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В Казахстане рабочие уронили памятник Ленину и попали под проверку полиции

В Казахстане рабочие уронили памятник Ленину и попали под проверку полиции

Автор:
18 августа 2023 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   Ленин   алтай   памятник   полиция   рабочие   
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Говорят, монумент сам упал, но судя по видео, его снесли целенаправленно.

В казахстанском городе Алтай (в прошлом Зыряновск) во время реконструкции площади рабочие зацепили ковшом экскаватора памятник Ленину и опрокинули на землю. По словам подрядчика, монумент "упал сам", хотя ранее он предлагал на время работ его убрать, чтобы не повредить.


Такого же мнения придерживается аким (мэр) Алтая. Он завил, что целенаправленно памятник никто не сносил, а если кому-то после просмотра ролика с падением Ленина так показалось, то это его "субъективное мнение".

Вот только одинаково субъективное мнение сложилось у многих неравнодушных жителей города, включая полицейских. Местный блогер Альжан Исмагулов напрямую обвинил в сносе памятника отдел внутренней политики Алтая, который и был заказчиком реставрации городской площади.


На видео ковш экскаватора поднят специально на ту же высоту, что и памятник Ленину. Трудно себе представить другую причину для поднятия ковша на эту высоту, кроме желания снести памятник.

Отдел внутренней политики администрации президента Казахстана продолжает методичное и насильственное уничтожение нашей истории.


В странах Восточной Европы памятники советской культуры тщательно сохраняются и реставрируются. Там считают, что историю нужно принимать такой, какая она была.

Мы же, продолжаем вести себя как варвары, разрушая свою же историю.

В МВД же сообщили, что по факту сноса памятника начата проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела против подрядчика.

По данному факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса Казахстана (Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства). В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственные действия


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Метки: Видео   Казахстан   Ленин   алтай   памятник   полиция   рабочие   
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9  комментариев
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130
Инякин Евгений Час назад
Начальника сказал сносить, но сносить тихо
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32k
Slonyash 14 минут назад
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16k
Shtoppi Полчаса назад
<<Говорят, монумент сам упал, но судя по видео, его снесли целенаправленно.>>
--------
либо мамбеты совсем тупые и криворукие, либо соросята науськали быдло-е_ланов на вандализм за медный грошик.
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1k
Kra Полчаса назад
Они думают, что это не их история... нЮ-нЮ...
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1k
Mikhail 39 минут назад
"сам упал", "сами мигрантов завезли"... какая-же тупейшая отмазка, на 99% сразу подтверждающая, что "не сам".
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−6
устал я от вас 41 минуту назад
1. Рабочие дебилы.
2. Работягам заплатили за эту провокацию.

в любом варианте отдохнуть годик в колонии им не помешает.
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1k
Иван Иванович 41 минуту назад
Приказ выполняют.
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5k
MPEG-8 Час назад
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29k
Ваня Час назад
еще одни последователи хохлопитеков...
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