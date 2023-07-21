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«Будем устанавливать, чем они занимались»: в Воронеже парочка «предалась любви» прямо у мемориала на братской могиле

«Будем устанавливать, чем они занимались»: в Воронеже парочка «предалась любви» прямо у мемориала на братской могиле

Автор:
21 июля 2023 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   братская могила   воронеж   мемориал   молодые люди   памятник   парочка   полиция   
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Теперь разгорячёнными молодыми людьми занимается полиция.

В Воронеже есть Памятник Славы - мемориал павшим во время Великой Отечественной войны. И недавно на нём запечатлели необычную сцену: парень с девушкой исполняли загадочные телодвижения и будоражили прохожих.

Ролик выложили в сеть и граждане попросили полицию разобраться с прыткими молодыми людьми. Как сообщили в местном МВД:

Будем устанавливать, чем они занимались. От граждан поступило сообщение сегодня в 00.12 в отдел полиции № 2 УМВД по городу Воронежу. Сообщение зарегистрировано, начата процессуальная проверка.

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Метки: Видео   братская могила   воронеж   мемориал   молодые люди   памятник   парочка   полиция   
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9  комментариев
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Rocker 2 часа назад
пое**лись, теперь зат**хаются с проблемами
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21k
Valiko 21 минуту назад
Патриотизм у нас ниже плинтуса. Культура там же. Но заниматься фигней у мемориалов на примере других умственно отсталых уже давно пора отучиться.
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12k
Просто Царь 21 минуту назад
Лично я факта заезда болта в духовку не увидел. Сидят вошкаются..
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8k
Дмитрий 23 минуты назад
Они просто добывали огонь! Трением!.....Просто огонь! Сразу же видно, что что-то сложное ждать от этих животных особей нельзя.
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3k
portroy Полчаса назад
Помню времена бурной молодости и отсутствия жилплощади, в каких странных местах тогда только этим не занимались. И в парке на лавочке, и в парадной, и под трибунами на стадионе. Хвала Богам тогда ни смартфонов ни интернетов не было)))
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1k
Дмитрий 53 минуты назад
Милиционер идет через парк, видит... к нему со всех ног бабулька бежит, подбегает и запыхавшись начинает дергать:

- Товарищ милиционер... там... в кустах.. на скамейке... парочка...ябу@#я!
Милиционер перебивает:
- Бабуль! Все хорошо, только не выражайтесь нецензурно скажите: сношаются!
- Ну да... иду, смотрю - шевелятся кусты, смотрю - ябу@#я!
- Говорите "сношаются"!!
- Да, так вот, иду, гляжу - сношаются!! А потом пригляделась, мать честная, ЯБУ@#СЯ!!
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906
ruslan d 2 часа назад
Ну другого места для пленэра не нашлось конечно
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
А что там устанавливать? Все предельно понятно и установлено.
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15
Vovki BenderRodriguez 36 минут назад
ну тут смотря у кого какая фантазия )) друг сказал что это халтура ))
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