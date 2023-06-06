"Миссис Россия -2023" стала учительница, которая прячет настоящее лицо за фильтрами

Титул самой красивой замужней женщины России достался жительнице Хабаровска Наталье Оскар. Блондинка оказалась самой красивой из 83 участниц. Вот только реальное лицо Натальи сильно отличается от картинки в социальных сетях.
5 июня в Москве прошёл финал очередного конкурса красоты. Жюри выбрали лучшую среди замужних женщин страны. Победительницей стала жительница Дальнего Востока учительница английского языка Наталья Оскар.
За победу боролись 83 участницы, самой старшей из которых было 62 года. Каждая претендентка дефилировала в национальном наряде, в купальнике и в вечернем платье. Открыла торжественный вечер Наталья Оскар со своей песней "Я твоя Миссис Россия". Благодаря песне женщина и получила титул, уточняет Woman.ru.
В День космонавтики вышла моя песня ''Я твоя Миссис Россия''! Когда мне предложили участвовать в конкурсе, я подумала о том, что могу в него привнести. Хотелось дать смысла, глубины и объединить участниц конкурса чувством единства и семьи. И потом, в октябре прошлого года ко мне пришли первые слова припева ''Я твоя Миссис Россия. Моя страна — моя сила''. Для меня моя страна — моя семья. И я мечтаю о том, чтобы каждый человек осознавал силу и мощь единого духа. Поддерживать друг друга, верить в успех и помогать другим — это то, что я хочу видеть в людях, - рассказывала Наталья в своих соцсетях.
Кстати, о социальных сетях. В них Наталья выглядит совсем по-другому. На своей страничке мы видим даму с гладкой кожей и идеальными волосами. В реальности лицо Натальи выглядит сильно переколотым, а волосы оказались нарощенными. Зрители недоумевают по каким вообще критериям выбиралась самая-самая.
Наталья ещё не выходила на связь с подписчиками. О победительнице пока известно мало. Наталья успевает не только путешествовать, но и писать песни. В Хабаровске женщина выступает в клубах. У Натальи есть муж и маленькая дочка.
В социальных сетях пользователи не согласились с судьями.
Источник:
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Проблема в том, что нормальные девки (и женщины) в таком фарсе, как "конкурс красоты" участвовать не будут.
Участвуют либо чьи-то шмары, которым захотелось славы (а папик проплатил), либо *банутые на всю голову, ну и сейчас ещё "бьюти-блохеры".
Выйди весной на улицу любого русского города - там будет полно красивых девок...
победила страхолюдина - везде написали и будут еще месяц ссылаться.
а победила бы нормальная, уже завтра бы забыли.
Это пять!!!
Назвать именно этот конкурс - "Красавицы России"? Ну уж нет.