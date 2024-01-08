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Почему японцы массово отказываются учить английский

Почему японцы массово отказываются учить английский

Автор:
08 января 2024 14:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   английский язык   изучение языков   иностранный язык   интересное   
2460
17
Думаю, я не открою Америку, сказав, что уже на протяжении многих лет универсальным языком коммуникации в разных странах по праву считается английский – понятный и достаточно простой в изучении язык, владение которым существенным образом облегчает взаимодействие с людьми по всему миру. Практически в каждой стране местные указатели с названиями улиц или ключевых объектов дублируются на английском, как, впрочем, и наименования остановок общественного транспорта;
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Метки: Япония   английский язык   изучение языков   иностранный язык   интересное   
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25  комментариев
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3k
friday2009 2 часа назад
Ну не знаю. Вот смотрел давече фильм Васаби и там все японцы прекрасно говорили на французском. Может, в это причина? Нелюбовь к англичанам передалась от французов?
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2k
nukaktotak 4 минуты назад
i speak england very best
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5k
Михаил 8 минут назад
Судя по фильмам марвел, все население вселенной говорит на английском. ))
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3k
Protivogaz 17 минут назад
За 2 недели в Японии ни одного человека не встретил с кем бы не смог объясниться на английском.
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2k
integral11 19 минут назад
Проблема не в построении фраз, выражений и прочих норм английского, а в том, что учить английский, это как учить воровскую феню, и там - и там - язык для грабежа, бандитизма и насилия, только английский - это феня для всей планеты.
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484
Zmey8838 Полчаса назад
Программы-переводчики в смартфоне? Не, не слышали!
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Много буков. Но что-то в том есть. Хотя... Английскеий (своей прими\тивнойтью и понятностью) поход на выдцманный язык Эсперанто. Рельопримитивный язык. Кромешуток. Это в японском, китайском и много где есть куча нюансов и даже тонов рпоизношения, которые могут менять смысл сказанноо до обратного. а английском всё примитивно и бездушно. Даже странно. что на нём красивые песни поют. то... Еслди разобраться, то всё примииивыно. Достаточно послушать группу ABBA или же битлов. Всё примитивыно до охерения! Как они такими словами иногда умудряются признаваться в любви? Ай нид ю, ай ловью, май бэби... и ещё десяток слов и всё! Ни каки теме "Я вас любил, любовь ещё быть может..." Такое на аглицкий хер перевидёшь! Релаьно!
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2k
Alexander Gorn 36 минут назад
Пусть лучше китайский учат. Актуальнее, а для них так особенно.
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41k
Example 6.2.6 38 минут назад
Ещё многих японцев, с национальными заскоками, крайне бесит что они такие гордые и независимые, с тысячелетней историей и традицией - по факту должны знать и порой общаться на языке оккупантов (Да, далеко не все японцы милые и дружелюбные и любят англоязычных гайдзинов, в основном из-за событий ВМВ, когда мало того что у Японии забрали все приобретённые территории, так ещё шандарахнули 2 города ядерными зарядам.. ещё больше городов спалили просто ковровым бомбометанием и знатно унизили заставив подписать капитуляцию.. для настоящих самураев это прям кость в горле). Я не знаю какой процент японцев так думают, я крайне мало с ними общался по работе, но определённо, подвыпив сакэ или русской водки - некоторые из них излишне откровенны и могут сказать.. Например что они считают сильным позором, потому что их полицейские автомобили, подписаны вражеским языком, как будто это полиция не Японии принадлежит, а США. После событий 2011 на ФАЭС, и понимания что ряд конструктивных просчётов, воровства и безалаберности - вина компании Westinghouse Electric, так же любви к американцам не добавила. Русских они тоже не сильно любят, памятуя о том, что как раз таки из-за действий Советской армии в Маньчжурии и уничтожения Квантунской группировки.. Япония собственно и вынуждена была подписать капитуляцию. В целом они вообще никого не любят, китайцев и корейцев считают за варваров, островитян - обезьянам итд.
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46k
Игорь 45 минут назад
Ich bin,
Du bina,
Полено, бревно,
что (имя рёк преподавателя)
говно, мы знали давно.
(стишок времён юности моей бабушки)
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1k
Damvrot Hohlam 47 минут назад
сейчас учат русский язык , в плену пригодится .
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1k
Гера 51 минуту назад
Ну все можно применить и к России, половина или более школьников учат учат, да никак не выучат и если из России не уезжать далеко, то он и не особо нужен.
Японский кстати для нас проще английского, причем сильно. Он интуитивно понятен, с точки зрения как грамматики, так и слогового произношения. Но все портит зависимость Японцев от китайских иероглифов, которые они употребляют в любом месте, по собственному усмотрению, прямо посреди написанного японской азбукой текста. А это жопа, их учить нужно...
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24k
SolomonA Час назад
И где здесь названия дублируются на английском? Автор вообще отличает транслитерацию от английского?
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20k
Bill Час назад
Дважды был в Японии. Спокойно общался со всеми на английском. Да, попадались люди, которые его не знали (в основном кассирши), но в целом проблем не было.
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18k
SandMANn 2 часа назад
Лично я выбрал английский (а не немецкий) 55 годиков назад потому, что тогда мне нравилась поп-музыка оттуда (несмотря на жестокие радиопомехи). "Deutsch" познал опосля по практике. В жизни, кстати, знания пригодились.
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