В Воронеже состоялся первый полёт российского широкофюзеляжного самолёта Ил-96-400М

Самолёт называют будущим флагманом российской авиации.
Вчера в Воронеже произошло знаковое для российского самолётостроения событие — в небо впервые поднялся опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Это модернизированная версия Ил-96-300 с более мощными отечественными двигателями ПС-90А1 и удлинённым на 9,35 метров фюзеляжем.
Лётные испытания прошли на аэродроме воронежского авиазавода "ВАСО". Полёт проходил на высоте 2 тысяч метров со скоростью до 390 км/ч. Лайнер пробыл в воздухе 26 минут, после чего успешно приземлился.
"В ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме", — сообщили в госкорпорации "Ростех".
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Отмечается, что подобные самолёты не строит даже Китай. Только три компании в мире способны независимо производить таких гигантов — это Boeing, Airbus и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России.
Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты могут использоваться как для перевозки пассажиров, так и грузов. Их особенность заключается в высокой грузоподъёмности и дальности полёта. Вместимость Ил-96-400М — до 370 человек, а максимальная дальность полёта составляет более 8 тысяч километров.
"Пассажирский салон может иметь одно-, двух- и трёхклассную компоновки. Он оснащён современной информационно-развлекательной системой, обеспечивающей доступ к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием. Максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составляет 8100 км.
По показателям надежности и безопасности полета Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам – Ил-86 и Ил-96 – а также лучшим мировым образцам за счет резервирования систем самолета и его аэродинамической компоновки", — добавили в "Ростехе".
Как сообщил глава (ОАК) Юрий Слюсарь, Ил-96-400М дополнит линейку гражданских самолётов и вместе с МС-21, SJ-100 и Ту-214 обеспечит маршрутную сеть по всей стране. Что касается массового производства, то вчера по итогам первого полёта дальнемагистрального самолёта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что местный авиазавод ("ВАСО") уже имеет загрузку по выпуску данного типа лайнеров до 2030 года. Сколько будет произведено самолётов за это время губернатор не сказал.
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В 1990 году был готов первый серийный. Но! Отечественные авиаперевозчики отказались его покупать, сделав предпочтение западным кампаниям.
В результате Воронежский авиационный завод выпустил лишь 28 таких самолетов. Большая их часть эксплуатируется в "президентском" авиаотряде. Несколько машин продано на Кубу.
Сергей Кнышов, командир Ил-96, проходил стажировку в США на Боингах, но предпочитает летать только на Ил-96:
Если сравнить два магистральных самолета: Боинг-767 и Ил-96 300, то американец при двух двигателях везет 200 пассажиров и расходует 6 тонн топлива. Ил-96 берет на борт 300 пассажиров и 15 тонн груза при расходе всего 7 тонн. Поделите тонны на километры и вам все станет ясно. К тому же, Ил-96 -великолепная машина: просторная кабина, большие экраны слепой все увидит. Диаметр фюзеляжа 6 метров, как тоннель в метро. Ощущаешь себя в нормальном, надежном лайнере с четырьмя двигателями. Кстати, за всю свою историю Ил-96 не попал ни в одну катастрофу. Не погубил ни одного человека.
Анатолий Кнышов, летчик-испытатель, Герой России:
Когда в 90-х годах я прилетел на Ил-96 в Штаты и у меня в баках осталось топлива еще на три часа полета, американцы страшно удивились. Представитель их авиавластей тогда прямо заявил: по некоторым позициям данный тип самолета является для нас недостижимым. Странно, что Россия все еще способна создать конкурентоспособный продукт. На Ил-96 по заданию генконструктора я совершил шесть посадок с имитацией отказа всех двигателей. Ни на одном зарубежном типе такого никто не делал. А на Ил-96 такое может выполнить даже экипаж среднего уровня подготовки.
Если покопаться в наследии СССР, то можно найти немало пассажирских самолётов, которые были разработаны, но при развале СССР были похоронены в недрах КБ... Некоторые из них даже сейчас всё ещё могут конкурировать на рынке. А что нам ещё остаётся делать? Только копаться в архивах прежней цивилизации в которой изобрели столько, что не успели всё воплотить...
"Всего несколько месяцев назад в «Аэрофлоте» единственной компании, совершающей прямые перелёты через всю страну, говорили о том, что им такое воздушное судно не нужно." ©
"Кроме того, поднимать устаревшие технологии на коммерчески неэффективный самолет это нерационально. Нужен новый двухдвигательный самолет с применением передовых технологий и хорошей топливной эффективностью" (С. Александровский, генеральный директор).
в общем брать это будут только, если санкции продлят и через десять лет + огроооооомная гос поддержка устаревших технологий. новость для пенсионеров, у которых из источников информации только зомбо-ящик.