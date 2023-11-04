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"Красотка" из Донецка сравнила себя с Елизаветой II

"Красотка" из Донецка сравнила себя с Елизаветой II

Автор:
04 ноября 2023 12:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Андриевская   Видео   Донецк   красота   мысливслух   фото девушек   
2098
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В рядах эпатажных личностей прибавление.

В сети завирусились фото 41-летней Алины Андриевской, при этом некоторые даже утверждают, что женщина якобы выиграла в конкурсе «Мисс ДНР».


Но увы, столь шикарный инфоповод оказался вбросом, хотя, если судить по нынешней "Мисс Москвы" шансы у Андриевской весьма неплохие. Смотрите сами, тут ведь есть все - и импланты, и филлеры, короче полный набор от пластического хирурга.


В погоне за эффектной внешностью на фото все средства хороши, главное букетик попышнее выбрать.


Ну и вот вам, за ваше любопытство наказание - ролик с разными мыслями данной мадамы о жизни, мужчинах и королевских особах. Наслаждайтесь 😁

Источник:

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Метки: Андриевская   Видео   Донецк   красота   мысливслух   фото девушек   
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40  комментариев
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5k
Maldini Час назад
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29k
Ваня 4 минуты назад
я в донецке ее не видел... откуда вылезла сие "очарование"?..
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3k
RaiJu 6 минут назад
Тут без мата не обойдешься
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4k
leofox 7 минут назад
Нееееее, я столько не выпью...
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1k
Николай 7 минут назад
да пост - троллинг. В 3,14сду
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15k
GROMOZEKA 13 минут назад
Ну, с учетом того, что бабка лизка преставилась, думаю именно так сейчас она и может выглядеть, там где находится
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67k
Дворняга 13 минут назад
Походу опять под нож надо - имплант выскочил... или геморрой обострился... или вторая трудовая мозоль...
зы: **ёт же кто-то, прости Господи...
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2k
Duke_kir 14 минут назад
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2k
Duke_kir 14 минут назад
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3k
* You All 14 минут назад
не дай бог это существо ночью встретить в тёмном переулке,мотор сразу откажет
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14k
Александр Маслов 15 минут назад
Быстрей, быстрей мимо
Быстрей, быстрей мимоПосмотреть
Быстрей, быстрей мимо
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9k
Trenzel2003 15 минут назад
Вот это существо с фигурой сушеной кильки выиграло конкурс красоты? Ну все, прощай Мир, я ослеплю себя, если это красота.
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2k
Карл Капитал 21 минуту назад
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12k
Андрей Ма-С 23 минуты назад
блин мне кажется она просто апофеоз всего бреда с пласиткокрасотками. В ней все в столь утрированном виде что просто не возможно это воспринимать даже за попытку сделать нечто красивое. На "это" шарж не надо рисовать, просто хватит скрина из видео
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2k
Карл Капитал Полчаса назад
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
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674
deGENERat Полчаса назад
А что у этой утки с жопой??? Сначало думал фотошоп, а нет, на всех фотках триугольная жопа. За триугольную жопу, только, ставлю плюс :))))) Ля где бы еще увидить....... :)))))))))
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411
zero Полчаса назад
Мисье знает толк в извращеньях
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53k
turyst Полчаса назад
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2k
max Полчаса назад
Хирургу сказала: сделай меня страшнее трансвеститов .
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Да уж, красотка... Во сне приснится - лопатой не отмахаешься.
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