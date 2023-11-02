В Воронеже состоялся первый полёт российского широкофюзеляжного самолёта Ил-96-400М

Вчера в Воронеже произошло знаковое для российского самолётостроения событие — в небо впервые поднялся опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Это модернизированная версия Ил-96-300 с более мощными отечественными двигателями ПС-90А1 и удлинённым на 9,35 метров фюзеляжем.





Лётные испытания прошли на аэродроме воронежского авиазавода "ВАСО". Полёт проходил на высоте 2 тысяч метров со скоростью до 390 км/ч. Лайнер пробыл в воздухе 26 минут, после чего успешно приземлился.



