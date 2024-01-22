"Он сам позвонил": появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

В момент крушения в горах Афганистана как раз шёл снег. Молодой врач сумел добраться до ближайшего села и жестами объясниться с местными жителями. Удалённый посёлок в горах малонаселён, и от него до более развитого райцентра - несколько часов на машине.





Каким-то образом выжившему удалось сообщить о катастрофе родным. Сейчас, как сообщают СМИ, за россиянами летит вертолёт. Их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь, после чего уже вернут домой в Москву.





А супруги Евсюковы, которые заказали и оплатили частный рейс в РФ, погибли.





Предварительной причиной крушения самолёта назвали отказ двигателей. Известно, что экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил, что у него остаётся мало топлива из-за встречного ветра. Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе. А уже позже доложили об отказе правого двигателя, а затем и левого. Авиакатастрофа произошла в 20 км от госграницы с Таджикистаном.



