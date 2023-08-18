В Казахстане рабочие уронили памятник Ленину и попали под проверку полиции

В казахстанском городе Алтай (в прошлом Зыряновск) во время реконструкции площади рабочие зацепили ковшом экскаватора памятник Ленину и опрокинули на землю. По словам подрядчика, монумент "упал сам", хотя ранее он предлагал на время работ его убрать, чтобы не повредить.

Такого же мнения придерживается аким (мэр) Алтая. Он завил, что целенаправленно памятник никто не сносил, а если кому-то после просмотра ролика с падением Ленина так показалось, то это его "субъективное мнение".