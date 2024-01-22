«Они специально не закрывают шторы»: в Волгограде пожаловались на участниц «развратной» школы танцев, на которых с удовольствием глазеют все проходящие мужики

Также дама переживает за мужиков, которые останавливаются посмотреть бесплатное шоу. Кстати, ни один мужик на какой-то разврат не пожаловался.

В основном, всё-таки, в секции «Динамо» привозят детей отцы - взрослые женатые мужчины. Так что же вы думаете! Они выстраиваются в очередь на машинах, специально разворачиваются спиной к стадиону и по полтора часа смотрят на эти неприличные движения в окнах студии. Нет, я не призываю закрыть эту студию вовсе. Но пусть хотя бы шторы прикрывают.

Директор студии поспешила охладить пыл недовольных и заявила, что дамам стоило бы заняться собой. А не завидовать чужому красивому телу. Тогда бы и не было причин для возмущений: