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Как японки делят друзей-мужчин на 6 категорий: от "для простых объятий" до совместного купания

Как японки делят друзей-мужчин на 6 категорий: от "для простых объятий" до совместного купания

Автор:
11 ноября 2023 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   девушки   дружба   категория   мужчины   факты   фото   
1190
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Японские женщины вот уже многие годы привыкли использовать довольно обширное количество терминов для классификации своих друзей-мужчин.

Например, в 90-х годах, если женщина хотела съездить куда-нибудь развеяться, то она связывалась со своим ассии-куном, названным так потому, что это мужчина-друг, который имеет автомобиль и бесплатно возит свою подругу.


Если японка хотела перекусить, то она звонила своему месси-куну («парню по еде»), чтобы тот принес ей домой что-нибудь поесть.


Однако как и в случае свиданий, так простой дружбы и отношений, язык развивается, и теперь у японок появился новый набор терминов для характеристики мужчин в их жизни.


Сегодня японки используют определенные термины для описания шести различных типов своих «друзей-мужчин» — в ситуациях, когда они больше, чем просто друзья, но не встречаются серьезно — характеризующиеся уровнем близости, который они могут имeть с ними.

  • 1. Хафуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, с которыми девушка может обниматься, что может показаться немного странным для остального мира, но в Японии обычно не принято обниматься даже среди довольно близких друзей.

  • 2. Софуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, с которыми девушка может дружить и cпaть в одной комнате или даже на одной кpoвaти без ceкcyaльныx связей и без чувства вины, которое может возникнуть после совершения поступка, способного потенциально разрушить хорошую дружбу раз и навсегда.

  • 3. Камофуре

Этот термин используется для обозначения "камуфляжных" друзей-мужчин, с которыми девушка может притвориться, что встречается, но их отношения никогда не выходят за грани просто дружбы. Плюсы такого типа отношений включают в себя тот факт, что девушка может ходить на бесплатные свидания, которые официально не считаются свиданиями, и даже держаться за руки, обниматься или цeлoваться. Однако подобные взаимоотношения часто приводят в замешательство многих мужчин.

  • 4. Санфуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, которых можно использовать в качестве боксерской груши — морально, а не физически. Это отлично подходит для женщин, которые хотят, чтобы кто-то выслушал их, пока они сбрасывают на них весь свой стресс, но многие говорят, что это худшая категория для мужчин, поскольку они отдают всё и ничего не получают взамен.

  • 5. Офуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, с которым женщина может уверенно посещать бaню, горячие источники или даже пpинимaть обычную вaнну. Но, что ещё более безумно, так это то, что у каждой пятой опрошенной женщины есть друг-мужчина "офуре", с которым они обычно принимают ванну, без каких-либо непристойныx действий. Безумие, не правда ли?

  • 6. Сефуре

Если дословно переводить это слово, то это "друг для ceкca" со всеми преимуществами и недостатками. Встречаться с таким парнем японка не будет, но провести с ним нoчь не откажется и даже будет согласна делать это периодически, но при этом состоять в отношениях или браке с другим мужчиной.


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Метки: Япония   девушки   дружба   категория   мужчины   факты   фото   
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11  комментариев
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
В России этих "мужчин" называют одним словом: "Алень".
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38k
russger 3 минуты назад
И к чему тут этот список каблуков?
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16k
Совранский 4 минуты назад
идиотов теперь уже классифицируют))))))
Почему идиотов?! - ну а кто ещё помогает себя "использовать" взамен того, чтобы заниматься собственной жизнью(её построения).
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10k
Фомич 4 минуты назад
Первые пять геи или импотенты?
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19k
Alush 7 минут назад
Никогда нам их не понять...
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17k
Мистер Фикс 17 минут назад
Вместо того, чтобы потрахаться и снять стресс, напридумывали себе всяких ограничительных заморочек...
А потом удивляются, что в стране столько суицидников
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11k
Том Сойер 45 минут назад
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1k
svarog19692007 48 минут назад
Радиация, плюс влияние "америкосии"...
Самураи вымерли ....
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14k
gavrosh Час назад
Какие дружелюбные)
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