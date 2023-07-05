Работа убивает: японцы-трудоголики, которые не могут представить свою жизнь без работы

5 июля — международный день трудоголиков. В этот день нельзя умолчать про японцев, для которых работа — нечто большее, чем просто способ заработать денег. В японском языке даже существует термин "кароси", который означает "смерть от работы": ка (сверх), ро (труд) си (смерть).
Некоторые учёные считают, что любовь японцев к труду связана с работой в полях. Это очень трудное занятие, которое требует много сил и времени. Сложно избавиться от многовековых традиций.
Современные японцы трудятся по большей части не в полях, а в офисах, но это мало что меняет. Рабочий день в Японии длится так же, как и везде: с 8 или 9 утра, а заканчивается в 17:00 или 18:00. Но мало кто из японцев приходит вовремя и уходит сразу после окончания рабочего дня.
Если японцы планируют встретиться в 9 часов, то в 8:45 все уже на месте. В 8:50 кто-то опаздывает? Участники собрания начинают нервничать. Кто-то пришёл ровно в 9:00? Значит, он уже опоздал.
Ещё одна причина переработки: устройство офисов. В Японии приняты офисы типа open space. Это когда все сотрудники и начальство находятся на глазах друг у друга. В таких условиях уйти раньше всех считается зазорным, поэтому все сидят до последнего. Если японец не успел попасть домой, он всегда может переночевать в отеле.
Японцы тратят на дорогу до работы около трёх часов в день. Они уезжают на первом поезде и уезжают на последнем. Из-за этого японцы мало видятся со своими близкими. Это приводит к тому, что с личной жизнью у японцев всё сложно. Молодые люди поглощены работой и редко могут найти время на отношения. Те, кому повезло создать семью, мало времени проводят дома со своими родными. В связи с этим процент разводов у пар, которые прожили вместе более 15 лет очень высокий. Мужчина выходит на заслуженный отдых и понимает, что в семье он чужой.
Ещё одна проблема трудоголиков Японии — энергетики. Именно в 1960 году японцы изобрели чудо-напитки с кофеином, таурином, глюкозой, витамином С и другими добавками. Напиток придаёт бодрость, которая необходима уставшим японцам.
С отпусками у японцев тоже не всё просто. Отпуск длится в среднем неделю и японцы за это время проносятся галопом по достопримечательностям.
Также для трудоголиков в Японии придумали разные гаджеты, которые помогают им работать лучше, дольше и комфортнее.
Например, вот набор, который выдают на работе. В каждом — таблетки, салфетки, пакеты и пончо для уединения. Оказывается, это переносной туалет.
А вот такая штука помогает работать японцам в огромных открытых офисах. Она помогает не отвлекаться на посторонние раздражители и полностью сосредоточится на работе.
Бывает даже такое, что японцы засыпают прямо на улице. Трудоголизм в Японии постепенно становится проблемой, поэтому работодатели придумали выход. Многие в 19:00 выключают свет в офисах, чтобы люди расходились.
А вы трудоголик?
Источник:
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Работа - не волк, в лес не убежит.
Ешь - потей, работай - мёрзни....
Скажем один человек успевает все в рабочее время и уходит с работы вовремя. А второй - ничего не успевает, зато сидит на работе до 10-ти вечера. Второго быстрее повысят за "усердие".
А когда они видят, что такое усердие оценить некому - спокойно сливаются. Я в трёх японских компаниях поработал, знаю о чем говорю.
И откровенных бездельников среди них - через одного...
Тоже мне невидаль! Несколько японцев из моего подъезда регулярно не доползают от лавочки до своей квартиры.
японцы не столько работают, сколько "изображают бурную деятельность", суетятся чтобы показать какие они молодцы. Даже если просто сосредоточенно стучишь по клавишам, то надо еще и "кривляться" при этом как ты "увлеченно печатаешь".
как результат - такая пантомима утомительней самой работы.
Я алкоголик! )))