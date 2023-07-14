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«Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде

«Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде

Автор:
14 июля 2023 16:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   воронеж   дом   жительница   лифты   мужики   полиция   рабочие   
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Ну мужики оказались не промах.

Наталья из Воронежа считает, что кругом обман. Деньги, которые собирают с жильцов дома на капремонт, тратятся неэффективно. И когда узнала, что в её подъезде собираются менять лифты, то написала в соцсетях:

Никакая мерзость в мой дом не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом, менять лифты, а потом, я вызову милицию и скорую, поеду в отдел и объясню причину своих действий.

И позже действительно уселась перед домом с арбалетом.

Когда рабочие приехали - дама направила на одного из них свой пугач и велела уходить. Но тут её план поломался: мужик не испугался и просто вырвал оружие из рук местного Робин Гуда.

Потом её забрали в участок.

В отдел полиции № 4 поступило сообщение о неадекватном поведении жительницы многоквартирного дома на улице Лизюкова. Сотрудники полиции прибыли на место. Данную гражданку доставили в отдел полиции для разбирательства. От её действий никто не пострадал, она никого не ранила. Проводится проверка. Что стало причиной такого поведения, сотрудники полиции разбираются, выясняют.

Источник:

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Метки: Видео   воронеж   дом   жительница   лифты   мужики   полиция   рабочие   
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32  комментария
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215
София Час назад
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23k
Кура́тор 3 минуты назад
автор поясни , а кто ЭТО ?
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944
kolobok263 9 минут назад
я так ждал , что ей в бубен от души пропишут....
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24k
MrGod Полчаса назад
Тяжело жирухам летом, остатки мозга пристают к штиблетам...
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41k
Лесли 🥰 44 минуты назад
Тётка е.бобо)))
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3k
Наблюдатель 51 минуту назад
Сука еб.........тая
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2k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
скорую психиатрическую вызвали?
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9k
Trenzel2003 58 минут назад
А раньше были ПНД. Где они сейчас?? Даже псих больницы сократили, а психов и просто неадекватных все больше.
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6k
Андрей Час назад
сказ о том, как поднять уголовную статью на ровном месте
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13k
GROMOZEKA Час назад
Бл@дь, сколько же идиоток на белом свете
Это ПЗДЦ
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29k
Aqueronte Час назад
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132
Julia Sepp Час назад
Вот дурёха, подпортила такую добрую репутацию улицы Лизюкова. И как теперь смотреть Котенок с улицы Лизюкова ?
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30k
Григорий Час назад
Арбалет это оружие. Она его направила на человека. Оружие изъять, статью оформить, выписать штраф.
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1k
Kra Час назад
надо было стрелу загнуть перед тем, как отдать.
И отдавать в присутствии ментов. ЧумаЧеЧяя баба!
Интересно, чем ей так дорога старая лифтовая кабина, что она за нее готова человека убить?...
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3k
Yus 2 часа назад
Судя по видео, арбалет был заряжен. То есть группа дебилов, пьянь с арбалетом, дура со смартфоном и некое бородатое среднеполое пытающееся отобрать арбалет обратно, собирались стрелять в людей?
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1k
vargas 2 часа назад
Воронеж, улица Лизюкова… «странно, откуда в Воронеже африканские названия»))))
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3k
Lexx 2 часа назад
Ну если из такого в живот всадить, болт из спины выйдет.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Баба - от слова бабло.
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
мужик не испугался и просто вырвал оружие из рук местного Робин Гуда.(с)
Вот козёл. Сломал такой план...
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2k
Kristine Broka 2 часа назад
А вы думаете, что квизданутым легко? Они сами от себя страдают... )
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August

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