Мужики заблудились в красноярских лесах и неделю питались одними ягодами

Мужчина 46 лет взял с собой 29-летнего парня и отправился за ягодами. Они поехали на машине и с 7 сентября перестали выходить на связь. Их родственники забили тревогу и на поиски бросили 50 спасателей, а местность методично прочёсывали с помощью вертолёта.

Это заняло неделю. А когда мужиков нашли, те рассказали, что заблудились и всё это время сидели на ягодной диете. На пятый день блужданий они наткнулись на кем-то оставленную палатку и обнаружили там банку сгущёнки.

Пока они бродили по лесам, жена 29-летнего парня родила ему ребёнка. Спасатели дали новоиспечённому отцу спутниковый телефон, чтобы он успокоил женщину и поздравил с успешными родами.