Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу Thunder Over Michigan в США

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Пилот и пассажир успели катапультироваться. Самолёт упал на парковку жилого комплекса, никто не пострадал.
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и 23-е там были тоже.
Наши бы увели самолёт подальше от жилого места...
Правда мы на нём разговариваем.