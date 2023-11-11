Японские женщины вот уже многие годы привыкли использовать довольно обширное количество терминов для классификации своих друзей-мужчин.
Например, в 90-х годах, если женщина хотела съездить куда-нибудь развеяться, то она связывалась со своим ассии-куном, названным так потому, что это мужчина-друг, который имеет автомобиль и бесплатно возит свою подругу.
Если японка хотела перекусить, то она звонила своему месси-куну («парню по еде»), чтобы тот принес ей домой что-нибудь поесть.
Однако как и в случае свиданий, так простой дружбы и отношений, язык развивается, и теперь у японок появился новый набор терминов для характеристики мужчин в их жизни.
Сегодня японки используют определенные термины для описания шести различных типов своих «друзей-мужчин» — в ситуациях, когда они больше, чем просто друзья, но не встречаются серьезно — характеризующиеся уровнем близости, который они могут имeть с ними.
- 1. Хафуре
Этот термин используется для обозначения мужчин, с которыми девушка может обниматься, что может показаться немного странным для остального мира, но в Японии обычно не принято обниматься даже среди довольно близких друзей.
- 2. Софуре
Этот термин используется для обозначения мужчин, с которыми девушка может дружить и cпaть в одной комнате или даже на одной кpoвaти без ceкcyaльныx связей и без чувства вины, которое может возникнуть после совершения поступка, способного потенциально разрушить хорошую дружбу раз и навсегда.
- 3. Камофуре
Этот термин используется для обозначения "камуфляжных" друзей-мужчин, с которыми девушка может притвориться, что встречается, но их отношения никогда не выходят за грани просто дружбы. Плюсы такого типа отношений включают в себя тот факт, что девушка может ходить на бесплатные свидания, которые официально не считаются свиданиями, и даже держаться за руки, обниматься или цeлoваться. Однако подобные взаимоотношения часто приводят в замешательство многих мужчин.
- 4. Санфуре
Этот термин используется для обозначения мужчин, которых можно использовать в качестве боксерской груши — морально, а не физически. Это отлично подходит для женщин, которые хотят, чтобы кто-то выслушал их, пока они сбрасывают на них весь свой стресс, но многие говорят, что это худшая категория для мужчин, поскольку они отдают всё и ничего не получают взамен.
- 5. Офуре
Этот термин используется для обозначения мужчин, с которым женщина может уверенно посещать бaню, горячие источники или даже пpинимaть обычную вaнну. Но, что ещё более безумно, так это то, что у каждой пятой опрошенной женщины есть друг-мужчина "офуре", с которым они обычно принимают ванну, без каких-либо непристойныx действий. Безумие, не правда ли?
- 6. Сефуре
Если дословно переводить это слово, то это "друг для ceкca" со всеми преимуществами и недостатками. Встречаться с таким парнем японка не будет, но провести с ним нoчь не откажется и даже будет согласна делать это периодически, но при этом состоять в отношениях или браке с другим мужчиной.
Источник:
- Как делали маникюр в СССР?
- Женская доля: исторические снимки, которые отлично раскрывают неоднозначное положение слабого пола в разные времена
- Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности
- Работа убивает: японцы-трудоголики, которые не могут представить свою жизнь без работы
- Почему в Японии так популярна практика "шибари"
Почему идиотов?! - ну а кто ещё помогает себя "использовать" взамен того, чтобы заниматься собственной жизнью(её построения).
А потом удивляются, что в стране столько суицидников
Самураи вымерли ....