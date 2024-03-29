Почему молодые женщины в XIX веке ехали работать в салуны на Диком Западе?

Примерно в середине 1800-х годов на юго-западе Америки произошел огромный бум строительства новых городов и активного покорения Дикого Запада. Большая часть городов основывались рядом с добычей полезных ископаемых.

Внезапно появились целые города с тысячами мужчин, ехавших туда заработать и, совсем небольшое количество женщин. В 1850 году около 90% населения всех калифорнийских поселенцев составляли исключительно мужчины. Подобная тенденция существовала и в других (быстро развивающихся) городах, вроде Денвера.

Вскоре эти города стали магнитом для десятков тысяч девушек, стремившихся уехать из своего города и заработать как можно больше денег на одиноких холостяках.

В Америке (как и во всём мире) до конца XX века женщины в обществе должны были поддерживать безупречную репутацию, незапятнанную разводом, ceкcyaльными скандалами или внебрачной беременностью. Если женщину обличали в одном из подобных грехов, то в наказание её даже могли отправить в монастырь (и подобное родительское право в США в XIX веке было вполне распространено).

Но на Диком Западе, где женщины были редкостью, а их традиционные навыки пользовались большим спросом, дамы могли вкусить куда больше возможностей и свободы, чем они когда-либо могли.