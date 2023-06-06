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"Миссис Россия -2023" стала учительница, которая прячет настоящее лицо за фильтрами

"Миссис Россия -2023" стала учительница, которая прячет настоящее лицо за фильтрами

Автор:
06 июня 2023 13:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Миссис Россия 2023   видео   внешность   интересное   красота   фильтры   фото   
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Титул самой красивой замужней женщины России достался жительнице Хабаровска Наталье Оскар. Блондинка оказалась самой красивой из 83 участниц. Вот только реальное лицо Натальи сильно отличается от картинки в социальных сетях.

5 июня в Москве прошёл финал очередного конкурса красоты. Жюри выбрали лучшую среди замужних женщин страны. Победительницей стала жительница Дальнего Востока учительница английского языка Наталья Оскар.

За победу боролись 83 участницы, самой старшей из которых было 62 года. Каждая претендентка дефилировала в национальном наряде, в купальнике и в вечернем платье. Открыла торжественный вечер Наталья Оскар со своей песней "Я твоя Миссис Россия". Благодаря песне женщина и получила титул, уточняет Woman.ru.

В День космонавтики вышла моя песня ''Я твоя Миссис Россия''! Когда мне предложили участвовать в конкурсе, я подумала о том, что могу в него привнести. Хотелось дать смысла, глубины и объединить участниц конкурса чувством единства и семьи. И потом, в октябре прошлого года ко мне пришли первые слова припева ''Я твоя Миссис Россия. Моя страна — моя сила''. Для меня моя страна — моя семья. И я мечтаю о том, чтобы каждый человек осознавал силу и мощь единого духа. Поддерживать друг друга, верить в успех и помогать другим — это то, что я хочу видеть в людях, - рассказывала Наталья в своих соцсетях.

Кстати, о социальных сетях. В них Наталья выглядит совсем по-другому. На своей страничке мы видим даму с гладкой кожей и идеальными волосами. В реальности лицо Натальи выглядит сильно переколотым, а волосы оказались нарощенными. Зрители недоумевают по каким вообще критериям выбиралась самая-самая.

Наталья ещё не выходила на связь с подписчиками. О победительнице пока известно мало. Наталья успевает не только путешествовать, но и писать песни. В Хабаровске женщина выступает в клубах. У Натальи есть муж и маленькая дочка.

В социальных сетях пользователи не согласились с судьями.

Источник:

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Метки: Миссис Россия 2023   видео   внешность   интересное   красота   фильтры   фото   
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33  комментария
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2k
Nyash Час назад
нет ну я все понимаю. но почему она такая страшная?
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10k
Copycat 24 секунды назад
Кто вообще смотрит эти конкурсы тут есть такие?
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12k
harlamov Минуту назад
Странно, в метро еду - таких страшных не вижу. Есть супер красотки, есть симпатичные, есть попроще, но милые и женственные и только на конкурсах красоты попадаются редкостные уродки... Они их специально отыскивают по все стране? Ведь сам смысл-то конкурса противоположный. Надо красивых искать, а не страшных. Объясните им кто-нибудь!
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3k
NIS 6 минут назад
Дайте Оскар этой богине !
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5k
мемфрид 8 минут назад
Парамиссис Россия
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247
Liberman 10 минут назад
Мисс Москва 2014 непобедима!
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6k
vasilykopkov 13 минут назад
Ну что можно сказать.
Проблема в том, что нормальные девки (и женщины) в таком фарсе, как "конкурс красоты" участвовать не будут.
Участвуют либо чьи-то шмары, которым захотелось славы (а папик проплатил), либо *банутые на всю голову, ну и сейчас ещё "бьюти-блохеры".
Выйди весной на улицу любого русского города - там будет полно красивых девок...
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3k
Алекс Чебурашкин 16 минут назад
вот жжешь срань
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−15
Валера Петров 19 минут назад
цель судейства в конкурсах - делать конкурсы популярнее.
победила страхолюдина - везде написали и будут еще месяц ссылаться.
а победила бы нормальная, уже завтра бы забыли.
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10k
GRuslan Полчаса назад
Им самим не противно от такого фарса.
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4k
Борис Полчаса назад
похожа на арбатскую карикатуру
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59k
pynh Полчаса назад
кого только не ибут...
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2k
Владимир Полчаса назад
Конкурс проводили по фотографиям из соцсетей?
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82
no. 36 минут назад
миссис "ботокс уже не помогает"
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5k
Трям 40 минут назад
Где таких крокодилов находят?
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5k
Sanar 41 минуту назад
Покемонка, похрен на неё покажи своё, это соберёт намного больше оценок на фишках)
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9k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Почему-то пришло на ум: "МИССИС Россия" - это вообще, нормальное словосочетание/титул? Может таки уже оставить всяких мисс, миссис и миссисов америкосам?
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32k
АнтонПолднев 46 минут назад
Конкурс пластических клиник.
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109
PsyDoza Frankenschpökel 49 минут назад
Боюсь представить, насколько ужасны остальные, если эта - лучшая из них...
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2k
RaiJu 50 минут назад
Кошмар, скоро так до уровня финляндии опустимся
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3k
lekha-fil 53 минуты назад
Хотелось бы посмотреть на лица комиссии.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
335201



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