Мужики заблудились в красноярских лесах и неделю питались одними ягодами

Пока их искали, жена одного из этих умельцев успела родить.
Мужчина 46 лет взял с собой 29-летнего парня и отправился за ягодами. Они поехали на машине и с 7 сентября перестали выходить на связь. Их родственники забили тревогу и на поиски бросили 50 спасателей, а местность методично прочёсывали с помощью вертолёта.
Это заняло неделю. А когда мужиков нашли, те рассказали, что заблудились и всё это время сидели на ягодной диете. На пятый день блужданий они наткнулись на кем-то оставленную палатку и обнаружили там банку сгущёнки.
Пока они бродили по лесам, жена 29-летнего парня родила ему ребёнка. Спасатели дали новоиспечённому отцу спутниковый телефон, чтобы он успокоил женщину и поздравил с успешными родами.
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Услышал вертолёт,подай дымовой сигнал.
Вообще пусть учатся пользоваться компасом.
Могли бы взять с собой КВ радиостанцию и связаться на трафике с РАС на 14,347МГц (или на других частотах, в т.ч. и со спасателями) и передать информацию в МЧС и родственникам.
А с цифровых радиостанций можно сообщение отправить и точку с координатами.
Будьте всегда на связи, берегите себя и не теряйтесь!