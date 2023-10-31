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Работодатели придумывают креативные названия профессий, чтобы привлечь новых специалистов

Работодатели придумывают креативные названия профессий, чтобы привлечь новых специалистов

Автор:
31 октября 2023 10:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вакансии   интересное   компании   молодые специалисты   молодёжь   работа   фото   
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Многие работодатели по всему миру отмечают, что современная молодёжь не умеет отстаивать своё мнение, не может дискутировать, и им трудно работать с людьми, имеющими отличное от их мнение.

Всемирный экономический форум провёл исследование, согласно которому, к 2025 году на рынке труда количество молодёжи до 25 лет составит четверть мировой рабочей силы. Однако многие руководители отмечают, что работать с молодёжью стало сложнее. Руководитель телеканала Channel 4 Алекс Махон в своём недавнем интервью рассказал, что молодёжь стала очень инфантильной. Они не умеют спорить, не умеют отстаивать своё мнение, но в это же время не способны признать свои ошибки.

Так или иначе, работодателям приходится придумывать новые способы привлечения новых специалистов. Молодёжь отдаёт предпочтение компаниям, которые сохраняют баланс между работой и личной жизнью, боятся переработать и заботятся о себе в первую очередь. Другими словами, новое поколение знает чего хочет и не готово жертвовать этим ради власти или денег. Молодые специалисты креативны и поэтому работодателям приходится поломать голову, чтобы привлечь новые кадры.

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Чтобы привлечь новых молодых специалистов, работодатели начали придумывать новые должности и раздувать значимость старых должностей. Речь идёт не только про зарубежные компании. Российские работодатели не только начали переименовывать должности, но и заметили, что это положительно влияет на коллектив. Считается, что чем навороченнее и звонче название должности, тем лучше это влияет на мотивацию персонала.

Например, в SubWay уже давно есть "сэндвич-артисты", а на ресепшене в отеле можно встретить "директора по первому впечатлению". К клининг-менеджерам и руководителям без подчинённых все уже и так привыкли.

Страна у нас большая и недостатка фантазии у нас никогда не было. Вот примерная подборочка новых профессий:

  • Директор по управлению счастьем сотрудников (менеджер по персоналу)
  • Кофе-леди (секретарь)
  • Оператор чистоты, Менеджер по санитарии (уборщица)
  • Мастер ногтевого сервиса (маникюрша)

Однако, иногда не стоит ничего выдумывать, ведь бывают должности с забавными названиями.

  • Артист ритуальных услуг
  • Бригадир двора изложниц (не поверите, но изложницы - это формы для металла)
  • Главный коньячный мастер
  • Демонстратор пластических поз (натурщица)
  • Инженер-лесопатолог (слесарь-гинеколог нервно курит в коридоре)
  • Инспектор по контролю за исполнением поручений
  • Испытатель источников тока

А вы встречались с забавными профессиями?

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Метки: вакансии   интересное   компании   молодые специалисты   молодёжь   работа   фото   
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83k
Доктор Джонс 55 минут назад
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Elena Ki 14 минут назад
Греки смеялись над моим дипломом инженера-экономиста. У них такого не бывает. Или инженер, или экономист.
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