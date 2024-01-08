Почему японцы массово отказываются учить английский

Еще одной важной причиной отсутствия у японцев стремления к изучению английского языка является непонимание его необходимости. Проще говоря, граждане Японии откровенно не понимают, зачем им вообще нужен этот английский язык. И действительно: все надписи – на японском, люди кругом – японцы, отовсюду звучит исключительно японская речь. А та, другая жизнь, в которой люди разговаривают на английском, существует только по телевизору или в кино…но даже там присутствуют японские субтитры.