Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле

В Воронеже мужчина выгружавший из своей машины плитку проигнорировал просьбу соседки-автолюбительницы, которой тот загородил дорогу для выезда со двора. Из машины вышел 14-лений сын женщины и в уже в более грубой форме попросил отъехать. Мужчина, как утверждает мать пострадавшего подростка, изначально вёл себя агрессивно, а когда услышал от подростка требование "убрать барахло", сразу набросился на него с кулаками. Впрочем, подросток тоже на месте не стоял и довольно сильно ударил соседа в левую скулу кулаком.



