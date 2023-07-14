«Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде

Наталья из Воронежа считает, что кругом обман. Деньги, которые собирают с жильцов дома на капремонт, тратятся неэффективно. И когда узнала, что в её подъезде собираются менять лифты, то написала в соцсетях:

Никакая мерзость в мой дом не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом, менять лифты, а потом, я вызову милицию и скорую, поеду в отдел и объясню причину своих действий.

И позже действительно уселась перед домом с арбалетом.