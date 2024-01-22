"Он сам позвонил": появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

После крушения джета Falcon выжило четыре человека.
Вчера в СМИ появилась информация о крушении частного борта Falcon 10B, совершавшего санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Самолёт отклонился от курса и врезался в гору Топхан в районе Зебак. На борту судна находилась семейная пара предпринимателей из Волгодонска, два врача и два пилота.
В министерстве транспорта Афганистана сообщили, что самолёт отклонился от курса по неизвестной причине.
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Самолёт перевозил Анну Евсюкову, которая на отдыхе подхватила неизвестную инфекцию. Тайские врачи подключили женщину к ИВЛ, но больше ничего сделать не смогли и порекомендовали возвращаться лечиться на родину.
Её муж Анатолий Евсюков организовал частный борт для перевозки жены в РФ, однако перелёт закончился трагедией. Сын супругов подтвердил, что судно было санитарным и перевозило его мать.
Сначала СМИ сообщали о гибели всех находившихся на борту, затем появилась информация, что есть выжившие. В частности, медработник Игорь Сывороткин. По словам его матери, молодой врач сумел добраться до селения и даже позвонил родственникам.
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Позже появились сообщения, что выживших авиакатастрофе в Афганистане передали Талибану (признанному террористическим в РФ), что подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири. Людям оказывают необходимую помощь.
Также были опубликованы первые кадры оставшихся в живых после катастрофы. Они появились в Твиттер-аккаунтерадио Hurriyat. На лицах членов экипажа и медиков - раны и следы обморожения.
На видеозаписи также показаны обломки самолета, упавшего в заснеженной местности.
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В момент крушения в горах Афганистана как раз шёл снег. Молодой врач сумел добраться до ближайшего села и жестами объясниться с местными жителями. Удалённый посёлок в горах малонаселён, и от него до более развитого райцентра - несколько часов на машине.
Каким-то образом выжившему удалось сообщить о катастрофе родным. Сейчас, как сообщают СМИ, за россиянами летит вертолёт. Их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь, после чего уже вернут домой в Москву.
А супруги Евсюковы, которые заказали и оплатили частный рейс в РФ, погибли.
Предварительной причиной крушения самолёта назвали отказ двигателей. Известно, что экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил, что у него остаётся мало топлива из-за встречного ветра. Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе. А уже позже доложили об отказе правого двигателя, а затем и левого. Авиакатастрофа произошла в 20 км от госграницы с Таджикистаном.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). "Известия" сообщают, что у выполнявшего рейс ООО «Атлетик-групп» не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения, а экипаж не имел права заниматься коммерческими перевозками.
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В чем дело ясно станет, когда выжившие в РФ окажутся.
А пока сломанный телефон и
слухи уровня одна бабка сказала.
Сильный встречный ветер
Перерасход топлива
Они уже шли на ближайший аэродром
Остальных жалко, выздоравливают пусть.
Поясняю - в медбортах есть крепления хоть для кошки. А если вызвал хрень, которая вообще летать не должна, то вряд ли ценил жену и себя больше денег.