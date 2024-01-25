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Экипаж Ил-76, рухнувшего под Белгородом, могут посмертно представить к государственным наградам

Экипаж Ил-76, рухнувшего под Белгородом, могут посмертно представить к государственным наградам

Автор:
25 января 2024 09:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белгород   Видео   Госнаграды   авиакатастрофа   минобороны   эпипаж   
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Летчикам удалось увести самолёт от падения на село Яблоново, и при крушении воздушного судна жертв среди мирного населения нет. Все, кто находились на борту Ил-76, погибли.

Вчера, 24 января под Белгородом разбился транспортный самолёт Ил-76. Катастрофа произошла в Корочанском районе.


По данным Министерства обороны, на борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, три сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли.


Глава военного комитета Госдумы Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или Iris-T, и на видео с места катастрофы можно заметить на обломках фюзеляжа самолёта большое количество входных отверстий от поражающих элементов зенитной ракеты.


Маргарита Симоньян опубликовала списки летевших тем бортом пленных.


Также известен состав экипажа Ил-76, который полностью погиб при крушении борта. В самолёте были пилоты, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Они смогли увести падающий борт в поле, поэтому село рядом с местом трагедии не пострадало.

— командир корабля Беззубкин;

— помощник командира корабля Чмирёв;

— штурман Высокин;

— бортинженер Пилуев;

— борттехник Житенев;

— бортрадист Саблинский.


Известно, что командир сбитого самолёта Станислав Беззубкин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ). Лётчик служил в Сирии, тушил пожары в Турции - за свою работу он был представлен к нескольким государственным наградам. У пилота остались маленькая дочь и жена.



Мама помощника командира корабля Вадима Чмирёва назвала весь погибший экипаж героями, и с ней сложно не согласиться.


В Госдуме предложили Сергею Шойгу рассмотреть вопрос о награждении посмертно членов экипажа самолёта Ил-76. Это предложение внесла Яна Лантарова, член рабочей группы по вопросам СВО.


Лантарова указала, что экипаж Ил-76, пожертвовал собственными жизнями, чтобы "избежать крушения в населенном пункте и последующих жертв мирного населения". Парламентарий отметила, что это решение российских военных является «героическим поступком, заслуживающим самой высокой оценки».

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Метки: Белгород   Видео   Госнаграды   авиакатастрофа   минобороны   эпипаж   
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14  комментариев
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191
Деньги Есть 2 часа назад
Обращаюсь к знатокам. Кто-нибудь знает, нахрена их бортом перевозили? Раньше вроде всегда автобусами везли.
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Сергей Попов 14 минут назад
Рискну собрать кучу минусов, но так и происходит обесценивание наград. Какое здесь мужество проявил экипаж? Они в любом случае погибали. То, что они уводили самолет дальше, от населенного пункта, это просто обычное выполнение инструкций, обычная работа. Да, они погибли. Но не геройски, а просто выполняя свой воинский долг.

Вот когда летчик истребителя до последнего борется, чтобы увести машину от населенного пункта, рискуя собственной жизнью - это героизм. Потому что у него есть выбор - катапультироваться или погибнуть. Причем, сохранение жизни у него прописано в инструкции. То есть, катапультировавшись, он не нарушит должностные инструкции и выполнит свой воинский долг, сохранив государству весьма немалую сумму и время на его обучение. Да, при этом он может пожертвовать гражданскими объектами и гражданами. Но ему в вину это не поставят, так как он действовал по инструкции.
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Деньги Есть Сергей Попов 6 минут назад
А что, есть такая инструкция для лётчиков-истребителей, одобряющая направление падающего самолёта на гражданские обьекты в своей стране?
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4k
sibull 50 минут назад
Что-то не видно тел погибших.
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191
Деньги Есть sibull 22 минуты назад
По закону, мы не имеем права сомневаться в словах генерала Конашенкова. Во избежании дискредитации Российской Армии, Вы должны понимать, что тела там есть. Их просто не видно. А возможно их уже собрали.
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30k
Aqueronte Час назад
А возраст пленных то весьма преклонный для вояк, 35-45 лет и старше. Молодежи немного. Так все плохо в армии захистников?
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