На хозяйку Барби-собаки обрушилась волна негатива в сети

Хозяйка собаки решила на волне популярности фильма "Барби" попиарить себя и свою животинку, вот только многим это не понравилось.
Вчера на улицах Воронежа местные жители с удивлением обнаружили собачку с ядовито-розовой шерстью. Собаке 9 лет, зовут Лесси, и жертвой барби-тренда она стала по прихоти своей хозяйки Елены.
Как утверждает последняя, краска для животного безвредна, ведь "все девчонки пользуются" этим тоником. Вот только человеческий волос несколько отличается от шерсти животных. Эксперты даже шампунями человеческими не рекомендуют мыть собак, не говоря уже о краске для волос. Стоит отметить, что большинство ветеринаров выступают против окрашивания собак даже специальными красками.
Но кого это останавливает, когда на кону популярность, пусть даже и сиюминутная.
Привлечь внимание ей, бесспорн,о удалось, молодежь рьяно ринулась делать фоточки с розовой Лесси и активно постить их в соцсети.
Фотографиями тут же заинтересовались в МВД и зоозащитных организациях, ну а на владелицу обрушилась волна хейта.
Сама хозяйка не поминает, что в этом такого, ведь все счастливы, но судя по морде Лесси она с Еленой в корне не согласна.
Источник:
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Шмара безмозглая, спасибо хоть сиськи барби к собаке не пришила, или губы не насиликонила, лобок не побрила собаке! Чего ещё там девочки делают?!