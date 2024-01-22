«Они специально не закрывают шторы»: в Волгограде пожаловались на участниц «развратной» школы танцев, на которых с удовольствием глазеют все проходящие мужики

А руководитель танцевальной студии считает, что это всё женская зависть - стройные девушки просто бесят местных жительниц, не желающих сбросить лишний вес.
Студия Pole Dance находится напротив волгоградского СК «Динамо». В одно заведение приходят дамы, чтобы научиться эротичным телодвижениям и привести в порядок фигуру, а в другое - школьники-спортсмены. И пацанята регулярно наблюдают томно изгибающихся дам, о чём с возмущением рассказала мать одного из мальчишек:
Кажется, что девушки специально подсвечивают окна и не закрывают шторы, очевидно, что для привлечения клиентов. Мы вообще раньше думали, что это стриптиз-клуб. А это оказывается студия стрип-пластики. Но это же неприлично! Вот представьте, что я сейчас в трусах и лифчике выйду на улицу и буду исполнять эротические танцы. Одно дело, если я буду делать это с мужем и дома, а другое - если выйду в подъезд. Если это спорт - то занимайтесь в фитнес-центре тогда. А не растлевайте неокрепшие личности.
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Также дама переживает за мужиков, которые останавливаются посмотреть бесплатное шоу. Кстати, ни один мужик на какой-то разврат не пожаловался.
В основном, всё-таки, в секции «Динамо» привозят детей отцы - взрослые женатые мужчины. Так что же вы думаете! Они выстраиваются в очередь на машинах, специально разворачиваются спиной к стадиону и по полтора часа смотрят на эти неприличные движения в окнах студии. Нет, я не призываю закрыть эту студию вовсе. Но пусть хотя бы шторы прикрывают.
Директор студии поспешила охладить пыл недовольных и заявила, что дамам стоило бы заняться собой. А не завидовать чужому красивому телу. Тогда бы и не было причин для возмущений:
Мне бы очень хотелось бы, чтобы женщины были более уверены в себе. А обращать внимание на то, что другие женщины становятся красивее, занимаются собой… Это ревность, зависть. Девушки уже взрослые, все семейные, занимаются этим направлением танцев, приводят себя в форму. У меня есть девочки, которым лет 50, они выглядят очень хорошо: подтянутое тело, хорошая фигура, прекрасное настроение. Мы продлеваем молодость.
А то, что встал вопрос с занавесками, ну, когда закрыли, когда не закрыли. Сейчас, естественно, окна наши будут закупорены, закрыты, чтобы не раздражать женщин, которые не хотят приложить никаких усилий, чтобы радоваться самим, радовать своих мужчин, сохранить семью, а хотят быть озлобленными. Когда женщина счастлива, довольна и улыбается, тогда и в семье всё хорошо.
Ну а подвёл итог этому спору отец одного из юных спортсменов. Он как раз часто наблюдал томно изгибающиеся фигуры. И без всякого зазрения совести говорит, что это абсолютно нормально:
Я их видел, конечно. Думаю, что ничего плохого в этом нет. Это же не стриптиз, а тоже, в своем роде, спорт. Пусть уж лучше там занимаются, чем в подворотнях шастают и в подъездах курят. А шторы? Напротив, пусть не закрывают. Вот жена моя придет сына забирать, посмотрит, может собой, наконец, тоже займётся.
Закрываться или переезжать школа танцев не собирается. Просто занятия будут проходить за плотно задернутыми шторами. А местные мужики останутся без бесплатного стриптиза.
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Если что, против Ирана, ничего не имею, замечательная страна..Но можно брать другие аспекты их жизни, а не эти)
з.ы. друг попросил написать
Я-б тоже посидел - только пивасика и попкорна надо было брать. Но я был с женой. Бабы такое зрелище не одобряют.
Какая ещё школа танцев? Почему просто не написать что учатся стриптизу с шестом.
https://panorama.pub/20348-tantsy-na-pilone.htmlhttps://panorama.pub/20348-tantsy-na-pilone.html
есть стриптиз, есть спортивные танцы.. Там все мышцы качаются, растяжка.. Это так гимнастику можно в стриптиз записать, там более откровенно..
Я как-то видел, что выделывает девушка на канате в цирке, под потолком, куда там стриптизу.
У нее, кажется. кости вообще отсутствовали, настолько гибкая - и одни мышцы.