«Будем устанавливать, чем они занимались»: в Воронеже парочка «предалась любви» прямо у мемориала на братской могиле

Теперь разгорячёнными молодыми людьми занимается полиция.
В Воронеже есть Памятник Славы - мемориал павшим во время Великой Отечественной войны. И недавно на нём запечатлели необычную сцену: парень с девушкой исполняли загадочные телодвижения и будоражили прохожих.
Источник:
Ролик выложили в сеть и граждане попросили полицию разобраться с прыткими молодыми людьми. Как сообщили в местном МВД:
Будем устанавливать, чем они занимались. От граждан поступило сообщение сегодня в 00.12 в отдел полиции № 2 УМВД по городу Воронежу. Сообщение зарегистрировано, начата процессуальная проверка.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Товарищ милиционер... там... в кустах.. на скамейке... парочка...ябу@#я!
Милиционер перебивает:
- Бабуль! Все хорошо, только не выражайтесь нецензурно скажите: сношаются!
- Ну да... иду, смотрю - шевелятся кусты, смотрю - ябу@#я!
- Говорите "сношаются"!!
- Да, так вот, иду, гляжу - сношаются!! А потом пригляделась, мать честная, ЯБУ@#СЯ!!