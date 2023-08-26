FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14611 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
На хозяйку Барби-собаки обрушилась волна негатива в сети

На хозяйку Барби-собаки обрушилась волна негатива в сети

Автор:
26 августа 2023 06:37
Сообщество : Животные
Метки: Барби-пес   Видео   Воронеж   Собака Барби   барби   розовая собака   
862
4
1

Хозяйка собаки решила на волне популярности фильма "Барби" попиарить себя и свою животинку, вот только многим это не понравилось.

Вчера на улицах Воронежа местные жители с удивлением обнаружили собачку с ядовито-розовой шерстью. Собаке 9 лет, зовут Лесси, и жертвой барби-тренда она стала по прихоти своей хозяйки Елены.


Как утверждает последняя, краска для животного безвредна, ведь "все девчонки пользуются" этим тоником. Вот только человеческий волос несколько отличается от шерсти животных. Эксперты даже шампунями человеческими не рекомендуют мыть собак, не говоря уже о краске для волос. Стоит отметить, что большинство ветеринаров выступают против окрашивания собак даже специальными красками.
Но кого это останавливает, когда на кону популярность, пусть даже и сиюминутная.


Привлечь внимание ей, бесспорн,о удалось, молодежь рьяно ринулась делать фоточки с розовой Лесси и активно постить их в соцсети.


Фотографиями тут же заинтересовались в МВД и зоозащитных организациях, ну а на владелицу обрушилась волна хейта.



Сама хозяйка не поминает, что в этом такого, ведь все счастливы, но судя по морде Лесси она с Еленой в корне не согласна.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Барби-пес   Видео   Воронеж   Собака Барби   барби   розовая собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Как утверждает последняя, краска для животного безвредна, ведь "все девчонки пользуются"(ц)
Шмара безмозглая, спасибо хоть сиськи барби к собаке не пришила, или губы не насиликонила, лобок не побрила собаке! Чего ещё там девочки делают?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 5 минут назад
А также девчонки не имеют привычки вылизывать свои волосы, а вот собаки вылизывают шерсть , а значит и краска попадет в организм. Собака мелкая, какова реакция будет - кто знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84721



Другие посты автора
Популярное в сообществах
BMW — не марка авто, а диагноз
BMW — не марка авто, а диагноз
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Набирающие популярность в сообществах
Вредны ли очки виртуальной реальности для здоровья?
Вредны ли очки виртуальной реальности для здоровья?
Удивительная женщина Холли Берри
Удивительная женщина Холли Берри
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#история#забавно#истории#факты#подборка#интересно#люди
#автомобили#автомир#Прикол#аварии#позитив#дети#в мире#Россия#Китай#улыбнуло
#Юмор#животные#ДТП#авто аварии#Автовсячина#милота#Прошлое#знаменитости#криминал#деньги
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил «Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде «Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета... С-смекалка: наглый водитель в Воронеже удалил видео своего нарушения с камеры инспектора ГИБДД С-смекалка: наглый водитель в Воронеже удалил видео своего нарушения с камеры инспектора ГИБДД

На что жалуетесь?

Вернуться