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«Они специально не закрывают шторы»: в Волгограде пожаловались на участниц «развратной» школы танцев, на которых с удовольствием глазеют все проходящие мужики

«Они специально не закрывают шторы»: в Волгограде пожаловались на участниц «развратной» школы танцев, на которых с удовольствием глазеют все проходящие мужики

Автор:
22 января 2024 16:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Волгоград   возмущение   мужики   стрип пластика   школа танцев   
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А руководитель танцевальной студии считает, что это всё женская зависть - стройные девушки просто бесят местных жительниц, не желающих сбросить лишний вес.

Студия Pole Dance находится напротив волгоградского СК «Динамо». В одно заведение приходят дамы, чтобы научиться эротичным телодвижениям и привести в порядок фигуру, а в другое - школьники-спортсмены. И пацанята регулярно наблюдают томно изгибающихся дам, о чём с возмущением рассказала мать одного из мальчишек:

Кажется, что девушки специально подсвечивают окна и не закрывают шторы, очевидно, что для привлечения клиентов. Мы вообще раньше думали, что это стриптиз-клуб. А это оказывается студия стрип-пластики. Но это же неприлично! Вот представьте, что я сейчас в трусах и лифчике выйду на улицу и буду исполнять эротические танцы. Одно дело, если я буду делать это с мужем и дома, а другое - если выйду в подъезд. Если это спорт - то занимайтесь в фитнес-центре тогда. А не растлевайте неокрепшие личности.

Также дама переживает за мужиков, которые останавливаются посмотреть бесплатное шоу. Кстати, ни один мужик на какой-то разврат не пожаловался.

В основном, всё-таки, в секции «Динамо» привозят детей отцы - взрослые женатые мужчины. Так что же вы думаете! Они выстраиваются в очередь на машинах, специально разворачиваются спиной к стадиону и по полтора часа смотрят на эти неприличные движения в окнах студии. Нет, я не призываю закрыть эту студию вовсе. Но пусть хотя бы шторы прикрывают.

Директор студии поспешила охладить пыл недовольных и заявила, что дамам стоило бы заняться собой. А не завидовать чужому красивому телу. Тогда бы и не было причин для возмущений:

Мне бы очень хотелось бы, чтобы женщины были более уверены в себе. А обращать внимание на то, что другие женщины становятся красивее, занимаются собой… Это ревность, зависть. Девушки уже взрослые, все семейные, занимаются этим направлением танцев, приводят себя в форму. У меня есть девочки, которым лет 50, они выглядят очень хорошо: подтянутое тело, хорошая фигура, прекрасное настроение. Мы продлеваем молодость.

А то, что встал вопрос с занавесками, ну, когда закрыли, когда не закрыли. Сейчас, естественно, окна наши будут закупорены, закрыты, чтобы не раздражать женщин, которые не хотят приложить никаких усилий, чтобы радоваться самим, радовать своих мужчин, сохранить семью, а хотят быть озлобленными. Когда женщина счастлива, довольна и улыбается, тогда и в семье всё хорошо.

Ну а подвёл итог этому спору отец одного из юных спортсменов. Он как раз часто наблюдал томно изгибающиеся фигуры. И без всякого зазрения совести говорит, что это абсолютно нормально:

Я их видел, конечно. Думаю, что ничего плохого в этом нет. Это же не стриптиз, а тоже, в своем роде, спорт. Пусть уж лучше там занимаются, чем в подворотнях шастают и в подъездах курят. А шторы? Напротив, пусть не закрывают. Вот жена моя придет сына забирать, посмотрит, может собой, наконец, тоже займётся.

Закрываться или переезжать школа танцев не собирается. Просто занятия будут проходить за плотно задернутыми шторами. А местные мужики останутся без бесплатного стриптиза.

Источник:

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Метки: Видео   Волгоград   возмущение   мужики   стрип пластика   школа танцев   
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18  комментариев
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11k
hairov Час назад
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5k
Rubiroid_47 5 минут назад
Так и до спортзалов скоро доберутся. "Не нужён нам спорт ваш этот!"
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23k
Valiko 22 минуты назад
на пляжи она пожаловаться не хочет?
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11k
Юрий Полчаса назад
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50k
Элек Мек Полчаса назад
А что не так? Танцы должны радовать глаз))))
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28k
Matrosskin Полчаса назад
Ой, чую - скоро поменяют нам Конституцию по требованиям всяких толстых клуш вот на это:
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2k
Жирный бот 38 минут назад
Мне очень иранизация жизни у нас не нравится...скоро всех женщин в хиджабы и паранджу замотают, такими темпами
Если что, против Ирана, ничего не имею, замечательная страна..Но можно брать другие аспекты их жизни, а не эти)
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62k
pynh 47 минут назад
расскажите мужикам что это все можно в интернетах посмотреть
з.ы. друг попросил написать
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2M
Иван Кемеров Час назад
На Мальте есть спортивный зал, где занимаются одни девки. Зал тренажеров. Находится на втором этаже здания. Большие панорамные окна - не занавешенные. А через узкую дорогу скверик. Там стоят лавочки - обращенные к окнам зала. Так местные мужики там толпами вечером сидят и наблюдают. Нормальное явление.

Я-б тоже посидел - только пивасика и попкорна надо было брать. Но я был с женой. Бабы такое зрелище не одобряют.
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7k
klop Час назад
//Закрываться//Закрываться или переезжать школа танцев не собирается. //

Какая ещё школа танцев? Почему просто не написать что учатся стриптизу с шестом.
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3k
Nigilist Час назад
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August

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