FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5838 постов • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Работа убивает: японцы-трудоголики, которые не могут представить свою жизнь без работы

Работа убивает: японцы-трудоголики, которые не могут представить свою жизнь без работы

Автор:
05 июля 2023 13:45
Сообщество : Истории
Метки: Япония   интересное   работа   трудоголики   факты   фото   японцы   
2168
8

5 июля — международный день трудоголиков. В этот день нельзя умолчать про японцев, для которых работа — нечто большее, чем просто способ заработать денег. В японском языке даже существует термин "кароси", который означает "смерть от работы": ка (сверх), ро (труд) си (смерть).

Некоторые учёные считают, что любовь японцев к труду связана с работой в полях. Это очень трудное занятие, которое требует много сил и времени. Сложно избавиться от многовековых традиций.

Современные японцы трудятся по большей части не в полях, а в офисах, но это мало что меняет. Рабочий день в Японии длится так же, как и везде: с 8 или 9 утра, а заканчивается в 17:00 или 18:00. Но мало кто из японцев приходит вовремя и уходит сразу после окончания рабочего дня.

Если японцы планируют встретиться в 9 часов, то в 8:45 все уже на месте. В 8:50 кто-то опаздывает? Участники собрания начинают нервничать. Кто-то пришёл ровно в 9:00? Значит, он уже опоздал.

×
×

Ещё одна причина переработки: устройство офисов. В Японии приняты офисы типа open space. Это когда все сотрудники и начальство находятся на глазах друг у друга. В таких условиях уйти раньше всех считается зазорным, поэтому все сидят до последнего. Если японец не успел попасть домой, он всегда может переночевать в отеле.

Японцы тратят на дорогу до работы около трёх часов в день. Они уезжают на первом поезде и уезжают на последнем. Из-за этого японцы мало видятся со своими близкими. Это приводит к тому, что с личной жизнью у японцев всё сложно. Молодые люди поглощены работой и редко могут найти время на отношения. Те, кому повезло создать семью, мало времени проводят дома со своими родными. В связи с этим процент разводов у пар, которые прожили вместе более 15 лет очень высокий. Мужчина выходит на заслуженный отдых и понимает, что в семье он чужой.

Ещё одна проблема трудоголиков Японии — энергетики. Именно в 1960 году японцы изобрели чудо-напитки с кофеином, таурином, глюкозой, витамином С и другими добавками. Напиток придаёт бодрость, которая необходима уставшим японцам.

С отпусками у японцев тоже не всё просто. Отпуск длится в среднем неделю и японцы за это время проносятся галопом по достопримечательностям.

Также для трудоголиков в Японии придумали разные гаджеты, которые помогают им работать лучше, дольше и комфортнее.

Например, вот набор, который выдают на работе. В каждом — таблетки, салфетки, пакеты и пончо для уединения. Оказывается, это переносной туалет.

А вот такая штука помогает работать японцам в огромных открытых офисах. Она помогает не отвлекаться на посторонние раздражители и полностью сосредоточится на работе.

Бывает даже такое, что японцы засыпают прямо на улице. Трудоголизм в Японии постепенно становится проблемой, поэтому работодатели придумали выход. Многие в 19:00 выключают свет в офисах, чтобы люди расходились.

А вы трудоголик?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Япония   интересное   работа   трудоголики   факты   фото   японцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Онотолей 3 минуты назад
Трудоголик это психически больной человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
vvv 3 минуты назад
Толпоиоппы они, а не трудоголики. Дадут задание, которое на 5 минут, так япошка весь день будет усердно делать вид, что он им занимается. Такая корпоративная культура, иттить их япону мать. А работать нифига они не работают больше других. Тупо сидят в офисах больше положенного, пока шеф не сибаса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
852
Олеся К 5 минут назад
у меня походу тоже как у японцев да и помоему у многих такой график
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Trilik 40 минут назад
Просто после 18:00 надо запретить продавать трудоголь, есть конечно опасность "палёного" трудоголя, но тут пусть местные участковые работу проводят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 40 минут назад
это было б как-то оправдано, елси бы их кпд был выше, но нет, ежедневные 12 часове въябывания не дают соразмерный результат. А значит что? Значит - театр, даже если они сами думают иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 52 минуты назад
Трудоголик - это человек, который работу любит больше, чем себя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 54 минуты назад
От работы кони дохнут.
Работа - не волк, в лес не убежит.
Ешь - потей, работай - мёрзни....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 58 минут назад
Ну всё не совсем так. Их "трудоголизм" в большой мере показной , чтобы демонстрировать лояльность к компании и начальству, и касается, в основном офисного планктона. В японских компаниях чаще продвигают не более умных и способных, а лояльных, тех кто больше рацпредложений вносит, какими бы дебильными они не были, и кто активнее жопу начальству лижет... Вот они и рвут задницу.
Скажем один человек успевает все в рабочее время и уходит с работы вовремя. А второй - ничего не успевает, зато сидит на работе до 10-ти вечера. Второго быстрее повысят за "усердие".
А когда они видят, что такое усердие оценить некому - спокойно сливаются. Я в трёх японских компаниях поработал, знаю о чем говорю.
И откровенных бездельников среди них - через одного...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
"Бывает даже такое, что японцы засыпают прямо на улице."
Тоже мне невидаль! Несколько японцев из моего подъезда регулярно не доползают от лавочки до своей квартиры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Куканов Час назад
в этой теме периодически пишут еще одну причину усталости:
японцы не столько работают, сколько "изображают бурную деятельность", суетятся чтобы показать какие они молодцы. Даже если просто сосредоточенно стучишь по клавишам, то надо еще и "кривляться" при этом как ты "увлеченно печатаешь".
как результат - такая пантомима утомительней самой работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
"А вы трудоголик?"
Я алкоголик! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alex 2 часа назад
Ну и дураки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336235



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
И где теперь знакомиться?
И где теперь знакомиться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересное#ДТП#подборка#кино#шоу бизнес#факты#знаменитости#дети
#автомобили#фото#интересно#авто аварии#Автовсячина#люди#улыбнуло#в мире#Реакция#ПДД
#автомир#Прикол#аварии#животные#история#позитив#США#забавно#маразм#СССР
Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки Redkey W12 Pro: первый в мире многофункциональный пылесос для влажной уборки Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться