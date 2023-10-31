Работодатели придумывают креативные названия профессий, чтобы привлечь новых специалистов

Чтобы привлечь новых молодых специалистов, работодатели начали придумывать новые должности и раздувать значимость старых должностей. Речь идёт не только про зарубежные компании. Российские работодатели не только начали переименовывать должности, но и заметили, что это положительно влияет на коллектив. Считается, что чем навороченнее и звонче название должности, тем лучше это влияет на мотивацию персонала.

Например, в SubWay уже давно есть "сэндвич-артисты", а на ресепшене в отеле можно встретить "директора по первому впечатлению". К клининг-менеджерам и руководителям без подчинённых все уже и так привыкли.

Страна у нас большая и недостатка фантазии у нас никогда не было. Вот примерная подборочка новых профессий:

Директор по управлению счастьем сотрудников (менеджер по персоналу)

Кофе-леди (секретарь)

Оператор чистоты, Менеджер по санитарии (уборщица)

Мастер ногтевого сервиса (маникюрша)

Однако, иногда не стоит ничего выдумывать, ведь бывают должности с забавными названиями.