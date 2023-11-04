"Красотка" из Донецка сравнила себя с Елизаветой II

В рядах эпатажных личностей прибавление.
В сети завирусились фото 41-летней Алины Андриевской, при этом некоторые даже утверждают, что женщина якобы выиграла в конкурсе «Мисс ДНР».
Но увы, столь шикарный инфоповод оказался вбросом, хотя, если судить по нынешней "Мисс Москвы" шансы у Андриевской весьма неплохие. Смотрите сами, тут ведь есть все - и импланты, и филлеры, короче полный набор от пластического хирурга.
В погоне за эффектной внешностью на фото все средства хороши, главное букетик попышнее выбрать.
Ну и вот вам, за ваше любопытство наказание - ролик с разными мыслями данной мадамы о жизни, мужчинах и королевских особах. Наслаждайтесь 😁
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зы: **ёт же кто-то, прости Господи...