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Японцы намерены сбрасывать радиоактивную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан на протяжении 30 лет

Японцы намерены сбрасывать радиоактивную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан на протяжении 30 лет

Автор:
24 августа 2023 15:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ядерный реактор   Япония   аэс   интересное   океан   фото   фукусима-1   
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24 августа Япония начнёт сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов, поврежденных в 2011 году.

Издание Kyodo сообщает, что Япония начинает сбрасывать воду, которая раньше охлаждала ядерные реакторы "Фокусима-1". Процесс продлится около 30 лет, так как объём сбрасываемой воды более 1 млн тонн. На станции заверили, что кубометр такой воды (очищенной) будет разбавляться примерно 1,2 тыс. кубометрами морской воды. На первом сбросе будут участвовать японской правительство и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Однако многие учёные уверены, что вода содержит вредные радиоактивные изотопы, которые будут разноситься по всему Тихому океану. Ученые говорят, что "вызывающие большое беспокойство элементы японцы не смогли нейтрализовать", сообщает NationalGeographic.

К тому же, в июне учёные выловили рыбу рядом с АЭС и оказалось, что рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов.

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Метки: Ядерный реактор   Япония   аэс   интересное   океан   фото   фукусима-1   
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11  комментариев
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43k
Валерий Час назад
какие только злобные и обидные названия не придумывали японцы Советскому Союзу когда рванул Чернобыль, и про обезьяну с гранатой самое пожалуй мягкое из их оскорблений, пора бы этих гениев технологии ткнуть узкоглазой мордой в их японское гавно которым они собираются отравить весь мир, Чернобыль в сравнении с отравлением океана это походу детский лепет
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24
Pyramid Head Минуту назад
пущай пьют, нехер рыбок травить
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15k
info-kozirev 2 минуты назад
Пусть эти обезьяны на своих островах эту воду утилизируют,пьют,моются в ней,нехера океан загаживать,не умеют косоглазые обращаться с ядерной энергетикой,нехера реакторы ставить.
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10
ivandike 11 минут назад
Гринписс походу в доле
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457
Евгений Эдельштейн ivandike 9 минут назад
А все молчат. Америка разрешила.
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11k
Трив 22 минуты назад
Ну, это же другое, понимать надо. Демократическая ядерная вода. Согласен с Ильёй. Имею возможность смотреть зарубежные новости. Хоть бы слово. Хоть и японочки ничего, зря мы их не добили. Как и укропов.
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225
Илья 55 минут назад
У Гринписа вопросов к японцам нет. У японцев правильная , хорошая , демократическая зараженная ядерным топливом вода .
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4k
Alex 58 минут назад
Косорылые ублюдки
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4k
Lexx Час назад
А чёй то полудурошная Гретка молчит?
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16k
Shtoppi Час назад
а что, предложение от Китая им чем-то не понравилось?
----------
<<В МИД Китая предложили пить воду с АЭС "Фукусима" тем, кто уверен в ее безопасности>>
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18242571https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18242571
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