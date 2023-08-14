FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 567 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу Thunder Over Michigan в США

Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу Thunder Over Michigan в США

Автор:
14 августа 2023 08:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Thunder Over Michigan   Видео   Миг-23   авиашоу   истребитель   крушение   
1881
1
2

Пилот и пассажир успели катапультироваться. Самолёт упал на парковку жилого комплекса, никто не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Thunder Over Michigan   Видео   Миг-23   авиашоу   истребитель   крушение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Pravednik84 2 часа назад
Вопрос - кому принадлежал сей МиГ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−7
jylithqshop 16 минут назад
ржавь совковая ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
848
ProFanas 17 минут назад
Вся суть американского пилота - спасти своё жёпень.
Наши бы увели самолёт подальше от жилого места...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 22 минуты назад
вот пиндосы! самолет купили летать не купили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 44 минуты назад
Задрали своими гадами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Работы художника Евгения Синева
Работы художника Евгения Синева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#криминал#США#интересно#в мире
#люди#история#новости#подборка#милота#Девушка
#СССР#животные#сарказм#забавно#Прикол#мигрант
Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта Жёсткая посадка пассажирского самолёта в Сомали попала на видео Жёсткая посадка пассажирского самолёта в Сомали попала на видео Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео Истребитель КНР показал американцам, кто хозяин над Южно-Китайским морем и попал на видео Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции Со дна китайского озера достали американский истребитель времен Второй мировой войны Со дна китайского озера достали американский истребитель времен Второй мировой войны

На что жалуетесь?

Вернуться