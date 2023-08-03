Если друг оказался вдруг: друг семейной пары обокрал их, пока они были в отъезде

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Супруги собирались установить кондиционер в квартире и попросили помочь своего знакомого. Ему нужно было присутствовать во время проведения работ и дали ему ключи.
Но мужчина пошел дальше — судя по всему, он решил, что семью тяготит их "богатство". Он проник в квартиру, пока хозяев не было дома, и вынес из жилища имущества на сумму более 540 тысяч рублей. Злодеяние попало на видеокамеру. "Помощника" арестовали.
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