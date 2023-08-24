Японцы намерены сбрасывать радиоактивную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан на протяжении 30 лет

Однако многие учёные уверены, что вода содержит вредные радиоактивные изотопы, которые будут разноситься по всему Тихому океану. Ученые говорят, что "вызывающие большое беспокойство элементы японцы не смогли нейтрализовать", сообщает NationalGeographic.

К тому же, в июне учёные выловили рыбу рядом с АЭС и оказалось, что рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов.