Работодатели придумывают креативные названия профессий, чтобы привлечь новых специалистов

Многие работодатели по всему миру отмечают, что современная молодёжь не умеет отстаивать своё мнение, не может дискутировать, и им трудно работать с людьми, имеющими отличное от их мнение.
Всемирный экономический форум провёл исследование, согласно которому, к 2025 году на рынке труда количество молодёжи до 25 лет составит четверть мировой рабочей силы. Однако многие руководители отмечают, что работать с молодёжью стало сложнее. Руководитель телеканала Channel 4 Алекс Махон в своём недавнем интервью рассказал, что молодёжь стала очень инфантильной. Они не умеют спорить, не умеют отстаивать своё мнение, но в это же время не способны признать свои ошибки.
Так или иначе, работодателям приходится придумывать новые способы привлечения новых специалистов. Молодёжь отдаёт предпочтение компаниям, которые сохраняют баланс между работой и личной жизнью, боятся переработать и заботятся о себе в первую очередь. Другими словами, новое поколение знает чего хочет и не готово жертвовать этим ради власти или денег. Молодые специалисты креативны и поэтому работодателям приходится поломать голову, чтобы привлечь новые кадры.
Чтобы привлечь новых молодых специалистов, работодатели начали придумывать новые должности и раздувать значимость старых должностей. Речь идёт не только про зарубежные компании. Российские работодатели не только начали переименовывать должности, но и заметили, что это положительно влияет на коллектив. Считается, что чем навороченнее и звонче название должности, тем лучше это влияет на мотивацию персонала.
Например, в SubWay уже давно есть "сэндвич-артисты", а на ресепшене в отеле можно встретить "директора по первому впечатлению". К клининг-менеджерам и руководителям без подчинённых все уже и так привыкли.
Страна у нас большая и недостатка фантазии у нас никогда не было. Вот примерная подборочка новых профессий:
- Директор по управлению счастьем сотрудников (менеджер по персоналу)
- Кофе-леди (секретарь)
- Оператор чистоты, Менеджер по санитарии (уборщица)
- Мастер ногтевого сервиса (маникюрша)
Однако, иногда не стоит ничего выдумывать, ведь бывают должности с забавными названиями.
- Артист ритуальных услуг
- Бригадир двора изложниц (не поверите, но изложницы - это формы для металла)
- Главный коньячный мастер
- Демонстратор пластических поз (натурщица)
- Инженер-лесопатолог (слесарь-гинеколог нервно курит в коридоре)
- Инспектор по контролю за исполнением поручений
- Испытатель источников тока
А вы встречались с забавными профессиями?
Источник:
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