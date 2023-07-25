В Москве под уличным стулом произошло мощное замыкание

По предварительным данным, рабочие, занимавшиеся установкой уличных стульев, повредили кабель, за некоторое время под одним из них скопилась влага, что и привело к замыканию. Садиться на другие стулья жители ЖК теперь категорически отказываются, опасаясь, что и они могут оказаться "электрическими".



Теперь страшно остальными сидениями в зоне отдыха на бульваре пользоваться