблоново, и при крушении воздушного судна жертв среди мирного населения нет. Все, кто находились на борту Ил-76, погибли.
Вчера, 24 января под Белгородом разбился транспортный самолёт Ил-76. Катастрофа произошла в Корочанском районе.
По данным Министерства обороны, на борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, три сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Глава военного комитета Госдумы Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или Iris-T, и на видео с места катастрофы можно заметить на обломках фюзеляжа самолёта большое количество входных отверстий от поражающих элементов зенитной ракеты.
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Также известен состав экипажа Ил-76, который полностью погиб при крушении борта. В самолёте были пилоты, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Они смогли увести падающий борт в поле, поэтому село рядом с местом трагедии не пострадало.
— командир корабля Беззубкин;
— помощник командира корабля Чмирёв;
— штурман Высокин;
— бортинженер Пилуев;
— борттехник Житенев;
— бортрадист Саблинский.
Известно, что командир сбитого самолёта Станислав Беззубкин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ). Лётчик служил в Сирии, тушил пожары в Турции - за свою работу он был представлен к нескольким государственным наградам. У пилота остались маленькая дочь и жена.
Мама помощника командира корабля Вадима Чмирёва назвала весь погибший экипаж героями, и с ней сложно не согласиться.
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В Госдуме предложили Сергею Шойгу рассмотреть вопрос о награждении посмертно членов экипажа самолёта Ил-76. Это предложение внесла Яна Лантарова, член рабочей группы по вопросам СВО.
Лантарова указала, что экипаж Ил-76, пожертвовал собственными жизнями, чтобы "избежать крушения в населенном пункте и последующих жертв мирного населения". Парламентарий отметила, что это решение российских военных является «героическим поступком, заслуживающим самой высокой оценки».
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Вот когда летчик истребителя до последнего борется, чтобы увести машину от населенного пункта, рискуя собственной жизнью - это героизм. Потому что у него есть выбор - катапультироваться или погибнуть. Причем, сохранение жизни у него прописано в инструкции. То есть, катапультировавшись, он не нарушит должностные инструкции и выполнит свой воинский долг, сохранив государству весьма немалую сумму и время на его обучение. Да, при этом он может пожертвовать гражданскими объектами и гражданами. Но ему в вину это не поставят, так как он действовал по инструкции.