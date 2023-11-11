1. Хафуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, с которыми девушка может обниматься, что может показаться немного странным для остального мира, но в Японии обычно не принято обниматься даже среди довольно близких друзей.

2. Софуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, с которыми девушка может дружить и cпaть в одной комнате или даже на одной кpoвaти без ceкcyaльныx связей и без чувства вины, которое может возникнуть после совершения поступка, способного потенциально разрушить хорошую дружбу раз и навсегда.

3. Камофуре

Этот термин используется для обозначения "камуфляжных" друзей-мужчин, с которыми девушка может притвориться, что встречается, но их отношения никогда не выходят за грани просто дружбы. Плюсы такого типа отношений включают в себя тот факт, что девушка может ходить на бесплатные свидания, которые официально не считаются свиданиями, и даже держаться за руки, обниматься или цeлoваться. Однако подобные взаимоотношения часто приводят в замешательство многих мужчин.

4. Санфуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, которых можно использовать в качестве боксерской груши — морально, а не физически. Это отлично подходит для женщин, которые хотят, чтобы кто-то выслушал их, пока они сбрасывают на них весь свой стресс, но многие говорят, что это худшая категория для мужчин, поскольку они отдают всё и ничего не получают взамен.

5. Офуре

Этот термин используется для обозначения мужчин, с которым женщина может уверенно посещать бaню, горячие источники или даже пpинимaть обычную вaнну. Но, что ещё более безумно, так это то, что у каждой пятой опрошенной женщины есть друг-мужчина "офуре", с которым они обычно принимают ванну, без каких-либо непристойныx действий. Безумие, не правда ли?

6. Сефуре

Если дословно переводить это слово, то это "друг для ceкca" со всеми преимуществами и недостатками. Встречаться с таким парнем японка не будет, но провести с ним нoчь не откажется и даже будет согласна делать это периодически, но при этом состоять в отношениях или браке с другим мужчиной.