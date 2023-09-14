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Мужики заблудились в красноярских лесах и неделю питались одними ягодами

Мужики заблудились в красноярских лесах и неделю питались одними ягодами

Автор:
14 сентября 2023 14:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красноярский край   мужики   поиски   спасатели   ягоды   
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Пока их искали, жена одного из этих умельцев успела родить.

Мужчина 46 лет взял с собой 29-летнего парня и отправился за ягодами. Они поехали на машине и с 7 сентября перестали выходить на связь. Их родственники забили тревогу и на поиски бросили 50 спасателей, а местность методично прочёсывали с помощью вертолёта.

Это заняло неделю. А когда мужиков нашли, те рассказали, что заблудились и всё это время сидели на ягодной диете. На пятый день блужданий они наткнулись на кем-то оставленную палатку и обнаружили там банку сгущёнки.

Пока они бродили по лесам, жена 29-летнего парня родила ему ребёнка. Спасатели дали новоиспечённому отцу спутниковый телефон, чтобы он успокоил женщину и поздравил с успешными родами.

Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   мужики   поиски   спасатели   ягоды   
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18  комментариев
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29k
Юрьевич 2 часа назад
Ещё пару недель и они бы начали гнать самогон из ягод
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5k
Robin 14 минут назад
Интересна судьба владельцев брошенной палатки.
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15k
Kostick 24 минуты назад
ок, телефон не ловит сигнал, но навигация работает, и куча программ для всех платформ, позволяющих вернуться на точку отправления. сколько бабла тратится на таких балбесов..
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3k
Froll Полчаса назад
Заблудился?Оставайся на месте.Наверняка будут искать с вертолётом.
Услышал вертолёт,подай дымовой сигнал.
Вообще пусть учатся пользоваться компасом.
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184
Радист 38 минут назад
Средства радиосвязи мало кто берёт с собой, а ведь сейчас это стало более доступным и всё есть в свободной продаже (как вариант и вторичный рынок тоже, объявлений повсюду море - в т.ч. и на Авито).
Могли бы взять с собой КВ радиостанцию и связаться на трафике с РАС на 14,347МГц (или на других частотах, в т.ч. и со спасателями) и передать информацию в МЧС и родственникам.
А с цифровых радиостанций можно сообщение отправить и точку с координатами.

Будьте всегда на связи, берегите себя и не теряйтесь!

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174
Alex Wist 43 минуты назад
Тема машины не раскрыта, она тоже потерялась?
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2k
Duke_kir 47 минут назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
А от кого родила-то?
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Два дебила ,это сила !
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7k
Кружок 2 часа назад
а грибы чо ... не еда?
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377
Денис Веселов 19 минут назад
Дрова царские, за них посадят
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