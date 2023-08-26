На хозяйку Барби-собаки обрушилась волна негатива в сети

Как утверждает последняя, краска для животного безвредна, ведь "все девчонки пользуются" этим тоником. Вот только человеческий волос несколько отличается от шерсти животных. Эксперты даже шампунями человеческими не рекомендуют мыть собак, не говоря уже о краске для волос. Стоит отметить, что большинство ветеринаров выступают против окрашивания собак даже специальными красками.

Но кого это останавливает, когда на кону популярность, пусть даже и сиюминутная.