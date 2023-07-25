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В Москве под уличным стулом произошло мощное замыкание

В Москве под уличным стулом произошло мощное замыкание

Автор:
25 июля 2023 18:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   замыкание   кабель   рабочие   стул   
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К счастью, на "электрическом стуле" поджариться посидеть никто не успел.

Житель жилого комплекса на северо-западе Москвы заснял на камеру, как под недавно установленным во дворе креслом вспыхнул электрический кабель. И теперь у обитателей близлежащих домов новая фобия.

По предварительным данным, рабочие, занимавшиеся установкой уличных стульев, повредили кабель, за некоторое время под одним из них скопилась влага, что и привело к замыканию. Садиться на другие стулья жители ЖК теперь категорически отказываются, опасаясь, что и они могут оказаться "электрическими".

Теперь страшно остальными сидениями в зоне отдыха на бульваре пользоваться

По данным СМИ, на место уже выехали специалисты для разбирательств и ликвидации маленького, но опасного ЧП.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   замыкание   кабель   рабочие   стул   
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7  комментариев
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1k
Rom 53 минуты назад
Интересно, кабель уложен на глубине 15 см, или наоборот, стул крепили на глубину 1,5-2 метра?
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8k
Владимир 20 минут назад
Хренасе...скамейку похоже хорошо закрепили)))
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19k
Александр Полчаса назад
Мне кажется что сам снимающий закопал там батарею с какого-то устройства, типа электросамоката, перед этим повредил его. Странно что он стал снимать лавочку.
На работе я видел как загорается кабель 6 кВ
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327
Зайцев Полчаса назад
писец!
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399
thrashbox Час назад
Человек-невидимка прочел что-то крайне неприятное, вызвавшее у него очень негативную реакцию.
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