В Москве под уличным стулом произошло мощное замыкание

К счастью, на "электрическом стуле"
поджариться посидеть никто не успел.
Житель жилого комплекса на северо-западе Москвы заснял на камеру, как под недавно установленным во дворе креслом вспыхнул электрический кабель. И теперь у обитателей близлежащих домов новая фобия.
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По предварительным данным, рабочие, занимавшиеся установкой уличных стульев, повредили кабель, за некоторое время под одним из них скопилась влага, что и привело к замыканию. Садиться на другие стулья жители ЖК теперь категорически отказываются, опасаясь, что и они могут оказаться "электрическими".
Теперь страшно остальными сидениями в зоне отдыха на бульваре пользоваться
По данным СМИ, на место уже выехали специалисты для разбирательств и ликвидации маленького, но опасного ЧП.
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На работе я видел как загорается кабель 6 кВ