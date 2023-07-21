В Махачкале 22-летняя девушка умерла после увеличения ягодиц на дому

19 июля косметолог по имени Ума проводила операцию на дому. Долгое время Ума была официанткой, но потом перешла в сферу красоты — стала наращивать ресницы. В конце концов Ума пошла на курсы косметологии. Судя по фотографиям из соцсетей, она закончила их в апреле.

Выпустила легкообучаемую красавицу ученицу по курсу ''Эстет-косметолог''. Успехов тебе, дорогая», — написала наставница Умы в соцсети.

Получив сертификат, Ума тут же взялась за операции. Косметолог увеличивала не только губы, но и ягодицы. Увеличить объёмы решилась 22-летняя Мукминат Шабасова.