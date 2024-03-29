Почему молодые женщины в XIX веке ехали работать в салуны на Диком Западе?

Часто принято считать, что Дикий Запад был миром ковбоев и индейцев, шерифов и грабителей дилижансов, неряшливых старателей и отчаянных переселенцев – то есть миром мужчин, пытавшихся покорить просторы на которых царило беззаконие и смерть.
Однако знаете ли вы, почему многие молодые и уважаемые женщины были не против переехать из уютных и крупных городов на Дикий Запад, где царило беззаконие, чтобы устроиться на довольно сомнительную работу в салун?
Оказывается, подобная практика среди женщин была довольно сильно распространена. Почему?
Для начала давайте поговорим, зачем многие одинокие женщины вообще массово переезжали на Дикий Запад?
Примерно в середине 1800-х годов на юго-западе Америки произошел огромный бум строительства новых городов и активного покорения Дикого Запада. Большая часть городов основывались рядом с добычей полезных ископаемых.
Внезапно появились целые города с тысячами мужчин, ехавших туда заработать и, совсем небольшое количество женщин. В 1850 году около 90% населения всех калифорнийских поселенцев составляли исключительно мужчины. Подобная тенденция существовала и в других (быстро развивающихся) городах, вроде Денвера.
Вскоре эти города стали магнитом для десятков тысяч девушек, стремившихся уехать из своего города и заработать как можно больше денег на одиноких холостяках.
В Америке (как и во всём мире) до конца XX века женщины в обществе должны были поддерживать безупречную репутацию, незапятнанную разводом, ceкcyaльными скандалами или внебрачной беременностью. Если женщину обличали в одном из подобных грехов, то в наказание её даже могли отправить в монастырь (и подобное родительское право в США в XIX веке было вполне распространено).
Но на Диком Западе, где женщины были редкостью, а их традиционные навыки пользовались большим спросом, дамы могли вкусить куда больше возможностей и свободы, чем они когда-либо могли.
Например, на Диком Западе никого не волновало прошлое женщины, из-за чего многие знатные дамы столкнувшиеся с позором в крупном городе уезжали (или бежали от своих мужей или родителей) на Дикий Запад, чтобы получить возможность начать жизнь с чистого листа. Даже избирательное право у женщины в первую очередь появилось именно на Диком Западе.
А ещё Дикий Запад позволял женщинам владеть личной собственностью, заниматься бизнесом, а также зарабатывать на том, что во всех крупных городах прозвали бы амopaльным. Да, мы говорим о работе в салунах, куда приезжали работать 70% всех одиноких пребывающих на Дикий Запад женщин (не беря в расчёт тех женщин, которые переезжали туда вместе со своими мужьями и семьями в поисках лучшей жизни).
Роли женщин на Диком Западе были несколько ограниченными. Женщины сопровождающие свои семьи при переезде на Запад, полностью зависели от финансовой поддержки своих членов семьи мужского пола, которые могли работать (быть фермерами, каменщиками, строителями, охранниками, законниками, ковбоями, старателями и т.Д).
Однако, большая часть одиноких женщин добравшись до Дикого Запада сталкивались с тем, что без мужчины рядом у них не было денег на жизнь. А хрупкая женщина мало чем могла бы заняться в мужском мире Дикого Запада, кроме как устроиться в салун с целью заработать достаточно денег.
Существует распространенное заблуждение, что все девушки работавшие в салуне обязательно работали теми, кем вы подумали с первого раза. На самом деле многие женщины, работавшие в салунах, зарабатывали деньги на продаже напитков или танцах. Напитки обычно стоили от 10 до 75 центов, и за каждый проданный напиток девушки из салуна получали процент от прибыли.
Повышая стоимость напитков, владельцы салунов могли получать прибыль и платить своим работницам. А ещё, чтобы потанцевать с женщиной многие мужчины приобретали билет за 1 доллар.
- Самые активные и усердные девушки из салуна, продавшие достаточно выпивки и танцев могли зарабатывать от 20 до 30 долларов в неделю, сегодня это почти 400-600 долларов. Для примера: в конце 1800-х годов ковбой зарабатывал от 15 до 40 долларов в месяц, школьный учитель около 30 долларов в месяц, шериф около 150 долларов в месяц, а сотрудник железной дороги ~ 25-30 долларов.
- В конце 1890-х годов арендна за небольшую комнату на Диком Западе составляла около 4 долларов в месяц. Средние месячные траты на одежду для одного человека составляли около 5 долларов в месяц, а на еду уходило около 10 долларов.
Девушки из салунов составляли небольшое население Старого Запада и поэтому пользовались спросом у мужчин. Их низкий социальный статус часто даже позволял мужчинам-посетителям чувствовать себя комфортно рядом с ними. Более того, владельцы салунов часто требовали, чтобы клиенты хорошо обращались с женщинами; плохое обращение могло привести к изгнанию из заведения, остракизму со стороны общества или даже к серьезному наказанию.
И конечно же женщины (не обделенные внешностью) работавшие в салунах куда чаще были не просто разносчицами выпивки
- Историки подсчитали, что в 1870 - 1890-х годах, в салунах Дикого Западе средний возраст работавших там женщин, (которые продавали cвоё тeлo) составлял 23 года. Мужчины платили этим женщинам за uнтum минимум от 5 долларов в хороших салунах за час и около 2 долларов за час в более дешёвых заведениях (и около 1 доллара за слишком старых и непривлекательных женщин).
- Но сильнее всего выигрывали красивые и чистоплотные женщины, которые знали себе цену. Позволить себе подобных дам могли мужчины с повышенным заработком, поскольку такие женщины старались работать в самых дорогих заведениях (где обычно проводили время политики, бизнесмены, местные чиновники и различные видные деятели). В таких заведениях женщинам платили около 50 долларов за чac. А ещё в таких заведениях женщины старались выцепить богатого мужчину, чтобы женить его на себе и остепениться. Конечно же так везло далеко не всем женщинам.
Но многие женщины были умнее и хитрее, они зарабатывали деньги, откладывали их, а затем открывали свои собственные заведения. Например, Джулия Булетт начав карьеру с простой салунной дамы стало одной из богатейших женщин в своём городе и владела шикарным коттеджем в Вирджиа-Сити в 1860-х годах. Она была популярна, сама выбирала клиентов и, по слухам, зарабатывала до 1 тысячи долларов за ночь.
В завещании владелицы бopделя и салуна Анны Уилсон требовалось превратить её огромный особняк в больницу в Омахе.
А бывшая рабыня, ставшая влиятельной владелицей салуна, Мэри Эллен «Мамочка» Плезант, неустанно выступала за развитие трамваев в Сан-Франциско.
Как вы могли догадаться, многие женщины добившиеся успеха зарабатывали на Диком Западе очень хорошие деньги, многие даже открывали свои собственные заведения и помогали строить Дикий Запад, поскольку являлись одними из самых богатых людей в своих городах. Подобные женщины сделали для Дикого Запада гораздо больше, чем просто зарабатывали деньги и хорошо проводили время, они прямо влияли на развитие целых городов.
Источник:
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