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Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле

Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле

Автор:
10 августа 2023 19:06
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Видео   воронеж   замечание   подросток   подъезд   потасовка   соседи   травмы   
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Мать пострадавшего школьника хочет, чтобы соседа привлекли к уголовной ответственности.

В Воронеже мужчина выгружавший из своей машины плитку проигнорировал просьбу соседки-автолюбительницы, которой тот загородил дорогу для выезда со двора. Из машины вышел 14-лений сын женщины и в уже в более грубой форме попросил отъехать. Мужчина, как утверждает мать пострадавшего подростка, изначально вёл себя агрессивно, а когда услышал от подростка требование "убрать барахло", сразу набросился на него с кулаками. Впрочем, подросток тоже на месте не стоял и довольно сильно ударил соседа в левую скулу кулаком.


Мы очень торопились по делам. Я, как водитель, отъехала в сторону и хотела пропустить соседскую машину, но он не стал проезжать и остановился, чтобы заняться своими делами. Я вышла из автомобиля и вежливо попросила его отъехать, но сосед уже был настроен агрессивно и отказался. Потом вышел из машины сын со словами: «Сначала убери машину, а потом барахло своё разгребай». Думаю, что эта фраза разозлила мужчину ещё больше. Поэтому он ударил сына, а потом толкнул меня

Все планы на день вместе с носом подростка были сломаны соседом. Торопиться было уже некуда. Пришлось вызывать полицию и медиков. Школьнику провели операцию и отправили домой. А его мать требует у правоохранителей возбудить против мужчины уголовное дело. Но полицейские, судя по всему, не видят для этого оснований. Если учесть, что инцидент произошёл ещё 20 июля.


Мы бы хотели придать резонанс этой истории. Почему взрослый мужчина имеет право бить ребёнка, ещё и чужого? Хотим, чтобы было возбуждено уголовное дело. Ведь именно так закончился конфликт в маршрутке, где горожанин избил несовершеннолетнего пассажира. Пусть и наш сосед понесёт за это уголовную ответственность

Известно, что сосед хотел решить конфликт миром и предложил в качестве компенсации за сломанный нос 50 тысяч рублей. Но мать подростка такая сумма не устроила, она выставила счёт в 240 тысяч рублей. О возможном возбуждении уголовного дела не сообщается, но СМИ пишут, что в полиции начали проверку как по факту публикации видео, так и показаний матери школьника.

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Метки: Автомобиль   Видео   воронеж   замечание   подросток   подъезд   потасовка   соседи   травмы   
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49  комментариев
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20k
Александр Час назад
У кого есть желание решать конфликты миром, тот старается не допускать их, а тут он просто решил избежать более сурового наказания.
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57k
Олег 11 минут назад
а не завести-ли административку против яжематери, песдюк которой позволяет себе открыть хайло на старшего? Рассмотреть вопрос лишения родительских прав, а песдюка в детдом
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62
Аврашалом Маркович Олег 4 минуты назад
Сомнительная административка в обмен на однозначную уголовку - а чо, быдло однозначно пойдет на такое.
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3k
Роман 13 минут назад
"Сначала убери машину, а потом барахло своё разгребай" - как-то как-будто напрашивается прилет в нос. Может другие слова могли бы не так сильно на лице отпечататься.
Мужика не оправдываю - быдло, как быдло..
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1k
Misanthrop 14 минут назад
Мужик, конечно же, не прав, но я уверен, что и парень, наверняка, был далеко не "мил", мягко говоря, в момент, когда просил "убрать машину, а потом...".
Вердикт: мужик должен оплатить моральный и физический ущерб в размере не менее, чем 100.000 рублей, а парню быть сдержаннее на будущее. Хотя бы на словах.
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299
Алексей Бляйбтрой 17 минут назад
пацанчик борзый
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171
Knives22 Олег 3 секунды назад
А вы только в интернете за словами своими не следите?
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521
OG 22 минуты назад
Правильно сделал мужик, быстрее дойдёт
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62
Аврашалом Маркович 22 минуты назад
Ахахахаха, пятью сотнями долларов от уголовки решил отбрыкаться, во клоун. Пятьсот долларов он может ещё заработать, пусть даже разгружая пресловутую плитку, а вот уголовка - это на всю жизнь и на жизнь его детей.
Кстати, а чего это он компенсацию предлагает, если, как здесь некоторые считают, он прав?
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62
Аврашалом Маркович Олег 7 минут назад
Тогда почему он бегает деньги предлагает?
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1k
Misanthrop 22 минуты назад
Люди, да купите вы себе аэрозольный пистолет, при покупке которого не требуется разрешение и будет вам в разы спокойнее.
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3k
krokodilov Полчаса назад
Что мешало соседу заехать задом к подъезду на время выгрузки. Таскать сильно ближе и проезду не мешает.
В общем они там все странные.
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6k
HungryGoblin 37 минут назад
Видно, что человек разгружает авто, зачем сходу грубить?
Но ничего, вместе с поломанными хрящами приходит и опыт. Я не оправдываю мужика, просто нужно быть добрее и терпимее к людям, тогда и конфликтов будет меньше.
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5k
Трям 43 минуты назад
Хороший урок! Теперь этот .хуесос будет следить за языком и фильтровать базар!
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24k
sssss3 52 минуты назад
Тебе 40 лет, а 14 летний пиз.дюк разговаривает с тобой в приказном тоне и твоё имущество называет "барахлом".
Пиз.дюк пользуется тем, что он несовершеннолетний и его нельзя трогать и воздействовать физически.
И теперь терпила ещё мужчину на бабосики разводит....
Ну как-то так....
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21
Собака У Попа sssss3 15 минут назад
А вот мне почти 60. Значит ли это, что ты 40 "летний пиз.дюк" и не имеешь права мне перечить?
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4k
10001011101100 59 минут назад
все правильно, малолетних чушканов только так и учить.
яб и мамаше еще ввалил бы... она с.у.к.а небось думает, что плитка должна сама выпрыгнуть из машины, одномоментно
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26k
Matrosskin Час назад
Понтанулся, но не фартануло: забыл, что не в интернете. Хотя сосед тот ещё мудятел - никогда не понимал таких ну выложи ты свою плитку на тротуар и отъедь, потом занесёшь, неужели сопрут ?
В общем - игра была равна, играли два говна. А нет, ошибся - тут ещё и мамашка же - сынок то чтоб хамить уже достаточно взрослый, а по рыльнику схватить - сразу #онжеребёнок, 14 лет !!!!
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5k
Alexander Час назад
Все хороши, но мамаша хочет денег, много денег), то что сын за языком не следит и в боксе не шарит это мы уже поняли), в подобной ситуации когда мне проезд перегораживали последний раз, я включил спокойную музыку и три минуты хмурил брови разгружающим парням), сосед извинился за неудобства и все разъехались по своим делам, в общем спешка к хорошему не приводит.
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7k
Echo Час назад
Здесь будет второй раунд, соседу бы себя поберечь
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33k
albedo Час назад
Удивительно, реальная жизнь не виртуальный интернет и можно получить по хлебалу за хамство.
Какая неожиданность (сарказм)
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62
Аврашалом Маркович Опаньки Полчаса назад
Это плохо?
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