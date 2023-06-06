"Миссис Россия -2023" стала учительница, которая прячет настоящее лицо за фильтрами

В День космонавтики вышла моя песня ''Я твоя Миссис Россия''! Когда мне предложили участвовать в конкурсе, я подумала о том, что могу в него привнести. Хотелось дать смысла, глубины и объединить участниц конкурса чувством единства и семьи. И потом, в октябре прошлого года ко мне пришли первые слова припева ''Я твоя Миссис Россия. Моя страна — моя сила''. Для меня моя страна — моя семья. И я мечтаю о том, чтобы каждый человек осознавал силу и мощь единого духа. Поддерживать друг друга, верить в успех и помогать другим — это то, что я хочу видеть в людях, - рассказывала Наталья в своих соцсетях.