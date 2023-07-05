Работа убивает: японцы-трудоголики, которые не могут представить свою жизнь без работы

Некоторые учёные считают, что любовь японцев к труду связана с работой в полях. Это очень трудное занятие, которое требует много сил и времени. Сложно избавиться от многовековых традиций.

Современные японцы трудятся по большей части не в полях, а в офисах, но это мало что меняет. Рабочий день в Японии длится так же, как и везде: с 8 или 9 утра, а заканчивается в 17:00 или 18:00. Но мало кто из японцев приходит вовремя и уходит сразу после окончания рабочего дня.

Если японцы планируют встретиться в 9 часов, то в 8:45 все уже на месте. В 8:50 кто-то опаздывает? Участники собрания начинают нервничать. Кто-то пришёл ровно в 9:00? Значит, он уже опоздал.