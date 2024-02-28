Либо везём, либо рожаем: работодатели из Свердловской области решили возить в страну мигрантов

Работники свердловских предприятий готовы брать на работу специалистов из Южной Азии, так как не хватает своих рук. Однако, это грозит очень большими проблемами.
Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов заявил, что в регионе не хватает рабочих и поэтому их нужно везти из заграницы. Уральские предприятия начали проявлять интерес к мигрантам из Индии, Бангладеш, Пакистана и Шри-Ланки.
Это развивающиеся страны с избыточным рынком труда. Сейчас с нами ведутся консультации по привлечению электромонтажников, работников металлургии и строительных специальностей. Одобренных заявок мы еще не имеем, но если мы договариваемся, кто нам нужен и в каком количестве, то эти сотрудники будут работать в компаниях Свердловской области уже в 2024 году, — сообщил Дмитрий Антонов.
Привлекать работников планируют на официальной основе, с подтверждением квалификации. Однако, работодателей ждут большие проблемы. Например, всех мигрантов надо научить русскому языку. И если жители ближнего зарубежья знают русский язык, то в Южной Азии это не такой распространённый язык. Также могут возникнуть проблемы с квалификацией. Например, монтажник в Индии может иметь совсем другие знания и умения, нежели монтажник в России.
Однако, всё это возможно. Директор кадрового агентства Андрей Меньшиков считает, что ввозить рабочих из Южной Азии сложнее, но реально. Кроме того, в данный момент кадров не хватает на 90% предприятий России, уточняет Е1.
Сейчас на рынке труда одно предприятие переманивает сотрудников у другого предприятия, повышая зарплату. Один регион, предоставляя релокационный пакет кандидатам, переманивает их из других регионов. Происходит перемещение масс внутри России, а в целом по стране ситуация не меняется. Соответственно, чтобы кардинально исправить ситуацию, нужно либо резко нарожать готовых специалистов с руками, либо привезти их из других стран — так называемых стран-доноров, - считает Меньшиков.
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То есть готовых работать за гроши но имеющих квалификацию нижу плинтуса, навалом. Они никому не нужны и задаром.
И специалистов хорошей квалификации тоже всё еще есть некоторое количество. Но они at mass хотят хороших денег и потому тоже как бы нафиг не нужны в большинстве мест.
Всем нужны «космонавты за три копейки». А их нет.
Дело в том, что после развала СССР такие «космонавты за три копейки» были, и в количестве, которое обеспечивало не только закрытие позиций, но и даже избыток. «Эффективные манагеры» к этой ситуации привыкли а теперь ситуация поменялась, старики ушли на пенсию, а люди среднего возраста не видят смысла «запускать ракеты» за три копейки для манагеров, трахающих валютных шлюх в куршавеле.
Фактически произошел инженерный саботаж грамотные люди ушли с работы, требовавшей их высокой квалификации, и занялись всякой ширпотребской хренотой, дающей денег даже поболее, чем им платили на тех прежних местах, но требующей гораздо меньшего напряжения мозгов.
Уровень озлобления инженерных кадров высшей квалификации по отношению к работодателям достиг просто какого-то эпического накала. Вопрос уже не в том, сколько такому человеку надо для безбедной жизни неа, он хочет таких денег, которые бы показали УВАЖЕНИЕ к его уровню. То есть таких сумм, которые бы заставили манагеров скрежетать зубами от жадности.
Принцип простой: не хотите платить столько? Ну и делайте нанорулезы сами, а я и халтурами перебьюсь зато буду знать, что на вас хрен положил, и ваше предприятие пусть скатится в жопу и сдохнет, и вы будете банкротами, и работяги ваши на улицу вылетят, и когда-нибудь они вас подвесят за закрытый завод на фонарь, и Бентли ваш сожгут, и семейку вашу поимеют.
Вот так это и движется бизнесмены-манагеры всё еще надеются, что «кадры» оголодают и прибегут на жабскую зарплату, а «кадры» как ушли массово в 2008 году, так и заимаются хренотой, теряют квалификацию, но никуда не прибегают. Это прекрасно видно по динамике вакансий и резюме на квалифицированные позиции и по зарплатным уровням, выставляемым на вакансии и вписываемым в резюме.
Либеральная часть правительства всё еще думает, что проблему можно решить при помощи ВУЗов. У них в голове не укладывается, что выпускники ВУЗов не могут закрыть высокие позиции их уже некому учить на производстве, и никто их не будет учить специалист не хочет их учить, чтобы не создавать себе конкурента, а «эффективный манагер» не желает годами платить зарплату бесполезному полуфабрикату в ожидании, пока тот поднимет квалификацию и получит опыт. Да и нафиг ему специалист через годы ему надо здесь и сию минуту, а через пару лет уже, может, и предприятия не будет, и он сам будет в другом месте.
-вот ведь подлецы какие...
А на деле рабочих не надо искать, писать рекламы и объявления. У нас в городе предложи 45- 50 тыр., завтра у ворот будут стоять люди. Без зазывал, сами узнают.
Вот только буржую легче удавиться, чем поднять зарплату. Поэтому к нему х"й пойдут специалисты. Пойдут бухарики, вредители и те, кому некуда деваться (пенсионеры и люди с подорванным здоровьем, неспособные к вахтам), но и они в полную меру работать не будут. Какая зарплата - такая и отдача.
Цены выросли, а зарплаты остались низкими.
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Гастарбайтер должен работать исключительно вахтовым методом.
Приехал на конкретный объект, к конкретному работодателю.
Отработал и свалил на родину.
Никаких жён, детей и прочих родственников.
При этом, работодатель должен платить повышенный налог, если использует рабочую силу из-за границы.
Государство должно сделать всё, чтобы использовать рабочую силу из-за границы было экономически не выгодно.
Чтобы платить достойную зарплату своим согражданам было проще и выгоднее, чем набирать импортных.
Тогда приглашаться будут только нужные и редкие специалисты.
Тогда и "рожать" будут больше, кстати.
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"А потом он проснулся..." (с)