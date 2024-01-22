FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1146 постов • 49 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
"Он сам позвонил": появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

"Он сам позвонил": появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Автор:
22 января 2024 10:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Falcon   Афганистан   Видео   авиакатастрофа   выжившие   крушение   санитарный рейс   
3404
5
3

После крушения джета Falcon выжило четыре человека.

Вчера в СМИ появилась информация о крушении частного борта Falcon 10B, совершавшего санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Самолёт отклонился от курса и врезался в гору Топхан в районе Зебак. На борту судна находилась семейная пара предпринимателей из Волгодонска, два врача и два пилота.


В министерстве транспорта Афганистана сообщили, что самолёт отклонился от курса по неизвестной причине.


Самолёт перевозил Анну Евсюкову, которая на отдыхе подхватила неизвестную инфекцию. Тайские врачи подключили женщину к ИВЛ, но больше ничего сделать не смогли и порекомендовали возвращаться лечиться на родину.


Её муж Анатолий Евсюков организовал частный борт для перевозки жены в РФ, однако перелёт закончился трагедией. Сын супругов подтвердил, что судно было санитарным и перевозило его мать.



Сначала СМИ сообщали о гибели всех находившихся на борту, затем появилась информация, что есть выжившие. В частности, медработник Игорь Сывороткин. По словам его матери, молодой врач сумел добраться до селения и даже позвонил родственникам.


Позже появились сообщения, что выживших авиакатастрофе в Афганистане передали Талибану (признанному террористическим в РФ), что подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири. Людям оказывают необходимую помощь.


Также были опубликованы первые кадры оставшихся в живых после катастрофы. Они появились в Твиттер-аккаунтерадио Hurriyat. На лицах членов экипажа и медиков - раны и следы обморожения.


На видеозаписи также показаны обломки самолета, упавшего в заснеженной местности.


В момент крушения в горах Афганистана как раз шёл снег. Молодой врач сумел добраться до ближайшего села и жестами объясниться с местными жителями. Удалённый посёлок в горах малонаселён, и от него до более развитого райцентра - несколько часов на машине.


Каким-то образом выжившему удалось сообщить о катастрофе родным. Сейчас, как сообщают СМИ, за россиянами летит вертолёт. Их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь, после чего уже вернут домой в Москву.


А супруги Евсюковы, которые заказали и оплатили частный рейс в РФ, погибли.


Предварительной причиной крушения самолёта назвали отказ двигателей. Известно, что экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил, что у него остаётся мало топлива из-за встречного ветра. Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе. А уже позже доложили об отказе правого двигателя, а затем и левого. Авиакатастрофа произошла в 20 км от госграницы с Таджикистаном.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). "Известия" сообщают, что у выполнявшего рейс ООО «Атлетик-групп» не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения, а экипаж не имел права заниматься коммерческими перевозками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Falcon   Афганистан   Видео   авиакатастрофа   выжившие   крушение   санитарный рейс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Андрей Ма-С Час назад
если не читать новость а судить только по фото то можно подумать на на фото пленные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
K_II_T 13 минут назад
Судя по тексту.
В чем дело ясно станет, когда выжившие в РФ окажутся.
А пока сломанный телефон и
слухи уровня одна бабка сказала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Артём 22 минуты назад
Почитал статью на Дейли Мейл, чуть не проблевался. Во1, зачем-то делается акцент на том, что предприниматель имел благодарность от губера, который является "путинской подстилкой". Х...й знает, какое это имеет отношение к авиакатастрофе медицинского борта. Во2, ессна, в комментариях "Путин убил очередного олигарха". Т.е. в их представлении, хозяин рынка в небольшом городе - это олигарх!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кыся 45 минут назад
Бог шельму метит. Где-то я читал, что это хозяин крутого рынка. Обратите внимание, погибли только они.
Остальных жалко, выздоравливают пусть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
47
Артём Кыся 4 минуты назад
Самолёт так-то не приземлился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной 55 минут назад
У меня только один вопрос, одна эмоция - как, КАК они рассчитывали кол-во топлива? Неужели не было понятно, что до Душанбе они тупо не дотянут. Там еще км 500, не меньше, плюс еще заход нужно организовать... Почему не сели раньше где-нибудь в Пакистане или Индии???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213113



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
В Ивановской области покусанной собаками девочке не смогли оказать медицинскую помощь
В Ивановской области покусанной собаками девочке не смогли оказать медицинскую помощь
Коуб, живность 2
Коуб, живность 2
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#Россия#сарказм#конфликт#крушение#инцидент
#в мире#Юмор#интересно#кот#Прикол#дети#собака
#история#животные#СССР#забавно#полиция#Китай#тигр
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе Делегация "Талибана"* потеряла паспорта в российском супермаркете Делегация "Талибана"* потеряла паспорта в российском супермаркете Подвесной топливный бак истребителя F-4 рухнул на парковку в Анкаре Подвесной топливный бак истребителя F-4 рухнул на парковку в Анкаре

На что жалуетесь?

Вернуться