Либо везём, либо рожаем: работодатели из Свердловской области решили возить в страну мигрантов

Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов заявил, что в регионе не хватает рабочих и поэтому их нужно везти из заграницы. Уральские предприятия начали проявлять интерес к мигрантам из Индии, Бангладеш, Пакистана и Шри-Ланки.

Это развивающиеся страны с избыточным рынком труда. Сейчас с нами ведутся консультации по привлечению электромонтажников, работников металлургии и строительных специальностей. Одобренных заявок мы еще не имеем, но если мы договариваемся, кто нам нужен и в каком количестве, то эти сотрудники будут работать в компаниях Свердловской области уже в 2024 году, — сообщил Дмитрий Антонов.

Привлекать работников планируют на официальной основе, с подтверждением квалификации. Однако, работодателей ждут большие проблемы. Например, всех мигрантов надо научить русскому языку. И если жители ближнего зарубежья знают русский язык, то в Южной Азии это не такой распространённый язык. Также могут возникнуть проблемы с квалификацией. Например, монтажник в Индии может иметь совсем другие знания и умения, нежели монтажник в России.