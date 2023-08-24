Японцы намерены сбрасывать радиоактивную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан на протяжении 30 лет

24 августа Япония начнёт сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов, поврежденных в 2011 году.
Издание Kyodo сообщает, что Япония начинает сбрасывать воду, которая раньше охлаждала ядерные реакторы "Фокусима-1". Процесс продлится около 30 лет, так как объём сбрасываемой воды более 1 млн тонн. На станции заверили, что кубометр такой воды (очищенной) будет разбавляться примерно 1,2 тыс. кубометрами морской воды. На первом сбросе будут участвовать японской правительство и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Однако многие учёные уверены, что вода содержит вредные радиоактивные изотопы, которые будут разноситься по всему Тихому океану. Ученые говорят, что "вызывающие большое беспокойство элементы японцы не смогли нейтрализовать", сообщает NationalGeographic.
К тому же, в июне учёные выловили рыбу рядом с АЭС и оказалось, что рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов.
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