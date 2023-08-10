Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле

Мать пострадавшего школьника хочет, чтобы соседа привлекли к уголовной ответственности.
В Воронеже мужчина выгружавший из своей машины плитку проигнорировал просьбу соседки-автолюбительницы, которой тот загородил дорогу для выезда со двора. Из машины вышел 14-лений сын женщины и в уже в более грубой форме попросил отъехать. Мужчина, как утверждает мать пострадавшего подростка, изначально вёл себя агрессивно, а когда услышал от подростка требование "убрать барахло", сразу набросился на него с кулаками. Впрочем, подросток тоже на месте не стоял и довольно сильно ударил соседа в левую скулу кулаком.
Мы очень торопились по делам. Я, как водитель, отъехала в сторону и хотела пропустить соседскую машину, но он не стал проезжать и остановился, чтобы заняться своими делами. Я вышла из автомобиля и вежливо попросила его отъехать, но сосед уже был настроен агрессивно и отказался. Потом вышел из машины сын со словами: «Сначала убери машину, а потом барахло своё разгребай». Думаю, что эта фраза разозлила мужчину ещё больше. Поэтому он ударил сына, а потом толкнул меня
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Все планы на день вместе с носом подростка были сломаны соседом. Торопиться было уже некуда. Пришлось вызывать полицию и медиков. Школьнику провели операцию и отправили домой. А его мать требует у правоохранителей возбудить против мужчины уголовное дело. Но полицейские, судя по всему, не видят для этого оснований. Если учесть, что инцидент произошёл ещё 20 июля.
Мы бы хотели придать резонанс этой истории. Почему взрослый мужчина имеет право бить ребёнка, ещё и чужого? Хотим, чтобы было возбуждено уголовное дело. Ведь именно так закончился конфликт в маршрутке, где горожанин избил несовершеннолетнего пассажира. Пусть и наш сосед понесёт за это уголовную ответственность
Известно, что сосед хотел решить конфликт миром и предложил в качестве компенсации за сломанный нос 50 тысяч рублей. Но мать подростка такая сумма не устроила, она выставила счёт в 240 тысяч рублей. О возможном возбуждении уголовного дела не сообщается, но СМИ пишут, что в полиции начали проверку как по факту публикации видео, так и показаний матери школьника.
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Мужика не оправдываю - быдло, как быдло..
Вердикт: мужик должен оплатить моральный и физический ущерб в размере не менее, чем 100.000 рублей, а парню быть сдержаннее на будущее. Хотя бы на словах.
Кстати, а чего это он компенсацию предлагает, если, как здесь некоторые считают, он прав?
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В общем они там все странные.
Но ничего, вместе с поломанными хрящами приходит и опыт. Я не оправдываю мужика, просто нужно быть добрее и терпимее к людям, тогда и конфликтов будет меньше.
Пиз.дюк пользуется тем, что он несовершеннолетний и его нельзя трогать и воздействовать физически.
И теперь терпила ещё мужчину на бабосики разводит....
Ну как-то так....
яб и мамаше еще ввалил бы... она с.у.к.а небось думает, что плитка должна сама выпрыгнуть из машины, одномоментно
В общем - игра была равна, играли два говна. А нет, ошибся - тут ещё и мамашка же - сынок то чтоб хамить уже достаточно взрослый, а по рыльнику схватить - сразу #онжеребёнок, 14 лет !!!!
Какая неожиданность (сарказм)