Почему японцы массово отказываются учить английский

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Думаю, я не открою Америку, сказав, что уже на протяжении многих лет универсальным языком коммуникации в разных странах по праву считается английский – понятный и достаточно простой в изучении язык, владение которым существенным образом облегчает взаимодействие с людьми по всему миру. Практически в каждой стране местные указатели с названиями улиц или ключевых объектов дублируются на английском, как, впрочем, и наименования остановок общественного транспорта;
В городских кафе и ресторанах всегда можно найти меню с комментариями на английском, а в крупных магазинах и торгово-развлекательных центрах всех продавцов обязуют владеть хотя бы минимальным набором самых распространенных английских фаз. Я уж не говорю, что подавляющее большинство международных карт, навигаторов и путеводителей составлены именно на английском языке.
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Английский уже давно стал обязательным атрибутом любого путешествия, вне зависимости от пункта назначения, ведь человека, мало-мальски владеющего «инглишем» поймут в любой точки земного шара. Ну, или, по крайней мере, сделают вид, что поймут. На самом же деле, подобное заблуждение является весьма распространенным среди путешественников, считающих владение английским некой панацеей от возможных проблем с коммуникацией в незнакомой стране. Дело в том, что граждане многих иностранных государств принципиально отказываются общаться с заезжими гостями на английском, имея на это целый ряд причин.
Некоторые считают, что путешественник должен разговаривать на языке той страны, в которую он приехал. Таким образом он продемонстрирует уважение к ее жителям и их культуре, да и в целом покажет себя перед местными с лучшей стороны. Другие же попросту не знают английский на достойном для общения уровне, поэтому предпочитают помалкивать или же разговаривать только на родном языке.
И, что забавно, речь в данном случае идет не о маленьких странах «третьего мира», а о вполне себе крупных, прогрессивных государствах, вроде Японии, жители которой, казалось бы, априори должны знать английский язык, дабы иметь возможность поддерживать отношения с иностранными коллегами, обучаться в западных вузах и так далее.
В это сложно поверить, но развитая и вся такая из себя современная Япония действительно практически не говорит по-английски, поскольку считает этот язык невероятно сложным и непонятным. Вероятно, причина в том, что японский и английский языки принадлежат к разным языковым семьям, а это значит, что в них отсутствуют похожие или созвучные слова.
Английский язык относится к германской ветви индоевропейской языковой семьи, а это значит, что он – неиероглефичен, в нем много правил чтения, написание слов частенько отличается от их произношения, отличается сложной грамматикой и обилием исключений.
В английском языке аж 12 времен, когда как в японском всего 2 - прошедшее и настоящее. Также в японском языке нет множественного числа, зато, когда дело доходит до счета, каждый предмет, в зависимости от его формы, считается по-разному.
Японская азбука хирагана
В японском языке две слоговые азбуки - хирагана и катакана. Они обе построены по одному принципу, на основе китайских иероглифов кандзи, но употребляются в разных случаях. Да и визуально их легко отличить: слоги хираганы более округлые и мягкие, а катаканы угловатые и острые. По этой причине японцы разделяют большинство звуков в рамках слогов. Это хорошо видно на примерах английских заимствований в японском языке: англ. «bag» - яп. «baggu», англ. «hotel» - яп. «hoteru». Более того, в японском языке отсутствует звук «Л», поэтому, скажем, русское имя «Лера» по-японски будет звучать как «Рэра»…или что-то подобное.
Японская азбука катакана
Ну а помимо сложных грамматических аспектов, существуют и другие нюансы: так, например, некоторые английские звуки японцы просто физически не могут выговорить, и из-за этого, кстати, очень комплексуют и стесняются. Поэтому им иногда проще признаться в незнании языка, чем продемонстрировать скверное произношение.
Тем не менее, будучи людьми современными и здравомыслящими, японцы отлично понимают, что английский язык необходим. В конце концов, если они и дальше хотят шагать впереди планеты всей, было бы неплохо понимать, о чем, собственно, эта планета говорит. Поэтому английский язык, так или иначе, присутствует в жизни граждан Японии, а изучать они его начинают еще в начальной школе.
Другое дело, как строится это обучение. Как я уже упоминал выше, японцы не понимают английский язык, поскольку его правила диаметрально отличаются от правил японского языка. Поэтому вся система обучения основана исключительно на банальной зубрежке. Лексика, конструкции и правила заучиваются без малейшего понимания, но только так они откладываются в голове.
А вот на практике применяться не могут. Повторюсь: японцам не сложно заучить правила английского языка – многие жители страны восходящего солнца довольно неплохо владеют английской лексикой и грамматикой, но они не способы использовать полученные знания в реальной жизни, то есть не способны общаться на английском.
Многим японцам банально негде применять заученный материал, если только они не являются сотрудниками крупных международных компаний или студентами иностранных вузов. В других случаях знания английского языка являются абсолютно бесполезными, и подавляющее большинство японцев не считают нужным тратить на это время.
К слову, среди старшего поколения существуют и «культурные» причины нежелания изучать английский язык. К примеру, в стране восходящего солнца вполне приемлемым ответом на поставленный (в нашем случае на английском) вопрос является… молчание. В японском обществе во все времена поощрялась сдержанность, поэтому в данном случае лучше молча откланяться, оставив собеседника без ответа, чем проговорить какую-то глупость, да еще и на плохом английском. Так что в Японии не считается зазорным уйти, ничего не сказав. Так можно и за умного сойти!
Еще одной важной причиной отсутствия у японцев стремления к изучению английского языка является непонимание его необходимости. Проще говоря, граждане Японии откровенно не понимают, зачем им вообще нужен этот английский язык. И действительно: все надписи – на японском, люди кругом – японцы, отовсюду звучит исключительно японская речь. А та, другая жизнь, в которой люди разговаривают на английском, существует только по телевизору или в кино…но даже там присутствуют японские субтитры.
В обычной жизни японцы не пользуются английским языком. Повторюсь: им это не нужно. И учить его стремятся лишь те, кто планирует связать свое будущее с международными сферами деятельности (торговлей, финансами, Интернетом), где английский уже давно является основным языком общения.
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Du bina,
Полено, бревно,
что (имя рёк преподавателя)
говно, мы знали давно.
(стишок времён юности моей бабушки)
Японский кстати для нас проще английского, причем сильно. Он интуитивно понятен, с точки зрения как грамматики, так и слогового произношения. Но все портит зависимость Японцев от китайских иероглифов, которые они употребляют в любом месте, по собственному усмотрению, прямо посреди написанного японской азбукой текста. А это жопа, их учить нужно...
https://www.ifap.ru/library/gost/70342014.pdfhttps://www.ifap.ru/library/gost/70342014.pdf