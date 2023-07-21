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В Махачкале 22-летняя девушка умерла после увеличения ягодиц на дому

В Махачкале 22-летняя девушка умерла после увеличения ягодиц на дому

Автор:
21 июля 2023 14:57
Сообщество : Истории
Метки: Махачкала   интересное   косметология   красота   ошибка   смерть   увеличение ягодиц   фото   
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22-летняя Мика решила придать своим формам объёма и легла под нож к бывшей официантке.

19 июля косметолог по имени Ума проводила операцию на дому. Долгое время Ума была официанткой, но потом перешла в сферу красоты — стала наращивать ресницы. В конце концов Ума пошла на курсы косметологии. Судя по фотографиям из соцсетей, она закончила их в апреле.

Выпустила легкообучаемую красавицу ученицу по курсу ''Эстет-косметолог''. Успехов тебе, дорогая», — написала наставница Умы в соцсети.

Получив сертификат, Ума тут же взялась за операции. Косметолог увеличивала не только губы, но и ягодицы. Увеличить объёмы решилась 22-летняя Мукминат Шабасова.

Telegram-канал Baza сообщил, что Ума попросила Мику по пути купить лидокаин, так как у косметолога он вдруг кончился. Перед операцией Ума не проверила препарат и вколола его пациентке. Через 10 минут девушке стало плохо. Косметолог вызвала скорую, однако прибывшие медики уже ничего не смогли сделать – Щабасова умерла на кушетке.

На допросе Ума заверила, что перед введением препарата спросила у Мукминат о возможной аллергии. По её словам, Мика ни раз делала операции и неоднократно обезболивала кожу.

Косметолог, которая проводила процедуру, находится под подпиской о невыезде. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, уточняет Gazeta.

Источник:

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Метки: Махачкала   интересное   косметология   красота   ошибка   смерть   увеличение ягодиц   фото   
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17  комментариев
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3k
Lexx Час назад
А в Дагестане ислам позволяет бабам жопы наращивать? Походу Аллах покарал её.
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11k
Дмитрий 16 секунд назад
"Ума", "Мика", что за Дисней...
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56k
Олег Минуту назад
минус две.... одна в могиле без жопы, вторая на зоне
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2k
Владимир 2 минуты назад
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62
Eric Cartman 3 минуты назад
Могла бы просто жрать больше. Многие так жопу увеличивают.
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4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
это называется.... нашла приключения на оопу
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24k
AzuveR 17 минут назад
Некоторые бабы , собственную жопу ,даже мужьям не доверяют. А эта официантке доверила.
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32k
MatveiVainrub 22 минуты назад
Уважаю этого великого учёного . Спасибо тебе за путешествие на Галопогосские острова - старина !!!
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245
dm.star2011 Полчаса назад
собственной жопой раздавило? :)
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238
no. Полчаса назад
ну минус тупая шалава, тоже мне, событие.
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15k
Shtoppi Полчаса назад
не удивлюсь если скоро в дагестане накроют подпольную шарагу по изменению пола, на дому у какого-нить такого же выпускника "хер пойми чего, зато сертификат дали" как эта ума-суперпрофи.
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5k
BenderRodriguez 43 минуты назад
Пойду Дарвина почитаю…
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100
ДедМаздай 48 минут назад
Жопа не прижилась.
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11k
Copycat 50 минут назад
Ну извините что я так циничен, но это буквально премия дарвина в действии

- доверить проводить какую либо операцию левому человеку, на дому это надо большого ума быть
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