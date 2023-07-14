«Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде

Ну мужики оказались не промах.
Наталья из Воронежа считает, что кругом обман. Деньги, которые собирают с жильцов дома на капремонт, тратятся неэффективно. И когда узнала, что в её подъезде собираются менять лифты, то написала в соцсетях:
Никакая мерзость в мой дом не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом, менять лифты, а потом, я вызову милицию и скорую, поеду в отдел и объясню причину своих действий.
И позже действительно уселась перед домом с арбалетом.
Когда рабочие приехали - дама направила на одного из них свой пугач и велела уходить. Но тут её план поломался: мужик не испугался и просто вырвал оружие из рук местного Робин Гуда.
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Потом её забрали в участок.
В отдел полиции № 4 поступило сообщение о неадекватном поведении жительницы многоквартирного дома на улице Лизюкова. Сотрудники полиции прибыли на место. Данную гражданку доставили в отдел полиции для разбирательства. От её действий никто не пострадал, она никого не ранила. Проводится проверка. Что стало причиной такого поведения, сотрудники полиции разбираются, выясняют.
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Это ПЗДЦ
И отдавать в присутствии ментов. ЧумаЧеЧяя баба!
Интересно, чем ей так дорога старая лифтовая кабина, что она за нее готова человека убить?...
Вот козёл. Сломал такой план...