В Махачкале 22-летняя девушка умерла после увеличения ягодиц на дому

22-летняя Мика решила придать своим формам объёма и легла под нож к бывшей официантке.
19 июля косметолог по имени Ума проводила операцию на дому. Долгое время Ума была официанткой, но потом перешла в сферу красоты — стала наращивать ресницы. В конце концов Ума пошла на курсы косметологии. Судя по фотографиям из соцсетей, она закончила их в апреле.
Выпустила легкообучаемую красавицу ученицу по курсу ''Эстет-косметолог''. Успехов тебе, дорогая», — написала наставница Умы в соцсети.
Получив сертификат, Ума тут же взялась за операции. Косметолог увеличивала не только губы, но и ягодицы. Увеличить объёмы решилась 22-летняя Мукминат Шабасова.
Telegram-канал Baza сообщил, что Ума попросила Мику по пути купить лидокаин, так как у косметолога он вдруг кончился. Перед операцией Ума не проверила препарат и вколола его пациентке. Через 10 минут девушке стало плохо. Косметолог вызвала скорую, однако прибывшие медики уже ничего не смогли сделать – Щабасова умерла на кушетке.
На допросе Ума заверила, что перед введением препарата спросила у Мукминат о возможной аллергии. По её словам, Мика ни раз делала операции и неоднократно обезболивала кожу.
Косметолог, которая проводила процедуру, находится под подпиской о невыезде. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, уточняет Gazeta.
Источник:
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либералам почитать
Дарвина?
- доверить проводить какую либо операцию левому человеку, на дому это надо большого ума быть
Вот как раз наглядный пример "частной клиники". А не это вот все.